BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 gennaio 2025

Oggi in edicola, 9 gennaio 2025

I musei riminesi crescono

A poco più di un anno dall’apertura al pubblico della nuova sezione medievale e quattrocentesca del museo Tonini, nel centenario della creazione della pinacoteca, si registra una crescita di visitatori che supera il 34%. Dati positivi anche per il museo Fellini che registra un 25% di visitatori stranieri (Corriere).

Il Caffè dell’Arco in vendita

Il Caffè dell’Arco su corso d’Augusto (con vista arco, appunto) a Rimini ha aperto nel dopoguerra e dal 1993 è gestito da Giancarlo Bacci. La proprietà ha messo in vendita l’edificio in cui è compreso anche l’ex cinema Corso, chiuso da 15 anni, oltre che alcuni appartamenti. La cifra richiesta supera i 4 milioni di euro. Giancarlo spiega: “Non cerco altre sedi: se non ci rinnovano l’affitto chiudo l’attività” (ilCarlino).

Società e valori: desiderio di esserci

Grandi numeri per le iniziative proposte in ambito diocesano dal Natale in avanti. Il 29 dicembre una folla che non si vedeva alle processioni dagli anni ’60, ha segnato l’apertura dell’Anno Santo in Diocesi. Il 1 gennaio almeno un migliaio di partecipanti alla Marcia della Pace. L’ultimo evento, lunedì scorso, ha visto una massa di persone “in viaggio con i re Magi”. Grandi numeri che corrispondono a iniziative religiose e d’impegno sociale, cioè alla proposta di valori (ilPonte).

“Ero sicura che fosse così”

Manuela Bianchi commenta l’esito degli esami su oggetti e dna repertati sulla scena del delitto di via del Ciclamino a Rimini. Nessuna traccia è riconducibile all’indagato Louis Dassilva, che con Manuela ha avuto una storia sentimentale, e nemmeno a lei e al fratello Loris. “Sono sicura che la Procura stia facendo il lavoro migliore che possa fare e presto si avrà giustizia, sarei contentissima che tutti gli elementi che ci sono possano escluderlo e scarcerarlo”, ha aggiunto (ilCarlino, Corriere).

A processo per l’insulto omofobo

Una donna di 75 anni e un uomo di 58 sono stati denunciati dall’Arcigay di Rimini per aver attaccato su Facebook e attraverso Messenger il presidente Marco Tonti in occasione del Summer pride del 2017. Nei confronti di queste due persone, dopo l’udienza preliminare del 10 ottobre, inizia oggi il processo per incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (ilCarlino, Corriere).

Mercato dell’auto senza ripresa

Nel 2024 le macchine vendute nel riminese sono state 6.745, vale a dire 426 in più rispetto al 2023, più 6%. A tirare il dato, gli incentivi dei primi quattro mesi, finiti i quali “il mercato è tornato a essere stagnante”, segnala il Carlino. “Restano ancora lontanissimi i numeri del 2019, quando furono vendute 9.425 auto nuove nel riminese”.

Il vero Giubileo

“Non dobbiamo dimenticarci che, sebbene purtroppo se ne parli poco nella comunicazione, il Giubileo biblico era essenzialmente una faccenda economica e sociale. Perché il vero focus del Giubileo non erano funzioni o culti ma la liberazione degli schiavi, la remissione dei debiti e la restituzione delle terre… Tutte faccende essenzialmente economiche”. Questa settimana il Ponte approfondisce il tema con un’intervista all’economista Luigino Bruni.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Manuela: “Ho ancora tanta paura” | “Portate a casa mio figlio”

CorriereRomagna: Il video, l’appello, l’arma | La 16enne racconta la violenza di gruppo

IlPonte: Il vero Giubileo | Una piccola luce

Oggi a Rimini

Alle 18 in cineteca Beatrice Benicchi presenta il suo romanzo ‘Non per cattiveria’

Alle 21 al teatro Galli lo spettacolo ‘Le mille note blu’ dedicato al compositore riminese Carlo Alberto Rossi

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il maestro che promise il mare’ di Patricia Font

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione lo spettacolo ‘Pidriul e i su fiul’