Cadavere decapitato, la difesa chiede l’assoluzione. A processo a Forlì c’è il fratello della vittima

L’assoluzione da tutti i reati contestati per non aver commesso il fatto.

E’ la richiesta avanzata dal collegio di difesa di Daniele Severi, il 64enne a processo in corte d’assise a Forlì con l’accusa di avere ucciso il fratello 53enne Franco Severi, il cui corpo, decapitato, venne ritrovato il 22 giugno 2022, tra i rovi nei pressi del suo casolare in località Cà Seggio nel comune di Civitella di Romagna.

Daniele Severi, che si è sempre dichiarato innocente e si trova in carcere dall’8 luglio 2022, è difeso dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti.

L’arringa difensiva a due voci, durata oltre tre ore, ha puntato a smontare le due prove più pesanti presentate dall’accusa: un guanto sporco con il Dna di Franco ritrovato nel cofano dell’auto di Daniele (chiunque avrebbe potuto metterlo lì e all’interno del guanto non c’è il dna di Daniele, la tesi della difesa) e la macchia di sangue di Franco su una scarpa di Daniele (la macchia, secondo la difesa che ha sottolineato come il sangue non sia databile, risalirebbe ad una precedente lite fra i due, culminata con un pugno al volto che avrebbe provocato a Franco una lieve emorragia nasale).

E’ stato sottolineato anche come gli inquirenti non avrebbero indagato a fondo su alcune frequentazioni di Franco, potenzialmente a rischio. La sentenza è attesa per la serata di giovedì 23 maggio.

Ansa