BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 7 novembre 2024

Oggi in edicola, 7 novembre 2024

Ecomondo, presentato il piano anti alluvioni

Il Piano speciale di interventi del post alluvione in Romagna è pronto, è stato presentato anche ieri a Ecomondo, ma aspetta il via libera definitivo dal Ministero dell’Ambiente. Prevede la realizzazione di casse di espansione, la delocalizzazioni di 400 edifici, l’arretramento delle arginature, aree per la tracimazione controllata, ecc. Si svilupperà nel corso degli anni e impatterà direttamente su vita e proprietà di una parte della popolazione (Corriere).

Alluvioni, cosa si fa subito

Prevista oggi a Bologna, la riunione fra Regione, Autorità di bacino, Ministero dell’Ambiente e Struttura commissariale per definire l’elenco di priorità a cui destinare un piano di finanziamento per 870 milioni. Nel frattempo, a un anno di distanza dai primi eventi catastrofici, Legacoop segnala che tra le aziende agricole maggiormente colpite la percentuale del risarcimento raggiunge al massimo il 15%. Nel riminese, segnalate 80 nuove frane, la metà in zone precedentemente ritenute non pericolose (Corriere). Rimini sta testando un sistema di allerta via app (ilCarlino).

Metromare in fiera: fondi pnrr persi?

“Non è detto”, risponde al Corriere Romagna l’amministratore unico di Patrimonio mobilità Rimini, Stefano Giannini. “Pmr non è responsabile di quanto accaduto, non c’è stata alcuna nostra negligenza. E poi, come era già emerso una settimana fa durante un incontro al Ministero dei Lavori pubblici e come ribadito, anche oggi (ieri, ndr), durante l’interlocuzione in Prefettura coi dirigenti romani, si potrebbe prefigurare la richiesta di una proroga dei tempi” (Corriere).

Elezioni a Rimini

Sono 122.774 gli aventi diritto al voto a Rimini, chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della giunta regionale. Tra essi due ragazze che proprio il 17 novembre compiranno 18 anni, acquisendo il diritto. I seggi saranno aperti il 17 novembre dalle 7 alle 23 e il 18 novembre dalle 7 alle 15, nelle 143 sezioni elettorali. L’ufficio elettorale, in via Marzabotto, rimarrà aperto: fino al 14 novembre dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, il 15 e il 16 novembre dalle 8 alle 18, il 17 novembre dalle 7 alle 23, il 18 novembre dalle 7 alle 15 (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Riviera senza quartieri

Cattolica, Riccione, e Bellaria Igea Marina, oltre a Rimini, sono i comuni più grandi per popolazione residente della provincia. Tuttavia, pur contando su un tessuto sociale dinamico, presentano una peculiarità che li distingue da molti altri centri urbani italiani: l’assenza di una suddivisione in quartieri e di forme di partecipazione decentralizzata. I cittadini di questi comuni non hanno la possibilità di partecipare attivamente alla gestione del loro territorio attraverso organismi rappresentativi di prossimità, come i consigli consultivi, di quartiere o Forum, come si appresta a deliberare il Comune di Rimini (ilPonte).

La Notte Rosa gioca d’anticipo

Nel 2025, il capodanno della riviera romagnola si festeggerà il 21 giugno. Così ha deciso ieri il consiglio di amministrazione di Visit Romagna, con il presidente Jamil Sadegholvaad, la direttrice Chiara Astolfi, il direttore artistico Claudio Cecchetto e l’assessore regionale Andrea Corsini (ilCarlino, Corriere).

Mille giorni in sicurezza

Proteggere i bambini dai rischi domestici non è giustamente solo un impegno di genitori e parenti. E’ anche, come dire, una “scienza” fatta di piccoli gesti e accortezze a cui i genitori sono educati da appositi programmi proposti dalla Asl e dalla Regione. Prese elettriche, piante tossiche, detersivi, piccoli oggetti, inghiottibili, appuntiti o infiammabili, spigoli vivi, tappeti, finestre basse, forno, ferro da stiro, bagno: cosa fare per evitare che a farne le spese siano i nostri piccoli gattonatori? Esiste anche un video esplicativo (ilPonte).

Il cadavere del fiume Uso

Dai familiari, il marocchino Abderrahman Hamdane, è descritto come un uomo per bene, senza nemici in Italia, né scheletri nell’armadio. Eppure è stato ucciso. Gli inquirenti pensano a un delitto non premeditato seguito a un’aggressione. Prima sarebbe stato preso per il collo con un legaccio, poi picchiato a sangue da una o più persone. Non parlava bene l’italiano, forse chi l’ha aggredito doveva conoscere la sua lingua (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, la camminata dell’indagato

Il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha fissato per il 15 novembre l’udienza in cui si sceglieranno i quesiti da sottoporre ai periti informatici che analizzeranno il filmato della video sorveglianza della farmacia del Villaggio San Martino ritenuto prova dalla procura. Successivamente si definiranno anche le modalità per realizzare l’incidente probatorio: un nuovo video in cui l’indagato Louis Dassilva dovrà passare davanti a quella telecamera con le stesse condizioni di luminosità della sera dell’omicidio, il 3 ottobre 2023, tra le 22.17.02 e le 22.17.08 (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Presi dopo l’assalto al Rubicone | Un messaggio ti salva la vita

CorriereRomagna: Ammazzato a mani nude, ma è giallo sul movente | Assalto, 5 ragazzini indagati

IlPonte: La santa impazienza dei lettori | Senza radici non c’è futuro.

Oggi a Rimini

Dalle 10 in fiera Ecomondo

Alle 14 dal ponte di Tiberio partenza della visita guidata ‘Rimini e l’acqua, come la storia può dialogare con il presente’ (Ecomondo off)

Alle 21,15 al teatro Tarkovskij presentazione dei libri ‘Una rivoluzione di sé. La vita come comunione’ e ‘Una storia di popolo. I primi 50 anni di Cl a Rimini’ con Onorato Grassi, Valerio Lessi e Bernhard Scholz

Dalle 9,30 a Santarcangelo la Fiera di San Martino

Alle 10 in biblioteca a Santarcangelo il convegno ‘Si sapis, sis apis’ (Se sei saggio, fai come le api)