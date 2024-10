CAMPIONATO DEL MONDO COLOMBOFILO 2024 ASPAC – Associazione Sammarinese Proprietari e Amatori Colombi stupisce il mondo colombofilo.

Come ogni anno, sabato 21 settembre si è svolto il Campionato del Mondo dei colombi viaggiatori. La kermesse internazionale, si è svolta presso il “Colombodromo Internacional Gaspar Vilanova” di Mira in Portogallo.

Gli atleti alati sono stati inviati dalle federazioni nazionali tra aprile e maggio e alla chiusura delle iscrizioni erano presenti più di 2800 colombi viaggiatori, tra i quali i 20, inviati dagli allevatori ASPAC, che difendevano i colori del Titano.

Dopo una serie di allenamenti e 4 gare di avvicinamento, venerdì 21 settembre si sono qualificati per la finalissima 1346 colombi di cui 13 del team RSM. Alle 8.30 i finalisti sono stati rilasciati presso da una distanza di 370 Km dal colombodromo, e i primissimi hanno fatto ritorno “a casa” alle 13.20 dello stesso giorno. Il primo atleta alato sammarinese si è piazzato al 14° posto assoluto e al 4° nella classifica per federazioni, un risultato a dir poco storico, se si pensa che l’ASPAC è alla terza partecipazione del campionato del mondo ed è la federazione più piccola in assoluto.

Ma le sorprese non sarebbero finite in quanto il secondo colombo del team si è piazzato al 57° posto assoluto e il terzo al 59° assoluto permettendo alla federazione sammarinese di piazzarsi in uno storico SECONDO posto nella classifica per nazioni dietro la Croazia e davanti alla Repubblica cinese! Insomma è stato un campionato del mondo ricchissimo di soddisfazioni che ha riempito di gioia i tesserati ASPAC che hanno dimostrato che, nonostante i piccoli numeri, hanno dimostrato di essere al pari dei grandi colossi mondiali della colombofilia. In onore alla Repubblica sammarinese, il “nostro” campione e 4° assoluto individuale risponde al nome di TITANO. Sperando che sia solo l’inizio di una grande cavalcata l’appuntamento è per il prossimo anno in Francia!