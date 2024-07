Buongiorno Rimini. Oggi in edicola

Delitto Paganelli, nuovi particolari (1)

Qualcuno ricorderà che qualche mese prima del delitto di Pierina Paganelli, il figlio della donna, Giuliano Saponi, marito di Manuela Bianchi, era stato coinvolto in un grave incidente stradale. Per mesi si è cercato l’automobilista prima, il conduttore di trattori poi, che lo avrebbero investito mentre andava al lavoro il 7 maggio 2023 lasciandolo agonizzante in strada. Le indagini sull’incidente si sono chiuse escludendo si sia trattato di un’aggressione. Adesso emerge che Manuela Bianchi all’epoca avrebbe confidato ad alcune amiche i suoi sospetti su Dassilva, che avrebbe potuto compiere quel gesto dopo aver saputo come il marito la trattasse male (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, nuovi particolari (2)

C’è anche il racconto di un fratello di Giuliano Saponi, Giacomo. Dice che quando Giuliano era in ospedale, Bianchi, nella sua qualità di amministratrice di sostegno, avrebbe avuto intenzione di vendere la casa cointestata col marito (Corriere).

La difesa di Louis Dassilva

L’avvocato Riaro Fabbri ha fatto istanza al Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per Louis Dassilva, l’unico indagato per il delitto della signora Pierina, ora in carcere. Il difensore non ha invece chiesto che vengano bloccati i ‘termini feriali’, per cui l’udienza per un’eventuale scarcerazione potrebbe non arrivare prima di settembre. Probabilmente la difesa vuole più tempo per costruire una versione alternativa logica e credibile alla ricostruzione della Procura, basata sui video della farmacia del Villaggio San Martino (Corriere). Nel frattempo la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, ha avuto dal tribunale l’autorizzazione a visitare il marito in carcere (ilCarlino, Corriere).

Medico rapinato in ospedale

Verso le 13,30 di ieri, vicino alla farmacia dell’ospedale Infermi di Rimini, un italiano senza fissa dimora ha aggredito un medico in borghese per prendergli dei soldi che aveva intravisto spuntare dalla cover del cellulare. Lo ha colpito con pugni al volto e all’orecchio. Si è dato subito alla fuga, ma i molti presenti hanno avvisato tempestivamente la polizia, che lo ha rintracciato dopo qualche ora anche grazie ai filmati della videosorveglianza. La vittima è stata medicata al pronto soccorso (ilCarlino, Corriere).

Troppi voli a Bologna? “Dirottiamoli su Rimini”

Il sindaco Jamil Sadegholvaad risponde al collega di Forlì, Gian Luca Zattini “disponibile a prendere alcuni voli da Bologna, in affanno”. “Gli aeroporti sono privati. Quello di Rimini lo è, quello di Forlì anche, compresi Bologna e Parma. Non si possono confondere i desiderata con le competenze e nemmeno semplificare troppo la realtà. Per operazioni di questo genere non basta solo la buona volontà e il buon senso. Sono operazioni che portano con sé piani di sviluppo, piani industriali, economia, finanza privata”, spiega Sadegholvaad che, dichiarando anche la disponibilità di Rimini ad aiutare Bologna, auspica per l’operazione “una regia regionale” (ilCarlino).

Concessioni, “provveda la regione”

Visto che “il governo non interviene, la Regione valuti la possibilità di emanare le linee guida per le gare di assegnazione delle concessioni balneari da parte dei Comuni. Questo dopo che Toscana e Abruzzo hanno già proceduto in tal senso nei giorni scorsi”. L’appello arriva da Legacoop Romagna e dalle cooperative balneari associate. Le linee guida dovrebbero ricalcare le richieste del ‘manifesto di Rimini’: riconoscimento del reale valore di mercato delle imprese con indennizzi rispettosi, salvaguardia e continuità del modello di servizi, riconoscimento dell’esperienza e della professionalità degli operatori, difesa della loro continuità lavorativa (Corriere).

Nuovo stadio Neri, ora ci sono tutti i pareri

La conferenza dei servizi, convocata dall’amministrazione per velocizzare l’iter, si è chiusa ieri con l’acquisizione di tutti i pareri sulla pubblica utilità del progetto necessari: Asl, soprintendenza, vigili del fuoco, questura, commissione comunale. Grazie a questi pareri, la conferenza potrà redigere nei prossimi giorni la relazione che sarà analizzata nella prima settimana di agosto dalla giunta (Corriere).

Metromare: “I costi non aumenteranno”

Il cantiere per realizzare il tratto dalla stazione di Rimini alla fiera è fermo perché il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato i lavori sta tardando a consegnare il progetto esecutivo. Si è diffuso il sospetto che le aziende vogliano imporre rincari fino al 40 per cento su quanto stabilito in fase di gara. Per Stefano Giannini, amministratore di Patrimonio mobilità Rimini, questo non sarà un problema. “Abbiamo un appalto pubblico, un’aggiudicazione, e un contratto”, spiega (Corriere).

Spinelli: “Il centrodestra può vincere le elezioni regionali”

La senatrice di Fdi, Mimma Spinelli, non ha dubbi: “Elena Ugolini è la persona giusta”. Una donna “preparata, ha già avuto incarichi prestigiosi e nel suo settore, la scuola, ha dimostrato tutte le sue competenze. Ha capacità di guida, ascolto e sintesi”. Soprattutto è riminese. “Penso che Rimini darà un risultato importante in termini di partecipazione al voto” (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 19 nel giardino del Gran Hotel ospite della ‘Terrazza della Dolce Vita’ Lino Banfi

Alle 20,45 al Parco degli artisti il musical ‘Fame.Saranno famosi’ con la scuola Anca Ardelean

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini ‘About Amy’ tributo a Amy Winehouse (Sgr live)

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Il cielo sopra Berlino’ di Wim Wenders

Dalle 20 al parco degli olivetani a Riccione ‘Riccione family show’

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione il Trio Jazz della Filarmonica della Scala in ‘Opera in jazz’

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano spettacolo delle Sirene Danzanti

Alle 21 in piazza del mercato coperto a Cattolica ‘Cattolica us baila’

Alle 21 in piazzale Perugia a Bellaria cabaret con Kalabrugovic & Lorenzo Lanzoni

Alle 21 alla torre saracena ‘Obo è musica con te’ con Raffaele Matoni

Alle 21,15 in piazzetta Santa Margherita a Igea concerto ‘Jackpot’ con Luciano Baldan, Andrea Ugolini e Mattia Nori

Alle 17 in piazza Santo Amato a Saludecio ‘Garibaldi l’eroe dei due mondi’ con ospite il discendente dell’eroe dei due mondi Francesco Garibaldi Hibbert, a seguire il concerto ‘Ottocento in musica’