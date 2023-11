Campionato San Marino BKN301: la Virtus suona la nona

La Virtus suona la nona. La squadra di Luigi Bizzotto risponde al meglio ai successi delle inseguitrici e con un sonoro 6-1 al Faetano confeziona la nona vittoria su altrettante gare che la mantiene in vetta al Campionato BKN301.

I Neroverdi partono subito forte e al nono minuto sono già avanti: angolo di Buonocunto che chiama lo schema, palla rasoterra in area per Tortori che si stacca al meglio e calcia di prima perfettamente per la rete del vantaggio. Alla mezz’ora il raddoppio con la prima rete in maglia neroverde di Andrea Montanari: lancio profondo di Rinaldi, Casadei non riesce ad intervenire di testa così la sfera arriva all’ex Tre Penne che batte Pelliccioni. Oltre ad un attacco che funziona a meraviglia, la Virtus ha dalla sua anche una difesa quasi impenetrabile (solo quattro reti subite, la migliore del campionato) guidata da Alex Passaniti. Poco dopo il raddoppio l’estremo difensore neroverde chiude la porta al tentativo di Brisigotti che poteva riaprire la gara. Sul finale di tempo ecco il tris del club di Acquaviva: Montanari pesca profondo Benincasa che da dentro l’area calcia al volo verso la porta trovando un gol bellissimo. Nella ripresa la Virtus prosegue con la sua sinfonia e in avvio è Buonocunto che dal limite disegna una traiettoria perfetta che si infila nel sette. Il Faetano prova a reagire e al 53’ trova anche un gran gol che accorcia le distanze: Lisi aggancia dalla sinistra e si accentra, poi lascia partire un destro preciso che batte Passaniti. La rete però non spaventa i Neroverdi che al 68’ si portano sul 5-0. Mano di Acquarelli in area ed è rigore: sul dischetto va Pecci che non sbaglia. Al 75’ ecco il sesto gol con il sesto marcatore diverso, a dimostrazione della forza del gruppo neroverde: è Angeli che – da subentrato – raccoglie il cross di Pecci e di testa batte Pelliccioni. La Virtus così batte il Faetano e ritorna in vetta a +4 sul Tre Penne.

Torna alla vittoria il Cosmos nel derby di Serravalle con la Juvenes-Dogana. Un successo quello dei Gialloverdi di Berardi che mancava dal lontano 8 ottobre e che da morale ai vicecampioni di San Marino. Parte subito forte il Cosmos che dopo due pali colpiti nella stessa azione trova il meritato vantaggio al quarto d’ora: Raschi trattiene Zulli in area e il direttore di gara indica il rigore. Prandelli va alla battuta e non sbaglia. La rete carica ancor di più i Gialloverdi che poco dopo si vedono anche annullare una rete con Rizzitelli. Poco importa alla squadra di Berardi che alla mezz’ora raddoppiano ancora con Prandelli: cross preciso di Filippo Berardi per la testa del bomber gialloblu che anticipa Gentilini e fa 2-0. La Juvenes-Dogana prova a scuotersi e poco dopo gran tiro dal limite di Pasquinelli ma Aldo Simoncini fa un grande intervento e nega la rete. I colpi del k.o. arrivano all’inizio della ripresa: il Cosmos infatti segna due reti nel giro di due minuti, che le regalano la sicurezza dei tre punti. Al 48’ è ancora Prandelli – man of the match – che firma la tripletta: grande azione sulla destra di Zulli che va sul fondo e la mette potente in mezzo per il compagno che batte nuovamente Gentilini per il 3-0. Il poker lo firma un ritrovato Zulli, autore di una grande gara certificata dalla staffilata da fuori che al 50’ vale il 4-0. Gol che potrebbero essere cinque con il colpo di testa di Di Maio ma Gentilini ha un riflesso prodigioso e nega il gol al difensore sammarinese. La Juvenes-Dogana prova a segnare il gol della bandiera ma Simoncini nega la gioia a Stella con un super intervento. Il derby dunque va al Cosmos che grazie al successo sorpassa i cugini della Juvenes-Dogana al sesto posto e risale a quota 14, ancora però lontano dal quintetto dei piani alti (il Murata è al quinto posto con 21 punti).

L’unico pareggio dei posticipi della nona giornata è quello tra Libertas e San Giovanni. Dopo il palo di Torsani la Libertas passa alla mezz’ora: contatto in area tra Contadini e Santoni, il giocatore granata cade a terra e l’arbitro dice che è rigore. Sul dischetto va proprio Santoni che sigla il vantaggio della Libertas. Sul finale di tempo arriva una gran occasione per il pari del San Giovanni: D’Angeli calcia dal limite, doppia deviazione granata ma Elia Benedettini si allunga benissimo per evitare il gol. Ad inizio ripresa la chance è ancora più importante per i Rossoneri di Tognacci: lancio profondo di Celli per D’Angeli che controlla e si ritrova a tu per tu con Elia Benedettini ma l’ex Juvenes-Dogana non trova clamorosamente lo specchio da buona posizione. Ma il gol del pari del San Giovanni arriva al 68’: destro di D’Angeli che Benedettini respinge nuovamente ma sulla ribattuta arriva Montebelli come un falco e gonfia la rete per il definitivo 1-1.

Il Campionato BKN301infine tornerà tra due settimane causa la finestra di partite internazionali che vedrà impegnata sia la Nazionale di Fabrizio Costantini (trasferta in Kazakhstan e sfida casalinga con la Finlandia) che l’Under 21 di Matteo Cecchetti (in campo giovedì contro l’Italia al San Marino Stadium).

Questo il quadro completo della nona giornata: