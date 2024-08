Calcio San Marino: inizia da Savignano sul Rubicone la stagione della Juvenes Dogana. Il 1 agosto l’avvio della preparazione agli ordini del nuovo coach Fabbri

Tre le amichevoli in programma nel corso di questo mese. Si lavora anche per la chiusura della “rosa” con gli ultimi innesti mirati da aggiungere ai tanti arrivi delle scorse settimane

DOGANA (Serravalle, RSM) – venerdì 2 agosto 2024. È iniziata ieri sera, giovedì 1 agosto, la stagione calcistica 2024/25 della Juvenes Dogana, che a fine mese debutterà nella nuova edizione del Campionato Sammarinese di calcio a 11 contro il Fiorentino. Agli ordini del nuovo tecnico Achille Fabbri, già vice allenatore della Nazionale di Calcio di San Marino fino alla fine del 2023, i giocatori si sono ritrovati allo stadio comunale “Giuseppe Capanni” di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) che sarà sede delle prime tre settimane di preparazione della squadra. Il team si presenta con un mix di conferme e novità: tra queste il centrocampista Ivan Tani, classe 1993 ex Diegaro, e il difensore classe 1998 Francesco Mazzavillani, ex Savignanese. Ma non solo: il mercato ha favorito l’arrivo del portiere Matteo Battistini, nazionale Under 21 di San Marino, e di Tommaso Gatti, entrambi provenienti dalla San Marino Academy Under 22. In particolar modo, per Gatti si tratta di un piacevole ritorno avendo percorso con la JD la trafila delle giovanili.

Ulteriori innesti sono rappresentati da Filippo Rodriguez Maza, difensore ex Real Riccione in prestito dal Torconca, l’esterno Luca Simeoni lo scorso anno in forza alla Folgore, e la punta Nicola Ferrulli, che lo scorso anno ha giocato nel Città dei Sassi Matera ma con il cartellino di proprietà dell’Altamura. Restano in squadra rispetto allo scorso anno Nicholas Lisi, fresco di rinnovo contrattuale, e Giacomo Valentini, che ha debuttato contro Cipro con la nazionale maggiore di San Marino: per lui prestito confermato dal Cosmos.

Il mercato è ancora in corso d’opera e per Mister Fabbri e il suo vice Mattia Rizzo arriveranno ulteriori rinforzi per mettere in condizione la Juvenes Dogana di affrontare una stagione ad alti livelli. «Si comincia con grande entusiasmo e rinnovate ambizioni – è il commento del Presidente della società, Massimo Zavatta – ci teniamo molto ad avviare il precampionato con l’inizio del mese di agosto, in modo da conoscerci meglio, amalgamare il gruppo e arrivare pronti per questa nuova stagione. L’organico è quasi definito ma stiamo cercando in alcuni ruoli, specialmente nel reparto offensivo, sulla mediana e sulle fasce, di completare la “rosa” in modo da lasciare a Mister Fabbri ampia possibilità di valutazione».

Questi i giocatori convocati per il raduno precampionato, divisi per ruolo. Portieri: Matteo Battistini, Denis Broccoli, Fabio Gentilini, Matteo Ronci. Difensori: Michele Cevoli, Francesco Mazzavillani, Filippo Rodriguez Maza, Giacomo Valentini, Luca Simeoni. Centrocampisti: Alberto Baldazzi, Nicholas Lisi, Filippo Pasolini, Ivan Tani, Stephane Traglia. Attaccanti: Nicola Ferrulli, Davide Merli, Federico Tumidei. Nello staff di Rizzo e Fabbri figurano anche il preparatore atletico Michele Liverani e l’allenatore dei portieri Pierluigi Vandi.

Tre in tutto le amichevoli precampionato programmate. Si inizia sabato 10 agosto alle 18 al Centro Sportivo di Montecchio contro l’ASD Athletic Poggio, mentre sabato 17 agosto, in orario da definire, la Juvenes Dogana sarà ospite del Misano. Sabato 24 agosto la JD affronterà l’ASD Victoria a Montecchio alle 15, esattamente una settimana prima dell’avvio della regular season di campionato.