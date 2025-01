BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 8 gennaio 2025

Oggi in edicola, 8 gennaio 2025

Palloncini per Baye

Ieri gli studenti dell’istituto superiore Gobetti – De Gasperi di Morciano hanno organizzato una cerimonia per ricordare Baye Madjimby Mboup, 17enne senegalese, vittima di un tragico incidente a Misano la notte tra domenica e lunedì. Sul cancello hanno esposto fiori, palloncini, messaggi, la foto del compagno di scuola che non c’è più. Al suono della campanella sono usciti, hanno acceso fumogeni colorati, liberato in aria palloncini bianchi e azzurri, soprattutto “si sono stretti al dolore dei familiari di Baye Madjimby Mboup, il papà, la mamma e gli altri parenti, riempendoli di abbracci, baci, carezze. Un piccolo gesto, dal grande significato”, racconta il Carlino.

Città cantiere

Il parcheggio interrato a piazzale Marvelli sarà consegnato nei tempi previsti, con apertura a giugno 2026. Per quanto riguarda il piano per la salvaguardia della balneazione (ottimizzato), vanno avanti i lavori della vasca Rodella a Rivazzurra, mentre in primavera si inzierà con la vasca Colonnella 2 in piazzale Toscanini. In zona nord, i lavori di separazione della rete fognaria del bacino Brancona finiranno nella primavera 2026. Sono alcuni degli aggiornamenti forniti ieri dall’assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli (Corriere).

Bagnini, una buona notizia

Il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato l’aumento del 25% sui canoni delle concessioni balneari stabilito nel 2022 dal Ministero delle infrastrutture, che era già stato sospeso dal consiglio di Stato nel luglio 2023 perché lo riteneva ingiustificato. “Avevamo sostenuto da subito che si era trattato di un errore materiale da parte del Ministero, nel 2022. Sinceramente era l’ultimo dei nostri problemi, in quel periodo”, ricorda Mauro Vanni, presidente Confartiganato Imprese Demaniali (ilCarlino).

Aumenti del gas: per la categorie fragili?

In questi giorni si sente parlare di aumenti del 18% per l’energia elettrica e del 2,5% per il gas. “Sappiate che non riguarda tutti”, precisa Lorenzo Pastesini, direttore commerciale Sgr. Gli aumenti riguardano un 10% circa dell’utenza, “solo i fruitori più fragili, i cosiddetti vulnerabili, che dispongono di un contratto tutelato con tariffe fissate da Arera, Autorità nazionale di regolazione per l’energia. Mentre chi è passato al mercato libero pagherà rispetto alla tariffa stabilita nel contratto”, precisa Pastesini (ilCarlino, Corriere). Dal 15 gennaio, nella sede di Federconsumatori di via Caduti di Marzabotto a Rimini, riapre lo ‘sportello energia’ con l’obiettivo di informare e orientare i cittadini sui benefici delle comunità energetiche e solari (Corriere).

“Fermati per favore”

Villa Verucchio, emergono particolari da un video registrato la notte di San Silvestro durante la sparatoria che ha portato alla morte dell’assalitore. Poco dopo che Muhammad Sitta ha ferito quattro persone si sente il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini pregare urlando: “Fermati, ma cosa stai facendo? Fermati, basta…ma vuoi proprio morire? Fermati per favore”. Parole emesse indietreggiando mentre l’altro avanza. Poi sette colpi a terra e, quando il ragazzo è ormai molto vicino, la pistola si alza e cinque colpi lo fermano (Corriere). Ieri mattina, a poco più di una settimana dai fatti, la Procura ha rilasciato il nullaosta al rimpatrio della salma (Corriere, ilCarlino).

Via del Ciclamino, la parola al ‘Palazzaccio’

Il 22 gennaio la Corte di cassazione si pronuncerà sulla richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva, unico indagato per l’assassinio della signora Pierina Paganelli, la sera del 3 ottobre 2023. Dassilva è in carcere dal 16 luglio 2024 su ordinanza del tribunale di Rimini, che il 9 settembre ha confermato la decisione (Corriere, ilCarlino).

“Lui c’entra”

La notizia dell’assenza del dna di Dassilva sui reperti analizzati dagli esperti dell’università Tor Vergata di Roma non coglie di sorpresa i familiari della vittima. “Quanto è emerso non ci sorprende. L’assenza di tracce biologiche dell’unico indagato non equivale infatti ad una totale assenza della persona dalla scena del crimine”, precisano i figli della donna. “Non scagiona nessuno. La tesi dell’accusa è che l’assassino abbia agito schermato. Ci sono almeno una dozzina di altri elementi ed argomenti condivisi da più giudici che puntano verso Dassilva”, ribadiscono (ilCarlino).

Strage di Bologna, “piena colpevolezza di Paolo Bellini”

“Dal quadro probatorio emerge con assoluta certezza la piena colpevolezza di Paolo Bellini”. Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza con cui a luglio hanno confermato la condanna all’ergastolo del riminese, ex esponente di Avanguardia nazionale per concorso nella strage del 2 agosto 1980. L’uomo è stato riconosciuto dalla ex moglie in un video girato quel giorno in stazione a Bologna da un turista straniero (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Nessun dna, ma Louis è coinvolto” | “Addio amico cuore d’oro”

CorriereRomagna: “Fermo, vuoi morire?” | “Dopo 75 anni ci do un taglio”

Oggi a Rimini

Alle 18 in cineteca Riccardo Staglianò presenta il suo ultimo libro ‘Hanno vinto i ricchi. Cronache da una lotta di classe’

