Campionato San Marino. Colpaccio San Giovanni, Folgore al tappeto 

Il San Giovanni è ripartito e dopo aver superato le Forche Caudine di Virtus e Tre Fiori – incrociate a cavallo dei gironi di andata e ritorno – ha infilato due successi. A quella imposta al Fiorentino ha fatto seguito un’altra vittoria, stavolta ai danni della Folgore quinta in classifica. Gli uomini di Tognacci gonfiano il sacco in avvio, ma secondo Marco Savorani la rete è viziata da una posizione di fuorigioco che ne porta all’annullamento. Nell’area opposta la Folgore protesta per il contatto tra Senja e Pancotti, regolare secondo Ucini. Il San Giovanni sale di ritmo e libera le conclusioni di Nicola Sartini ed Aprea che non impegnano Guddo, costretto però a capitolare al 21’. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la Folgore si perde l’inserimento centrale di Aprea che sfrutta a dovere il lavoro da pivot di Montebelli per sbloccare il risultato. Fabbri sfiora il raddoppio con un gran tiro dalla distanza, mentre Bernardi si libera in area sparando alle stelle il pallone dell’1-1. Dopo la mezz’ora Guddo è monumentale sul doppio tentativo di Aprea, che si presenta davanti al portiere anche al 45’ preferendo l’appoggio su Nicola Sartini alla conclusione mancina. Eccesso di altruismo che il San Giovanni rischia di pagare sull’assolo di Ura, imprendibile in area e impreciso di un capello col sinistro a giro. La ripresa decolla immediatamente, strizzando l’occhio alla squadra di Tognacci: Pancotti spedisce alto il cross di Ura, mentre al 47’ Aprea non perdona, sfruttando impeccabilmente la ripartenza promossa da Celli e rifinita da Nicola Sartini. La Folgore non getta la spugna e dopo un bel mancino al volo di Cateni neutralizzato da Starna e un tiro sporco di Ura dal cuore dell’area, Miori riapre la partita. Il difensore goleador colpisce al 65’ con una conclusione dal limite, armata dal solito Ura. Gioia a dir poco effimera, visto che il San Giovanni colpisce nuovamente a distanza di 50”. Stavolta è Nicola Sartini a battere Guddo, per il 3-1 confermato al triplice fischio.

Tiene il passo della Virtus capolista, La Fiorita. Il club di Montegiardino archivia rapidamente la pratica Faetano, pur sbattendo sulla traversa al 10’ con Cicarelli. Dovrà attendere un quarto d’ora per festeggiare il vantaggio, la squadra di Ceci. Lo stesso Cicarelli propone sul secondo palo una punizione laterale, premiando il terzo tempo vincente di Zazas Sanchez. Il club di Montegiardino chiede invano un rigore al 31’, mentre il Faetano è tutto in un destro alto di Festa Gallo. Sul fronte opposto, invece, matura il raddoppio: complice l’errore nel controllo di Bertuccini, Ambrosini deve solo appoggiare in rete da breve distanza. Gli uomini di Ricchiuti hanno un moto d’orgoglio a cavallo dei due tempi con gli ultimi arrivati Famiglietti e Tolomeo, ma la porta di Zavoli resta inviolata. Quella di Forconesi, di contro, si gonfia per la terza volta al 58’ per effetto del fuoco amico di Parisi. Successo ipotecato e ritmi che calano vertiginosamente: condizione che non nega il poker a La Fiorita, a segno con Toccaceli in seguito all’ennesimo affondo di Riccardi. Al 74’ c’è lavoro per Zavoli, sollecitato su piazzato da Brisigotti con quella che è l’ultima cosa da vedere in una sfida a senso unico.

Senza reti la sfida tra Domagnano e Murata. Il primo a provarci è Gregori che impegna Martinez dalla media distanza. Sul fronte opposto lo imita Socciarelli senza troppa convinzione. Non va meglio a Piscopo e Ricci, mentre la punizione di Gregori chiama l’estremo bianconero al tuffo. Gara dai ritmi bassi e senza particolari opportunità che si conferma tale anche nel secondo tempo, dove i portieri sono poco più che inoperosi. Colonna si difende sul tiro da breve distanza di Castorina al 90’, accartocciandosi rapidamente sul primo palo. Nel finale il Murata ci prova con più continuità, ma la zampata da tre punti non arriva. Matura piuttosto un pareggio a reti inviolate che fotografa al meglio l’andamento dell’incontro.

Chiude il programma il posticipo Pennarossa-Tre Penne. Gara più combattuta di quanto la classifica potesse suggerire. Come da attese sono i Biancazzurri a prendere in mano le redini del gioco, ma le occasioni generate da due corner ravvicinati non impegnano Del Prete. La replica di Zahir – che ha sostituito in extremis Isaraj, infortunato nel riscaldamento – è senza veleno. La miglior opportunità è sul mancino di Dormi, che al 22’ calcia a giro dall’interno dell’area e colpisce la base del palo. Si cambia campo a reti inviolate. Nella ripresa è il Pennarossa a sfiorare il vantaggio: la punizione di Zenoni al 54’ è quasi perfetta, incocciando sulla traversale e sul corpo di Migani che in qualche modo se la cava. Sul fronte opposto Ceccaroli calcia alto da ottima posizione, replicando poco dopo sul traversone di Nigretti. L’episodio che promette di spostare i tre punti verso il Tre Penne pare materializzarsi al 77’ quando Amati calcia in area una punizione dalla trequarti. De Queiroz anticipa tutti e batte Del Prete, ma la bandierina alta di Sgrignani arriva in soccorso del Pennarossa. Sul ribaltamento Fabbri ci prova dai venti metri senza creare imbarazzi a Migani. Nei minuti finali non si gioca praticamente più, ma la tensione è alle stelle. A farne le spese è Ricci, espulso al 90+5’. Il Pennarossa conduce però in porto il quarto pareggio nel torneo, con un brivido sul mancino di Barretta a tempo scaduto, ritrovandosi comunque al pedice della graduatoria con otto punti di ritardo dall’ultima piazza utile ad accedere alla postseason.

Questo il quadro completo della 18° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 18. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Tre Fiori Libertas 25/01 Xhafa (Bellavista, Morisco) – Andruccioli 4-0 Fiorentino Cosmos Cailungo 25/01 Balzano (Salvatori, Tura) – Avoni 2-2 Dogana Juvenes-Dogana Virtus 25/01 N. Villa (S. Savorani, Ercolani) – Zani 0-2 Montecchio Fiorentino San Marino Academy 25/01 W. Villa (Tuttifrutti, Lerza) – Luci 2-1 Montecchio Domagnano Murata 26/01 Albani (Cordani, Sapigni) – Luci 0-0 Domagnano Faetano La Fiorita 26/01 Ricciarini (Cristiano, Giannotti) – Righi 0-4 Montecchio San Giovanni Folgore 26/01 Ucini (M. Savorani, Zaghini) – Mineo 3-1 Fiorentino Pennarossa Tre Penne 26/01 Delvecchio (Macaddino, Sgrignani) – Beltrano 0-0 Montecchio

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa