Campionato: cade il Cosmos, Murata e Tre Fiori accorciano sul 4° posto 

In attesa della “portata principale” di domani – con il duello Scudetto tra Virtus e La Fiorita – l’antipasto della 29° giornata di Campionato BKN301 ha regalato tanti gol e vittorie. Il successo più clamoroso è quello della Libertas che torna a sorridere in questo finale di stagione. I Granata di Sperindio battono infatti 1-0 il Cosmos, mettendo così a rischio il quarto posto – prezioso in ottica playoff – dei Gialloverdi.

In avvio è la squadra di Nicola Berardi a fare la partita ma la Libertas regge grazie ad un ottima difesa guidata da Gennaro Del Prete. Il gol – poi decisivo – che sblocca la sfida arriva poco prima della mezz’ora: ottima imbucata centrale per Pari che controlla e la mette al limite per Bianco che con un destro preciso sorprende Simoncini e fa 1-0. Il Cosmos non ci sta e si butta subito dall’altra parte ma in due occasioni è sempre il solito Del Prete a dire di no con tre ottime parate su Prandelli (due volte) e Zulli.

L’estremo difensore della Libertas è ancora una volta protagonista anche nella ripresa quando al 66’ ha un riflesso prodigioso sulla buona conclusione dal limite di Zulli. Il club di Serravalle spinge sino al termine ma Sperindio e i suoi resistono e possono così esultare per un successo che mancava dal 24 febbraio.

Dietro al Cosmos vincono ed accorciano dunque sia Murata che Tre Fiori, aprendo una lotta a tre per il quarto posto. Ora infatti la classifica dice che i Gialloverdi sono a quota 57, tallonati dai Bianconeri e Gialloblu entrambi a 56 punti. Seppur con lo stesso numero di punti, è il Murata davanti in virtù degli scontri diretti e nel caldo pomeriggio di Montecchio la squadra di Angelini (oggi squalificato) si è imposta con un rotondo 7-0 sui ragazzi della San Marino Academy.

Bastano solo 10’ al Murata per sbloccarla: gran lavoro di Echel sulla destra che la mette in mezzo per Cecconi, l’ex Tre Fiori da due passi non può fallire. Il raddoppio arriva poco dopo: gran cross di Ura per la testa di Cecconi che impatta benissimo e la mette dove Andrea Grana – all’esordio stagionale in maglia Academy – non può arrivare. Il Murata viaggia veloce e al 20’ cala il tris: è ancora Echel – il migliore dei suoi – che scatta dalla linea mediana poi una volta arrivato sulla trequarti calcia diretto in porta sorprendendo Grana. I Titani sono alle corde e non riescono a reagire. Poco dopo la mezz’ora la squadra di Cecchetti è anche sfortunata quando il rimpallo in area favorisce Gaiani che tutto solo non può fallire il poker. Sul finale di tempo i Bianconeri passano ancora: l’indiavolato Echel dal fondo serve l’ennesimo assist per Ura che raccoglie lo scarico e calcia in porta mettendola nell’angolo. Prima del riposo, si fa vedere anche l’Academy con l’ottima punizione di Bortolotto che passa vicinissima all’incrocio.

Nella ripresa il Murata insiste e aumenta ulteriormente il margine. La sesta rete la firma Giaretta al 67’, bravo a raccogliere un lancio profondo e a scattare sul filo del fuorigioco, poi una volta davanti a Grana riesce a freddarlo con un destro morbido. Partecipa alla goleada anche Affonso che sfrutta un errore di Sarti in fase di impostazione, salta secco Zavoli e successivamente batte Grana. Il duello tra i due si rinnova poco dopo quando – dopo un ottimo schema della squadra di Angelini – il calciatore di origini brasiliane si libera al tiro ma nell’occasione il portiere sammarinese è attento e nega l’ottava rete. Poco importa al Murata che trova il terzo successo consecutivo – il sesto nelle ultime sette – presentandosi in gran forma ai playoff.

Vince invece di misura il Tre Fiori che ha la meglio sul Tre Penne in una gara molto combattuta. In avvio è la squadra di De Falco a fare sul serio quando Eric Fedeli colpisce una clamorosa traversa dopo una gran giocata in area. Ma è la squadra di Città a sbloccare l’incontro: gran azione cominciata da Righini che serve Badalassi, il bomber biancoazzurro scambia benissimo con Scarponi e poi con un destro chirurgico la mette nell’angolino per il suo 28° gol in campionato.

Il Tre Fiori non si scompone e riprende ad attaccare. Bastano pochi minuti ai Gialloblu per trovare infatti il pareggio: Islamaj offre un buon pallone a Bernardi che dal limite dell’area riesce a servire Fedeli, l’attaccante gialloblu va di prima con il destro e buca Migani per l’1-1. Il gol che invece decide la gara arriva subito ad inizio ripresa. Lugi Rizzo la mette in mezzo per Fedeli che tenta la giocata in acrobazia, Migani gli nega il gol con una super parata poi sul prosieguo dell’azione Rosini abbatte Bernardi. Per il direttore di gara Ilie è calcio di rigore che Islamaj trasforma. Il Tre Penne non demorde e poco dopo va vicinissimo al nuovo pareggio: cross perfetto di Michael Battistini per Badalassi che anticipa Nardi in uscita ma il mancino del capocannoniere del campionato nell’occasione sbatte sulla traversa. La gara resta sempre in equilibrio anche se il Tre Fiori ha due chance per chiuderla prima con Varrella (75’) poi con Cirrottola (90+5). Alla fine decide il rigore di Islamaj che rilancia il Tre Fiori alla ricerca di una miglior posizione per i playoff.

Gol e spettacolo anche nella sfida tra Pennarossa e Folgore. È la squadra di Lasagni a spezzare l’equilibrio sul finale di tempo è Bruno, bravo a sfruttare la respinta corta di Barbieri dopo il tentativo di Pancotti e a bucare il portiere biancorosso. La squadra di Chiesanuova però ha un’ottima reazione e nel recupero trova il pari: Michelotti arriva al limite e serve Fadel che controlla e calcia benissimo nell’angolino.

Il gol carica il Pennarossa che ad inizio ripresa si porta anche in vantaggio: sul rinvio di Barbieri, l’ex di giornata Juan Kasa sbaglia l’intervento e di testa serve Pintore che una volta arrivato al limite trova un diagonale vincente per battere Venturini. Ma il vantaggio dura poco per gli uomini di Dolci perché al 56’ Sartori trasforma un calcio di rigore – guadagnato da Bruno – che vale il 2-2. Passano solo tre minuti e la Folgore mette la freccia: gran cross di Simeoni per la testa vincente di Bernardi che sigla il 3-2. Il club di Falciano insiste e vuole il gol della sicurezza. Al 78’ ci prova Pancotti con una gran botta dal limite ma Barbieri si oppone alla grande. Alla fine, prima del recupero, il gol che chiude la contesa arriva ed è una prodezza firmata Samuel Pancotti: dal corner di Sartori, l’attaccante sammarinese attacca il primo palo e con un incredibile colpo di tacco con il mancino la mette in rete. È la ciliegina sulla torta per la Folgore che può festeggiare il successo che li porta al nono posto – in attesa del Fiorentino in campo domani.

Questo il programma aggiornato del 29° turno del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmesso in diretta streaming integrale con commento in italiano su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 29. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ ESITO LUOGO Cosmos Libertas Piccoli (Cristiano, Tura) – Righi 13/04 0-1 Fiorentino Pennarossa Folgore Luci (Zaghini, Bellavista) – W. Villa 13/04 2-4 Domagnano Tre Fiori Tre Penne Ilie (Castillo, Vasilev) – Agius 13/04 2-1 Acquaviva San Marino Academy Murata Hafidi (M. Savorani, S. Savorani) – N. Villa 13/04 0-7 Montecchio Virtus San Giovanni Zani (Tuttifrutti, Cordani) – Andruccioli 14/04 15:00 Montecchio La Fiorita Domagnano Agius (Vasilev, Castillo) – Beltrano 14/04 15:00 Acquaviva Juvenes-Dogana Cailungo Delvecchio (Macaddino, Lerza) – Mineo 14/04 15:00 Domagnano Fiorentino Faetano Xhafa (Morisco, Sapigni) – Borriello 14/04 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa