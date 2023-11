Campionato BKN301 San Marino: la Libertas si prende il derby in rimonta, fil-otto Virtus

Coinvolgente ed elettrico il derby del Castello di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas, che i Rossoverdi di Iencinella portano dalla propria parte dopo appena dieci minuti di gioco. Pallone recuperato sulla trequarti per la rifinitura di Dragoni, abile a mandare in porta Giangrandi. Il vicecapitano del Cailungo ringrazia e fredda Benedettini con un preciso diagonale mancino che si infila radente a pochi centimetri dal montante dell’estremo difensore della Nazionale di San Marino. Nella ripresa Sperindio, forse già focalizzato sull’andata dei quarti di Coppa Titano BKN301 con il Tre Penne (mercoledì 8 novembre, ore 20:45 – stadio di Domagnano), scomoda Alessandro Torsani che esce dalla panchina cambia l’andamento della partita.

L’ex bomber del Fiorentino al 75’ si fa trovare pronto in area per raccogliere il preciso servizio di Greco, smarcato sul lato corto dell’area di rigore da una genialata di Sapori. Per Torsani è relativamente semplice appoggiare in rete di testa, bucando un Masini in forma smagliante. Che non può però opporsi alla rimonta dei cugini, completata dal pesantissimo calcio di rigore trasformato da Mario Barone all’89’. Nel finale montano le proteste del Cailungo che richiedeva un pari trattamento sull’uscita a valanga di Benedettini, giudicata regolare dal direttore di gara.

A Fiorentino va in scena una prestazione da ricordare per il Faetano. Gli uomini di Pellegrino passano in vantaggio al 10’ grazie al calcio di rigore trasformato da Brisigotti, capace di ripetersi dal dischetto poco oltre la mezz’ora. A quel tempo i Gialloblù avevano già raddoppiato con Capriotti, imbeccato da una sensazionale discesa di Luca Terenzi. Nell’occasione non è stato troppo fortunato Venturini, monumentale sulla conclusione di Capriotti, finita in fondo al sacco dopo un flipper che ha coinvolto anche l’ex di turno Assane Fall. La squadra di Lasagni abbozza una reazione in avvio di ripresa, ma Manzaroli non sembra dell’idea di prestare il fianco alla proibitiva rimonta del club di Falciano. Anzi, è proprio il Faetano a colpire una quarta volta in chiusura: Brolli perde palla al limite della propria area di rigore, permettendo a Brisigotti di servire il pallone del 4-0 a Koné, cui è richiesto solo di appoggiare la palla nella porta sguarnita. A soli fini statistici, la rete di Iuliani a tempo quasi scaduto onora la bandiera della Folgore, che i tifosi giallorossoneri si augurano possa tornare a sventolare nell’infrasettimanale di coppa con il Tre Fiori (mercoledì 8 novembre, ore 20:45 – stadio di Fiorentino).

Nella parte alta della classifica si muove solo la classifica de La Fiorita, tra le squadre in campo nel primo pomeriggio. Infatti, il big match tra Cosmos e Tre Penne termina in perfetta parità: per la squadra di Berardi si tratta del quinto pareggio in otto partite, per una classifica che li vuole al settimo posto e lontanissimi dalla vetta occupata dalla Virtus. E pensare che Prandelli aveva sbloccato la gara di Acquaviva a favore del Cosmos, con uno splendido volo d’angelo su cross avvolgente di Pastorelli. I campioni di San Marino del Tre Penne non stanno certo a guardare, ripagando i quotati avversari con la stessa moneta un attimo prima dell’intervallo: sugli sviluppi di un corner il pallone torna sul destro di Righini, bravo a recapitare sulla testa di Barretta che pareggia i conti. Nella ripresa, elettrica e combattuta, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra: il Tre Penne protesta per un potenziale fallo da rigore ai danni di Imre Badalassi, non passibile di massima punizione secondo la valutazione dell’arbitro.

Si diceva de La Fiorita: là dove la carriera di Manfredini è virtualmente iniziata, vale a dire a Domagnano contro il San Giovanni, i Gialloblù hanno dimostrato di aver imparato la lezione. Una settimana prima di Natale dello scorso anno, il 2-2 con i Rossoneri costò la panchina ad Oscar Lasagni, aprendo le porte al debutto assoluto in veste di allenatore dell’attuale tecnico de La Fiorita. Il quale deve registrare due grane a margine di una partita comunque vinta agevolmente. In primis l’infortunio di Sottile, costretto al forfait dopo appena 10’ per via di un infortunio apparentemente serio, ed in seconda battuta per l’espulsione diretta di Rinaldi a tempo scaduto e risultato acquisito. Nel mezzo, una prova di grande autorevolezza della squadra di Montegiardino, avanti con Gasperoni al 19’ e capace di raddoppiare poco più tardi con Matteo Vitaioli – ancora a segno a Domagnano dopo la doppietta alla Libertas. A venti minuti dallo scadere dei tempi regolamentari, anche Alex Ambrosini ha trovato spazio a referto nell’importante successo dei Gialloblù, ora terzi ad un solo punto di distanza dal Tre Penne – prima inseguitrice della Virtus.

La squadra di Bizzotto non si lascia sfuggire l’opportunità di incrementare il proprio vantaggio, proseguendo nel suo cammino di sole vittorie stagionali che raggiunge quota nove – Supercoppa Sammarinese compresa. Più di un’insidia nel posticipo delle 18:15, con un Domagnano in grande salute che ha dimostrato – al cospetto della squadra del momento – che le tre recenti vittorie consecutive non sono state frutto del caso. Anzi, i Lupi di Paolo Rossi rispondono colpo su colpo ai tentativi del club di Acquaviva che, vale la pena ricordarlo, in questo momento detiene due dei tre trofei del calcio sammarinese. Dopo un primo tempo equilibrato e giustamente terminato in parità, la Virtus trova il modo di sbloccare l’incontro sugli sviluppi di una discussa punizione guadagnata da Buonocunto. Lo stesso fuoriclasse neroverde si incarica della battuta, disegnando una parabola perfetta per l’inserimento di Sabato – su cui i giochi di parole si sprecano, decisivo proprio oggi. Quello che magari non tutti ricordano è che il difensore della Virtus andò a segno contro il Domagnano anche la passata stagione, sempre di testa e su assist da fermo di Buonocunto (corner quella volta), siglando così il primo gol assoluto del Campionato Sammarinese BKN301, 2022-23. Se sarà di buon’auspicio o meno, starà a Bizzotto scoprirlo: di certo Sabato e compagni, oggi, si possono godere la vetta ed i quattro punti di vantaggio sul Tre Penne, prima inseguitrice. Il modo migliore per approcciarsi al debutto da detentori del titolo in Coppa Titano, che vedrà i Neroverdi incrociare nuovamente il Domagnano mercoledì prossimo e sempre a Montecchio (ore 20:45).

Questo il quadro completo dell’ottava giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, che sarà integralmente trasmessa in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 8. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO San Giovanni La Fiorita Delvecchio (Bellavista, Mineo) – Hafidi 04/11 0-3 Domagnano Faetano Folgore Avoni (Tuttifrutti, Notarpietro) – Albani 04/11 4-1 Fiorentino Cosmos Tre Penne W. Villa (Salvatori, Gallo) – Luci 04/11 1-1 Acquaviva Libertas Cailungo Xhafa (Lunardon, Tura) – Beltrano 04/11 2-1 Montecchio Domagnano Virtus Vandi (Cristiano, Giannotti) – Ucini 04/11 0-1 Montecchio Tre Fiori Juvenes-Dogana N. Villa (Macaddino, Morisco) – Mineo 05/11 15:00 Domagnano Murata Pennarossa Piccoli (Ercolani, Scrignani) – Andruccioli 05/11 15:00 Fiorentino Fiorentino San Marino Academy Ilie (Sapigni, Lerza) – Zani 05/11 15:00 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa