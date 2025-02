Campionato Futsal San Marino. Al Pennarossa il big match, battuta La Fiorita e 2° posto conquistato

La sfida di alta classifica della 18° giornata di Campionato Sammarinese di futsal va al Pennarossa che si impone di misura sulla Fiorita: il 3-2 finale di Dogana porta così i Biancorossi al secondo posto in solitaria. La partita comincia subito forte quando Paolo Verri sblocca il risultato per la squadra di Chiesanuova. Prima del riposo è ancora lui a raddoppiare e indirizzare la gara sui binari giusti per Novembrini e i suoi. In avvio di ripresa è sempre Verri – tripletta per lui – ad entrare nei marcatori per il momentaneo 3-0. La Fiorita si scuote e al 44’ accorcia con Giuccioli poi nel finale – complice anche il rosso a Andrea Ceccoli – è Fumia e segnare il 2-3 e rendere gli ultimi minuti accesissimi. Al 60’ però il portiere gialloblu Andreani viene espulso, così il Pennarossa riesce a gestire il minimo vantaggio sino al termine. Fiorita che dunque cade dopo ben dieci vittorie, ma resta al quarto posto assieme alla Virtus.

In vetta allunga così il Murata che con il Tre Fiori non ha problemi a trovare i tre punti. I Bianconeri sono scatenati nel primo tempo e segnano ben sei volte. Nella ripresa il punteggio aumenta ancora di più sino a raggiungere il definitivo 8-0. Nel tabellino ci finiscono Belloni (poker), Moretti (tris) e Ercolani. Murata che con il quindicesimo successo consecutivo sale a +6 sul Pennarossa.

Approfitta della sconfitta della Fiorita anche la Virtus. I Neroverdi di Matteo Michelotti si impongono per 4-1 con una Folgore al secondo stop consecutivo. Nel primo tempo colpiscono Di Maio e Cevoli, con quest’ultimo che sigla il tris ad inizio ripresa. L’autorete di Muccioli aumenta il margine per la Virtus che nel finale concede un gol agli avversari con un’altra autorete – nell’occasione con l’ex Juri Biordi. La squadra di Acquaviva aggancia così La Fiorita al terzo posto – ad un solo punto dal secondo del Pennarossa.

Prosegue il suo ottimo momento anche il Tre Penne che al Multieventi si impone largamente sul Faetano. In avvio botta e risposta tra Bacciocchi e Beinat poi i Biancoazzurri prendono il largo. Prima dell’intervallo Sabatino segna due volte poi nella ripresa – complice anche il rosso al Gialloblu Caruso – ancora Beinat (tris per lui) e Ercolani danno il successo ai Biancoazzurri di Penserini. Nel finale accorcia El Attar ma non basta al Faetano per evitare la seconda sconfitta di fila.

Fa rumore anche la caduta del Domagnano, che si ferma dopo due successi. A festeggiare è il Cosmos, che dopo due pari torna ad una vittoria che mancava dal 12 dicembre scorso. A Fiorentino sono i Gialloverdi ad aprire le marcature con Ceccaroli al quale però risponde Filippo Dolcini. Molinas porta nuovamente in vantaggio la squadra di Muccioli, poi nel finale ecco il sigillo di Guerra per il definitivo 3-1. In classifica il Domagnano resta stabile al sesto posto mentre il Cosmos balza sino al settimo scavalcando Fiorentino e Folgore.

Successo larghissimo – addirittura in doppia cifra – per la Juvenes-Dogana che abbatte la Libertas. A Domagnano non c’è partita, nonostante una prima parte di gara che pare essere equilibrata. Thomas Celli e Mularoni aprono le marcature poi Podeschi accorcia per i Granata. Il tornado della squadra di Levani inizia a girare e arrivano i gol: il primo tempo si chiude sul 8-1, nella ripresa si sale sino al definitivo 12-1. Ben sei i marcatori diversi: poker di Mularoni, doppiette di Simone Celli, Bologna, e Marinelli e reti singole di Thomas Celli e Muccioli. La vittoria – che mancava dal 13 gennaio – porta la Juvenes-Dogana al decimo posto; Libertas che incassa la quarta sconfitta di fila e rimane sempre all’ultima posizione.

La 18° giornata di campionato si concluderà domani sera (ore 21:45) con il posticipo del Multieventi tra San Giovanni e Cailungo: in palio punti decisivi per la zona post-season.

Questo il programma parziale della 18° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 18. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA/ ESITO LUOGO Virtus Folgore A1: Ilie – A2: Ercolani 10/02 4-1 Fiorentino Cosmos Domagnano A1: Ercolani – A2: Ilie 10/02 3-1 Fiorentino Murata Tre Fiori A1: Lerza – A2: Delvecchio 10/02 8-0 Dogana Pennarossa La Fiorita A1: Delvecchio – A2: Lerza 10/02 3-2 Dogana Juvenes-Dogana Libertas A1: Vandi – A2: Zani 10/02 12-2 Domagnano Faetano Tre Penne A1: Lanuti – A2: Zaghini 10/02 2-7 Multieventi San Giovanni Cailungo A1: Tura – A2: Lanuti 12/02 21:45 Multieventi Turno di riposo: Fiorentino

