Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 7 marzo 2024

Bimbi presi a bottigliate

L’episodio è accaduto l’altro ieri in via delle Rimembranze a Rimini. Un gruppo di bambini della scuola materna ‘Il Delfino’ stava rientrando da una passeggiata con le educatrici, quando alcuni giovani hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro chiunque passasse, quindi anche contro di loro. Educatrici e bimbi si sono rifugiati in un sottopasso e dato l’allarme, ma quando la polizia è arrivata gli aggressori erano già fuggiti (ilCarlino).

“Basta subappalti a cascata”

Dopo la protesta degli operai di un cantiere di via Campana a Rimini, che non erano stati pagati, la Cgil ritiene “urgente modificare il sistema dei subappalti a cascata”. Il nuovo codice degli appalti ha allargato la possibilità anche al settore pubblico. “E’ grave perché questa serie di passaggi da una ditta ad un’altra penalizza sempre l’anello più debole dell’ingranaggio, che è il lavoratore”, ribadisce Renzo Crociati (Corriere).

Crescono gli infortuni sul lavoro

L’Osservatorio della Cgil propone un confronto tra il dato del mese di gennaio 2024 con lo stesso periodo del 2023. Si passa da 265 a 305 denunce nella provincia di Rimini, con un incremento del 15,1%. La percentuale di crescita regionale sullo stesso periodo è del 6,2% (BuongiornoRimini, ilCarlino).

Sanità, le microzone

Il comune di Rimini ha presentato un sistema che suddivide il territorio in 11 microzone. Ogni area comprende tra i 10mila e i 15mila abitanti e sarà dotata di un ambulatorio con infermieri e psicologi di comunità, OSS, educatori, con il coordinamento di un medico. Il primo ambulatorio ad aprire, entro settembre, sarà quello di Miramare (Corriere, ilCarlino).

Balneari nell’incertezza

La stagione balneare si avvicina e la questione delle concessioni non è stata risolta. I comuni si stanno organizzando autonomamente, “come Rimini, che entro fine 2023 ha pubblicato le linee di indirizzo per le gare pubbliche, in modo da usufruire della ‘proroga tecnica’ di un anno prevista dalla legge Draghi. Stagione 2024 salva, dunque? Sulla carta sì, ma il dibattito si infiamma” (ilPonte).

Capitale della cultura, la bagarre

“Sentiamo la vicinanza di tanti parlamentari amici dell’Aquila e anche del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Abbiamo carte importanti da giocarci”. Sono le parole pronunciate dal senatore di Fratelli d’Italia Quintino Liris, abruzzese, nell’ambito della campagna elettorale per il rinnovo di giunta e consigio regionali. Parole che non sono passate inosservate. “Dichiarazioni che offendono L’Aquila stessa, le altre città in finale, il riconoscimento del premio e il Paese intero”, commenta il deputato riminese del Pd Andrea Gnassi (ilCarlino, Corriere).

Riccione, il regolamento delle antenne

“Il regolamento, con la mappatura, consente di garantire piena trasparenza alla cittadinanza rispetto alle installazioni di ripetitori esistenti e indirizzare i nuovi dispositivi verso le zone della città in cui è possibile minimizzare il campo magnetico”. L’assessore all’ambiente del comune di Riccione interviene per fare chiarezza rispetto al regolamento che, recentemente introdotto, ha generato qualche precupazione nei riccionesi. “Non è la distanza tra il sito e il luogo sensibile a determinarne la pericolosità, perché il campo magnetico si propaga con dinamiche diverse. E’ partendo proprio dallo studio di queste traiettorie che si individua il luogo con minor impatto e a tutela della popolazione”, assicura l’assessore (Corriere).

San Giovanni, fuga di gas nel cantiere

L’allarme è scattato alle 13,30. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco. Durante i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica, gli operai hanno inavvertitamente danneggiato un tubo del metano. Evacuate le abitazioni nelle vicinanze, i tecnici del servizio di fornitura gas hanno presto individuato il guasto riportando la giornata alla normalità (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Bottiglie scagliate contro i bambini | Fuga di gas, case evacuate

CorriereRomagna: La nostra vita? Un inferno. Scagionato da 4mila scatti | Barbieri inossidabili

IlPonte: Rumore | In alto mare

Oggi a Rimini

Alle 17 al museo Tonini presentazione della mostra ‘Non chiamatelo raptus’ della vignettista Anarkikka

Alle 21 al teatro Galli in scena lo spettacolo ‘Boston marriage’

Alle 21 all’Enoteca Quattrocento il cantautore Andrea Amati presenta ‘Passo dopo passo’