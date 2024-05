Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 8 maggio 2024

Oggi in edicola, 8 maggio 2024

Turisti stranieri, polacchi in crescita

Secondo l’Istat nei 12 mesi del 2023 il Comune di Rimini ha contato 1.833.977 arrivi, +10,8% rispetto all’anno precedente, e 6.749.523 pernottamenti, +4%. La percentuale di turisti stranieri è stata del 34% sui pernottamenti complessivi e del 28,6% sugli arrivi totali. Il primo mercato estero resta quello dei tedeschi, al secondo posto i polacchi, con un incremento del 42,3% degli arrivi e un +45,7% delle presenze rispetto all’anno precedente. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad parla di “segnali importanti. Sottolineano come i nostri mercati storici non rinuncino alle vacanze a Rimini e i nuovi mercati consentono di recuperare l’orizzonte pre pandemico nonostante l’azzeramento del turismo dalla Russia” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Ricette mediche, “è tutto bloccato”

Ormai sembra abituale che ogni lunedì il sistema informatico che usano i medici di base riminesi per lavorare risulti bloccato. Questa volta le difficoltà si sono protratte anche il martedì. Succede quindi che “si crea un blocco sia delle ricette che delle impegnative dematerializzate che quindi devono essere stampate una per una e poi prelevate a mano, anziché inserite sul fascicolo sanitario elettronico del paziente”, spiega Pietro Pesaresi dello Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani). Tutto è rallentato e inoltre “finisce in blocco totale anche la digitalizzazione di ricette e impegnative per esami, visite specialistiche e molto altro” (Corriere).

Referti in ritardo

All’ospedale di Rimini gli esami dell’unità operativa di anatomia patologica sono cresciuti del 12 per cento rispetto al 2019. Il fatto, unito alla carenza di medici e tecnici di laboratorio, sta generando ritardi nella consegna dei referti. E’ venuto fuori nella risposta dell’assessore regionale Raffaele Donini all’interrogazione del consigliere Matteo Montevecchi. La Asl si è mossa affiancando l’unità operativa riminese con le altre presenti in Romagna. “Abbiamo visto effetti concreti già lo scorso anno. L’iniziativa è ripartita in questi ultimi mesi e ne stiamo vedendo i benefici”, spiega Marina Del Vecchio, dirigente di Anatomia patologica a Rimini. Ad oggi l’attesa del referto è di circa un mese e mezzo, “ma laddove vi sono urgenze questi tempi vengono fortemente ridotti” (ilCarlino, Corriere).

Dengue, casi in aumento

In Emilia Romagna, tra gennaio e marzo, le infezioni sono aumentate del 600% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche in Romagna si registrano più casi, che però, almeno fino ad ora sono di importazione: per lo più provenienti dal Sud America, Centro America e paesi del Sud-Est asiatico in cui sono in corso enormi epidemie, ha spiegato lunedì durante un convegno a Bologna Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di Sanità pubblica dell’Asl Romagna (Corriere).

Il bilancio di Hera

Nel 2023 per il territorio riminese si parla di 127 milioni investiti, 546 dipendenti, 29 nuove assunzioni, 425 posti di lavoro creati nell’indotto. Sono numeri del bilancio di sostenibilità di Hera. Complessivamente il valore economico distribuito, sui vari territori emiliano romagnoli serviti, è di 2,3 miliardi su un totale di 3,3 miliardi (Corriere).

Assalto alla banca, banda arrestata

I tre malviventi hanno fatto irruzione nell’istituto di via Circonvallazione Occidentale a Rimini verso le 12,15 di ieri, ma sono finiti in cella prima di pranzo. Uno dei dipendenti della banca, infatti, è riuscito a premere l’allarme e presto i carabinieri hanno circondato tutto l’istituto. I rapinatori se ne sono accorti e hanno tentato la fuga immaginando di usare un’uscita sul retro che però la banca non ha. Sulla strada sul retro avevano anche parcheggiato una Panda presa a nolo. Si sono ritrovati in trappola e ai carabinieri è bastato entrare e arrestarli. Non hanno opposto resistenza (ilCarlino, Corriere).

Morta per un’infezione alla gamba

A Santarcangelo Maria viveva nella sua roulotte e tutti la conoscevano perché era solita esibirsi con la sua fisarmonica in piazzetta Molari. Due mesi fa la donna aveva avuto un incidente che le aveva lasciato una ferita al una gamba. Dopo le prime cure al pronto soccorso, la donna avrebbe rifiutato di tornare in ospedale successivamente per curare l’infezione (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a Saludecio

Il sindaco uscente Dilvo Polidori si ricandida. Approfitta della possibilità del terzo mandato consecutivo nei comuni sotto i 15mila abitanti. E’ stato già primo cittadino dal 1995 al 2004 e dal 2014 al 2024. “Vorrei finire il lavoro iniziato in questi dieci anni”, ha spiegato. Cita il restauro del mulino Zoli e dell’ultimo piano del municipio, ma anche i 3,3 milioni ricevuti per interventi sul territorio dopo l’alluvione. La lista a suo sostegno si chiama ‘Continuiamo insieme per il bene comune’. Ha tre sfidanti: Pietro Dina, Giuseppe ’Pino’ Sanchini e Roberto Cialotti (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Infezione fatale, morta nella roulotte | Banca rapinata, presa la banda

CorriereRomagna: Rapinatori in trappola, arrestati in banca | Sanità, medici di famiglia nel caos

Oggi a Rimini

Dalle 10 in cineteca la giornata di studi ‘La guerra dal cielo. I bombardamenti in Emilia Romagna 1943-1945’

Alle 11 in fiera inaugurazione di MacFrut con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida

Dalle 18,30 al Baldoria di Sant’Aquilina musica rock con i Bengala Fire

Alle 20,45 al teatro del seminario incontro sul linguaggio teatrale con Elisabetta Salvatori

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘L’Empire’ di Bruno Dumont (Bellaria film festival)