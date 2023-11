Campionato BKN301 San Marino. Juvenes Dogana, ecco il test Tre Fiori: vincere per salire ancora

Di nuovo fuori Cevoli, Manfroni e Tumidei, ma il gruppo è in forma. Amati: “Dovremo essere coraggiosi”

Una settimana intera di lavoro non capitava da tanto ed è proprio quello che serviva alla Juvenes Dogana per prepararsi al meglio alla sfida con il Tre Fiori. Una partita difficile, contro un avversario cresciuto nel corso delle settimane e che ambisce a traguardi importanti, ma alla quale i biancorossoblù guardano con fiducia, nonostante alcune assenze. “Michele Cevoli e Michele Manfroni ne avranno ancora per un po’ e lo stesso dicasi per Federico Tumidei, che di fatto non abbiamo mai avuto a disposizione – spiega l’allenatore, Manuel Amati –. Però i ragazzi che ci saranno stanno bene. Purtroppo, saremo corti in difesa e dovremo fare di nuovo degli adattamenti di ruolo, come nelle ultime tre gare, mentre in attacco recupereremo dal primo minuto Gianluca Benedetti, che la scorsa settimana aveva giocato solo nel finale, non essendosi allenato a causa di un’influenza”.

Undici punti, frutto di tre vittorie e due pareggi, sono quelli guadagnati sin qui dalla Juvenes Dogana, sesta in classifica e con l’opportunità di staccare ulteriormente il Cosmos, che ha pareggiato contro il Tre Penne nei primi incontri dell’ottavo turno. Sedici punti, grazie a cinque vittorie e un pareggio, sono quelli messi insieme dal Tre Fiori, che prima dell’ottava giornata era terzo, a pari con La Fiorita. Un avversario che Amati definisce “di valore, una delle squadre che si giocano i primissimi posti, che può contare sull’attuale capocannoniere del campionato, Giacomo Cecconi. Loro vengono da una vittoria roboante con il Cosmos, mentre noi abbiamo dilapidato un vantaggio importante nell’ultima partita, però il morale dei ragazzi è buono. Siamo consapevoli di avere i punti che meritiamo, perché, se a inizio campionato eravamo un po’ in credito, le partite con Pennarossa e Fiorentino, in cui forse sarebbero stati più giusti due pareggi, ci hanno messo in pari con la sorte. Quindi adesso sta a noi continuare a meritarci quello che dimostreremo di meritare”.

Sulla sfida di domenica, l’allenatore biancorossoblù dice che servirà una partita coraggiosa: “Loro giocano come noi, con il 4-3-3, e secondo me avrà più possibilità di vincere chi riuscirà a far risaltare le qualità individuali all’interno del sistema di gioco e a lavorare bene su linee di passaggio, smarcamenti e combinazioni offensive negli ultimi metri. È una cosa su cui noi stiamo insistendo e sarebbe una bella soddisfazione convertire le ultime settimane di lavoro proprio in qualcosa di concreto, a livello di occasioni e di goal”.