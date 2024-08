Calcio San Marino. Il San Giovanni al lavoro a Montegiardino con sette volti nuovi e 16 confermati dopo il brillante quarto di finale playoff.

Tre le amichevoli in calendario, contro Folgore, Sant’Ermete e Asar Riccione. Il presidente Massimiliano Venturi: “Con la conferma

di mister Tognacci, al quarto anno con noi insieme allo staff, e con gli innesti alla rosa puntiamo a restare nelle zone medio-alte. Faremo ancora qualche ritocco al gruppo”

La quarta stagione di mister Marco Tognacci sulla panchina del San Giovanni si è aperta ufficialmente giovedì 1 agosto con la presentazione di una rosa di 23 giocatori messasi subito al lavoro a Montegiardino: 16 quelli confermati dopo il brillante campionato 2023-24 chiuso al secondo turno playoff fra mille recriminazioni, sette i volti nuovi messi a disposizione del tecnico e del suo staff dal presidente Massimiliano Venturi e dal direttore generale Fabio Giardi. Si tratta dei portieri Julian Starna (1995) e Simone Di Noto (1996), dei difensori Federico Vandi (2003) e Nicola Della Valle (1997), del centrocampista Giovanni De Nicolò (2004) e degli attaccanti Tommaso Bastianelli (2003) e Mattia Zanni (2004).

Si sono invece tenuti stretta la casacca rossonera il portiere Andrea Conti (2002), i difensori Gaston Robba (1994), Andrea Bernacchia (2004), Stefano Sartini (2000), Andrea Celli (1996) e Diego Fabbri (2003), i centrocampisti Manuel Cocco (2000), Francesco Boldrini (1995), Mattia Aprea (2003), Nicolò Pruccoli (2003), Massimiliano Morini (2004) e Garcia Azael Rufer (2003) e gli attaccanti Lorenzo Montebelli (1999), Nicola Sartini (1999), Andrea Corinti (1998) e Garcia Augusto Rufer (1999).

“Puntiamo a completare il gruppo con un altro paio di innesti, fra cui un difensore centrale” annuncia il presidente Venturi, commentando: “Da qualche anno abbiamo iniziato un percorso di crescita che ci ha portato a disputare i playoff in due degli ultimi tre campionati e a chiudere quello 2023-24 in settima posizione sfiorando la semifinale. Vogliamo continuare a stare sempre lì in zona playoff per poi essere bravi a infilarci negli scontri diretti dove abbiamo dimostrato che può succedere tutto ed è per questo che abbiamo continuato a migliorare la squadra inserendo qualche giocatore di esperienza fra i tanti giovani e continuando a mantenere un’età media piuttosto bassa. La continuità tecnica importante farà il resto e siamo molto contenti di avere con noi mister Marco Tognacci, il vice Roberto Lisi e il preparatore dei portieri Andrea Antico”.

LE AMICHEVOLI

Il San Giovanni sta preparando la stagione a Montegiardino, dove si allena quattro volte alla settimana. Già fissate ke prime uscite, tre amichevoli in programma sabato 17 con la Folgore, mercoledì 21 con il Sant’Ermete e sabato 24 con l’Asar Riccione. Un trittico per presentarsi al meglio alla prima giornata di campionato in calendario nell’ultimo week end del mese contro la Virtus prima della sosta per la Nations League.