BUONGIORNORIMINI. Oggi in edicola, 28 ottobre 2024

Oggi in edicola, 28 ottobre 2024

Dossieraggi, spiati anche 24 romagnoli

Un imprenditore forlivese e un giornalista ravennate risultano tra le vittime del dossieraggio messo in atto dall’agenzia investigativa milanese Equalize. Sono al momento 24 in totale i romagnoli, faentini in particolare, coinvolti nelle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano, su accessi irregolari alle banche dati del fisco, che ha portato a quattro arresti (ilCarlino).

Tumori, in Romagna la mortalità è inferiore

Secondo il registro nazionale dei tumori, in regione si evidenzia un 65 per cento di sopravvivenza a cinque anni per gli uomini e un 69 per cento per le donne. Le medie nazionali sono più basse: il 54 per cento per gli uomini e il 63 per cento per le donne. I dati sembrerebbero ancora migliori per la Romagna. “Restiamo storicamente un’area geografica con incidenza dei tumori medio alta ma con una mortalità più bassa anche del resto della Regione”, spiega Fabio Falcini, direttore del Dipartimento oncoematologico della Asl. A fare la differenza sono anche le diagnosi precoci (Corriere).

Delitto Paganelli, gli alibi che non tornano

Secondo i giudici del tribunale del riesame, “Louis Dassilva, a differenza di Loris Bianchi, risulta altamente probabile che quella sera (il 3 ottobre 2023, ndr) era effettivamente uscito e si trovava alle 22,17 ad attraversare la via del Ciclamino, come comprovano il colore della pelle, la movimentazione marcata della spalla destra”. Inoltre, in merito all’alibi fornito dalla moglie, Valeria Bartolucci, i giudici scrivono: “proviene da una persona che non è in grado di dare sufficienti rassicurazioni a riguardo della sua attitudine a dire il vero anche quando questo si pone contro gli interessi del marito” (ilCarlino, Corriere). Il Carlino pubblica due stralci dell’interrogatorio del 25 giugno a Dassilva.

Rispetto ai movimenti di Loris Bianchi, il Carlino ricorda che è la nipote 17enne a fornire un alibi. Tuttavia, la ragazza avrebbe dichiarato in un primo momento che lo zio sarebbe uscito intorno alle 22,05/10, salvo poi correggersi successivamente. Per i giudici è anche “verificata scientificamente” la circostanza della foto che Manuela scatta con il telefonino al fratello in appartamento alle 22,49 (ilCarlino).

Marebello, accoltellato il titolare del kebab

L’altra sera, verso le 23,30, una trans peruviana e il suo complice italiano hanno assaltato un negozio di kebab. Prima hanno aggredito il titolare pakistano, botte e accoltellandolo alla spalla. Il kebabbaro ha continuato a difendersi e tentato di spingere i due in strada, ma gli aggressori sono riusciti a fuggire con i contanti trovati in cassa. Ad allertare la polizia, un parente del pakistano (ora ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata) che abitando al piano di sopra, si è accorto della rapina. Gli aggressori sono stati arrestati (ilCarlino,Corriere).

Tentata rapina al Conad di Viserba

Hanno rubato otto bottiglie di alcolici al Conad di Viserba, ma sono finiti in manette dopo aver tentato di accoltellare il direttore del negozio per garantirsi la fuga, che è durata poco. I due senegalesi sono stati presto intercettati in via Sacramora, dove una pattuglia di carabinieri li ha fermati per il loro fare sospetto. Perquisendoli ha trovato le bottiglie nello zaino che uno dei due portava in spalla (ilCarlino, Corriere).

Tragedia a Riccione

Il corpo senza vita di una donna è affiorato dalla foce dei Rio Melo ieri mattina. A trovarlo, alcune persone scese in spiaggia per una passeggiata. Si tratta del cadavere di una settantenne riccionese. Si sospetta che lei stessa avesse compiuto un gesto volontario nella notte (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Il delitto di Pierina, depistaggi e movente: cosa c’è contro Louis | Accoltellato il titolare di un kebab, due in manette

CorriereRomagna: Rapina al kebab, è grave il giovane accoltellato | Seicento nostalgici a Predappio

IlPonte: Allarme lavoro povero | Olio, che bontà!

Oggi a Rimini

Alle 20,45 al cinema Tiberio incontro con Matteo Nucci ‘Emozioni un grande classico’ (Educare verbo plurale)

Alle 21 al cinema Fulgor il film ‘Una moglie’ di John Cassavetes (Il cinema ritrovato)

Fonte: Buongiornorimini.it