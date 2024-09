Calcio. Serie B femminile: San Marino Academy batte Hellas Verona per 2 a 0 e ottiene la prima vittoria stagionale

Filippo Zaghini, tecnico dell’Under 17 chiamato a guidare temporaneamente la prima squadra della San Marino Academy, segna il suo esordio con una vittoria per 2-0 contro l’Hellas Verona. La partita, decisiva per entrambe le squadre che cercavano i primi punti in campionato, ha visto le Titane imporsi con qualità e compattezza difensiva, centrando anche il primo clean sheet stagionale.

Rispetto alla trasferta di Bologna, Zaghini ha apportato alcune modifiche importanti all’undici titolare, tra cui l’esordio di Galli al centro dell’attacco. La partita si è aperta con un pressing alto della San Marino Academy, che ha portato al primo tiro al 9’ con Tamburini, mentre l’Hellas Verona si è reso pericoloso con un calcio d’angolo al 15’. Tuttavia, è stata la squadra di casa a trovare il vantaggio al 25’: Pirini ha battuto una punizione rasoterra che Galli ha girato per Miotto, il cui tiro al volo ha sorpreso Bucci.

Nella ripresa, l’Hellas Verona ha provato a reagire, ma la San Marino Academy ha gestito bene il ritmo, difendendosi con ordine e sfruttando le ripartenze. Al 61’, Barbieri ha raddoppiato con un tiro deviato che ha messo fuori causa il portiere avversario. Nonostante i tentativi dell’Hellas di riaprire la partita, la difesa delle Titane ha tenuto bene, con Limardi decisiva in diverse occasioni.

La squadra sammarinese porta a casa tre punti fondamentali e si prepara con rinnovato entusiasmo per il derby contro il Cesena.

Formazioni:

– San Marino Academy: Limardi; Ventura, Gardel, Magni, Weithofer; Bertolotti, Brambilla, Miotto (84’ Fancellu); Pirini (55’ Giuliani), Galli (55’ Barbieri), Tamburini (76’ Marchetti).

Allenatore: Filippo Zaghini

– Hellas Verona: Bucci; Manzetti, Barro, Costa (64’ Corsi); Dallagiacoma (76’ Totolo), Casellato (64’ Mancuso), Peretti, Nava, Croin (64’ Zanoni); Duchnowska, Bernardi.

Allenatore: Giacomo Venturi

Marcatori: 25′ Miotto, 61′ Barbieri