Campionato Sammarinese: non basta un grande Borasco all’Under 22, il Fiorentino passa di misura

Non basta una grande prestazione di Fabio Borasco tra i pali ed un ottimo primo tempo ai Titani dell’Under 22 per evitare la seconda sconfitta di fila nel Campionato Sammarinese. Nella gara odierna valevole per il 18° turno è infatti il Fiorentino ad imporsi di misura grazie al 2-1 finale.

La prima palla-gol della sfida di Montecchio è per la squadra di Paolo Tarini che al 12’ ci prova con Boubacar Diop ma Borasco compie il primo grande intervento della serata. I Titani non stanno a guardare e poco dopo (19’) bel lavoro di Simone Gasperoni che salta il portiere Berardi (dentro all’ultimo minuto per un problema nel riscaldamento a Simone Benedettini) e la mette in mezzo per Giacopetti che però la spedisce sul palo, sulla ribattuta ci riprova l’attaccante sammarinese ma da due passi non ribadisce in rete – complice anche il tocco decisivo di Gueye. Passano due minuti e altra azione dell’Academy, ancora con Giacopetti che con una grande azione salta Gueye e Simoncini ma non riesce a finalizzare con il mancino. La partita è viva e il Fiorentino risponde. Al 28’ ci prova Abouzziane ma Borasco dice ancora di no. Al 33’ la gara però si sblocca con il mancino di Abouzziane dal vertice dell’area piccola che in quest’occasione è fatale a Borasco. Lo svantaggio però non demoralizza l’Academy che trova il meritato pari al 39’: Simone Riccardi va profondo per Nicolò Sancisi che avanza e calcia, conclusione sul quale Berardi non è perfetto ma che vale l’1-1 per i Titani. Prima del riposo il Fiorentino mette ancora il naso avanti ma Bara è in posizione di offside al momento del tiro di Bottoni respinto da Borasco.

Si passa così alla ripresa dove all’ora di gioco i Rossoblu di Tarini si portano nuovamente in vantaggio. Chiaruzzi va sul fondo e la mette in mezzo per Boubacar Diop che colpisce a botta sicura, altra grande risposta di Borasco che però sulla ribattuta deve piegarsi al centrocampista rossoblu che fa 2-1. Passano solo due minuti e il Fiorentino potrebbe chiuderla: Abouzziane va a contatto con Simone Gasperoni, per l’arbitro William Villa è rigore. Sul dischetto va Belward ma Borasco neutralizza con i piedi e tiene i Titani ancora in partita. Il Fiorentino carica a testa bassa e vuole riscattarsi: il duello tra Belward e Borasco si ripete (78’) ma il portiere sammarinese ne esce ancora vincitore allungandosi bene sul tentativo dal limite. Si arriva così nei minuti finali (85’) in cui si vede anche l’Academy con il colpo di testa di Molinari che non reca problemi a Berardi. Nel recupero c’è spazio per l’ennesima grande parata di Borasco sulla bordata di El Ardoudi. A Montecchio vince dunque il Fiorentino.

Campionato Sammarinese 2024-25, 18. giornata | Fiorentino – San Marino Academy 2-1

FIORENTINO

Berardi, Bottoni (61’ Galeone), Simoncini (55’ Diagne), Gueye, Chiaruzzi, B. Diop, Dimasi, Dolcini (61’ El Ardoudi), Abouzziane, Bara (61’ Abdeluaret), O. Diop (26’ Belward)

A disposizione: Gakou, Zoffoli, Terenzi

Allenatore: Paolo Tarini

SAN MARINO ACADEMY

Borasco, Giambalvo (87’ Caddy), M. Sancisi, Renzi (46’ M. Casadei), Giacopetti, Santi, Riccardi (68’ Grazioso), N. Sancisi (87’ Tumidei), Zafferani, S. Gasperoni, Cervellini (68’ Molinari)

A disposizione: A. Casadei, M. Ciacci

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: William Villa

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Nicolò Lerza

Quarto ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Simoncini, Abdeluaret, B. Diop, N. Sancisi, M. Sancisi

Marcatori: 32’ Abouzziane, 39’ N. Sancisi, 62’ B. Diop

Note: al 64’ Borasco respinge un calcio di rigore a Belward

Ufficio Stampa