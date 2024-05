CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ ASSOLUTI OTTIMI RISULTATI PER GLI ATLETI OLIMPUS

A Modena sabato 4 e domenica 5 maggio si sono svolti i Campionati Italiani di società assoluti, sia la squadra maschile che quella femminile sono riuscite a coprire tutte le specialità grazie all’impegno di tutti gli atleti. Ottimi i risultati ottenuti: Alessandra Gasparelli ha vinto i 100m con ottimo tempo di 11.51, vittoria sempre per lei anche nei 200m con uno dei migliori tempi al momento in Italia 23.65 nuovo record Nazionale Sammarinese, mentre nel salto con l’asta Martina Muraccini ha conquistato il gradino più alto del podio con la misura di 3.40. Buoni anche i tempi della staffetta: nella 4×100 Casadei L. Sammarini G. Fagnini O. Guidi R. con un tempo di 50.87, e nella staffetta 4×400 Casadei L. Berti B. Guidi R. Bucci S. hanno ottenuto un 4.13.86; Buono anche il tempo nei 100m di Noemi Cola (allieva) 12.71, nel salto Triplo Giulia Sammarini 10.77 e Alessia Selva 10.59. In campo maschile l’allievo Gianmarco Gulini ha ottenuto nei 100m 11.12 e nei 200m 22.95, nuovi record Nazionale di categoria; nei 400m. il 4° posto di Francesco Molinari con 48.86 (nuovo personale), buona anche la prova di Alessandro Gasperoni 48.87, Valerio Tagliaferri (allievo) 49.49, nei 400hs Tommaso Casadei (juniores) 56.80, Simone Gorini nei 110hs 16.75 (anche lui juniores), nel salto triplo Davide Davosi 13.50 nuovo personale 7° assoluto, 5° la staffetta 4×400 composta da Molinari F. Gasperoni A. Ercolani Volta A. Tagliaferri V. con un tempo di 3:19.15. Un applauso a tutti gli atleti che si sono impegnati per raggiungere questi ottimi risultati e per essere stati presenti con la squadra completa a questi importanti Campionati Italiani.