BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 ottobre 2024

Oggi in edicola, 9 ottobre 2024

Il ‘triangolone’ che verrà, tra piscine e parcheggi

Non si sa dove e quanti posti auto verranno ricavati con il progetto affidato all’archistar Gianni Ranaulo. “Il posizionamento dell’area di sosta verrà deciso di conseguenza alle infrastrutture inserite nel progetto, in modo funzionale agli altri spazi che sono stati indicati come necessari dal sindaco per la stesura del masterplan”, spiega l’assessora all’Urbanistica Roberta Frisoni. Le piscine caldeggiate dai bagnini, soprattutto dopo l’estate segnata dal ritorno della mucillagine, ci saranno, ma forse non una piccola ogni stabilimento: meglio di meno e più grandi (Corriere, ilCarlino).

Nuova vita per il Grand hotel, monumento nazionale da 40 anni

Nel 1984, l’albergo di Marina Centro venne riconosciuto come monumento nazionale, ma la sua storia ha inizio 116 anni fa ed oggi è pienamente inserita nel clima di rinnovamento portato dal Parco del mare e dai progetti di riqualificazione del ‘triangolone’. C’è un progetto di restauro che prevede la ricostruzione delle cupole, spiega al Carlino la titolare Paola Batani, e non solo. “Se ci permetteranno di farlo, vogliamo realizzare una grande terrazza panoramica”, rivela. Prevista anche la realizzazione di un nuovo “collegamento adeguato tra hotel e spiaggia” (ilCarlino).

Viale Regina Elena, al via la riqualificazione

Il 21 ottobre si parte con i lavori di riqualificazione di viale Regina Elena nel tratto da viale Vittorio Alfieri a viale Giovanni Pascoli. L’intervento, affidato a una ditta di Bergamo, è finanziato con 650mila euro di risorse comunali. Il nuovo viale dovrebbe essere riconsegnato ai riminesi per la Pasqua del 2025. Si prevedono un ampliamento di marciapiedi e zona pedonale grazie alla nuova organizzazione della sede stradale, oltre alla creazione di piazzette e spazi per dehors per integrarsi con la presenza di numerose attività commerciali. La sede stradale verrà suddivisa in tre fasce orizzontali: il viale pedonale, l’alberata con sedute, parcheggio ed eventuali dehors, la carreggiata vera e propria con doppio senso di marcia. Prevista anche una banchina lato mare (ilCarlino, Corriere).

Clima e vacanze: se ne parla oggi in fiera

Taglio del nastro con la ministra Daniela Santanché oggi per il Ttg, al via nella fiera di Rimini. Il programma quotidiano del salone del turismo prevede inoltre la presentazione di uno studio (a cura di fondazione Santagata, Economia della cultura di Torino ed Enit) che dimostrerebbe come il cambiamento climatico influirà sulle abitudini di viaggiatori e vacanzieri. Pare, infatti, per esempio, che i turisti, nel decidere i loro spostamenti, tengano sempre più in considerazione la possibilità di eventi estremi, come nubifragi, in grado di danneggiare le infrastrutture (ilCarlino).

Tre giorni di festa al borgo Sant’Andrea

Musica, artisti di strada, cibo e tanto altro ancora per la festa del borgo Sant’Andrea, che cade anche quest’anno in occasione del patrono di Rimini e della parrocchia del borgo, san Gaudenzo. Presentata la dodicesima edizione, organizzata da Acli. Il titolo è ‘Arte e visioni’, con “uno spettacolo itinerante che si aggira per il borgo”, e l’offerta “di visioni, di scorci del passato o del futuro della città”, spiega la direttrice artistica Sabrina Zanetti (ilCarlino, Corriere).

Metromare, gli operatori chiedono certezze

Torna a tema la realizzazione del terzo tratto, da Riccione a Cattolica. Gli operatori del quartiere Abissinia di Riccione chiedono chiarimenti. Temono che “venga ‘snaturato’ il tessuto tradizionale, tipico dell’ospitalità romagnola”. Per Monica Saielli, presidente di Assocamping Confesercenti, “il completamento del percorso del Metromare da Cattolica alla fiera di Rimini rappresenta un intervento strategico. È fondamentale collegare le città costiere con i punti nevralgici dell’economia e dei servizi. Ovviamente per Riccione sarà importante studiare al meglio il percorso e come integrarlo all’interno della viabilità della città” (Corriere).

Paura in via Panoramica

Verso le 7 di ieri mattina un grande pino è venuto giù sulla strada, in via Panoramica, all’altezza dell’incrocio con via XIX Ottobre a Riccione. Fortunatamente non ha colpito nessuno, anche se venendo giù si è abbattuto su un lampione dell’illuminazione pubblica. Il pino “era stato oggetto di censimento e trovandosi in una condizione di stabilità relativa era in attesa di ulteriore monitoraggio attraverso le prove di trazione”, ha spiegato l’assessore all’ambiente Christian Andruccioli (ilCarlino).

Elezioni, cosa si dice a Rimini

Andrea Gnassi, deputato riminese del Pd, ha offerto un suo commento su Elena Ugolini, candidata alla presidenza della regione per il centro destra. “Non vorrei che Elena Ugolini si trovasse in una situazione così difficile che alleati e spin doctor le abbiano evidentemente imposto il silenzio e di non partecipare più a confronti pubblici con Michele de Pascale”. Risponde Cecilia Argentina, candidata alle Regionali nella lista civica ‘Elena Ugolini presidente’. “Conoscendo molto bene da anni Elena Ugolini, di certo non è mai stata silenziata e mai si farà silenziare. Credo che ognuno guardi le cose per com’è abituato a fare e quindi, forse, è lo stesso Gnassi che ha vissuto esperienze di silenziamento nelle sue campagne elettorali” (Corriere).

Oggi il commissario Figliuolo in Romagna

Il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, oggi sarà in Romagna. Farà un giro nel forlivese, con arrivo previsto poco prima di mezzogiorno a Portico di Romagna, dove incontrerà anche i rappresentanti di Regione e provincia, oltre al sindaco di Portico Maurizio Monti e quello di Premilcuore Sauro Baruffi. Non è prevista visita a Faenza e Traversara, le zone più colpite a settembre (Corriere).

La protesta degli imprenditori ravennati

Mentre le stime dell’Ue, dopo tre alluvioni in 16 mesi parlano di 16 mila imprese colpite e 70 mila cittadini danneggiati, risulta che a luglio (13 mesi dopo il 16 maggio 2023) erano circa 600 le pratiche di rimborso concluse: il 40% di quelle presentate. “Si potrebbe pensare che tanti soggetti fatichino ad arrivare a una sintesi, noi abbiamo impiegato poco tempo”, ribadisce Mauro Neri di Confcooperative Romagna. Agci, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi, Confindustria, Copagri e Legacoop chiedono quindi un confronto con il commissario straordinario e la presidenza della Regione (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Soldi all’amante, la figlia denuncia | Il Grand Hotel punta in alto

CorriereRomagna: Troppi soldi all’amante, conti bloccati a 90enne | Mega piscina al Gran Hotel

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera Ttg Travel Experience

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film Juniper di Matthew Saville

Alle 16,30 alla biblioteca Baldini incontro per genitori ‘Consigli per la merenda’