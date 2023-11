Campionato San Marino BKN301. Tre Penne tennistico, 6-0 al Fiorentino

Tre Penne tennistico, 6-0 al Fiorentino

9’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 6-0 Fiorentino

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta (1’st Lombardi), Rosini, Poggi; Nigretti (13’st Cotumaccio), Righini (1’st Scarponi), Lorenzo Gasperoni (33’st Zeka), Gai, Vandi; Dormi, Badalassi (13’st Cecchetti)

A disposizione: Dalla Libera,Alex Gasperoni, Giovagnoli, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Fiorentino (4-4-2)

Berardi; Diop (21’st Zoffoli), Bottoni, Simoncini, Gueye; Baizan (1’st Gimenez), Molinari (21’st Calzolari), Colagiovanni (12’st Borgagni), Dolcini (37’st Terenzi); Salemme, Aziz

A disposizione: Benedettini, Hirsch, Cekirri, Stefanelli

Allenatore: Michele Camillini

Arbitro: Andruccioli

Assistenti: Cordani – Sgrigani

4° Ufficiale: Vandi

Ammoniti: 10’st Diop (F)

Marcatori: 11’pt Badalassi, 23’pt e 17’st Dormi, 8’st aut. Simoncini, 13’st Lombardi, 35’st Gai

MONTECCHIO – Prima dell’inizio della partita le due squadre osservano un minuto di silenzio per ricordare Elisa, la figlia del dirigente biancazzurro Paolo Nanni recentemente scomparsa.

La prima occasione è del Fiorentino con il tiro di Salemme sul secondo palo che si spegne a lato. Il Tre Penne è pericoloso con Vandi, il suo tiro al decimo finisce sull’esterno della rete. È il preludio al gol che arriva pochi secondi dopo, Dormi imbuca per Badalassi che incrocia sul palo più lontano e porta in vantaggio i suoi. Rispondono i rossoblu, tiro di capitan Molinari che termina fuori. Vandi ci riprova al 21’, questa volta trova l’intervento di Berardi a mandare in angolo. Al 23’ arriva il raddoppio di Città: Righini per Dormi, palla sul piede forte, il mancino, e gol fotocopia al primo.

La ripresa è a senso unico e il Tre Penne segna altre quattro volte. Dopo 8’ corner di Righini e Davide Simoncini la mette dentro la propria rete. Passano altri due minuti e il Tre Penne segna il quarto gol ancora da palla inattiva, questa volta è Lombardi a staccare in solitaria in area. Il 5-0 arriva con Dormi che sfrutta un disimpegno avversario, salta tutti e mette in rete. Il gol del definitivo 6-0 è la rete numero 99 di Nicola Gai con il Tre Penne, missile dalla distanza ed errore di Berardi, con la palla che sfila in rete.

FOTO ©FSGC