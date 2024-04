Campionati europei ginnastica artistica in arrivo a Rimini. Maschili dal 24 al 28 aprile, femminili dal 2 al 5 maggio

Doppio appuntamento a Rimini, nei padiglioni della Fiera, con i Campionati europei di ginnastica artistica: maschili dal 24 al 28 aprile, femminili dal 2 al 5 maggio.

La manifestazione, che torna in Italia dopo l’edizione del 2009 e anticipa le Olimpiadi di Parigi, rientra in un accordo triennale tra Regione Emilia-Romagna e Federazione ginnastica d’Italia ed è stata presentata a Bologna, nella sede della Giunta regionale, alla presenza di dieci atleti della Nazionale italiana: Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati (campione d’Europa in carica, medaglia d’oro ad Antalya 2023), Alice e Asia d’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, argento europeo in carica.

Con loro anche i direttori tecnici, Giuseppe Cocciaro (Gam) ed Enrico Casella (Gaf).

Tra medaglie individuali e di squadra, l’Italia può vantare 23 medaglie d’oro, 14 d’argento e 25 di bronzo. Il medagliere maschile è di 16 ori, 10 argenti e 17 bronzi, quello delle ragazze oggi presenti è di 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.

Ansa