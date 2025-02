Campionato San Marino. Cosmos all’ultimo respiro, si rialza anche la Libertas

Vittoria in rimonta e nel recupero per il Cosmos di Andy Selva che trova così il suo primo successo da tecnico dei Gialloverdi. Negli anticipi della 19° giornata di Campionato Sammarinese, il club di Serravalle deve però sudarsi i tre punti contro un Pennarossa in partita sino al termine.

La giornata del Cosmos non inizia al meglio, con l’infortunio di Imre Badalassi al 17’ che deve abbandonare il campo per Rinaldi. Nonostante ciò, i Gialloverdi riescono a sbloccarla prima del riposo: Rinaldi serve al limite Fermi che si inserisce benissimo tra Martini e Gega e una volta in area batte Del Prete con il destro. Il Pennarossa di Dolci – sempre all’ultimo posto in classifica – non demorde e all’ora di gioco trova il pari su rigore con Pintore – guadagnato dallo stesso numero 9 biancorosso dopo un contatto al limite con Maggioli. Il gol carica i Biancorossi che si fanno vedere maggiormente dalle parti di Semprini. Infatti al 77’ è di nuovo Pintore a gonfiare la rete e a portare i suoi in vantaggio: lancio profondo di Azzurro per l’attaccante biancorosso che avanza, controlla, sterza e con il mancino la mette benissimo all’incrocio.

Il Cosmos però non ci sta e carica a testa bassa per riaprirla. È il minuto 84’ quando Fermi parte palla al piede e dialoga bene con Rinaldi, il centrocampista entra benissimo in area e con il destro batte Del Prete per la seconda volta. L’ultima parola è poi di Di Meo che nel recupero trova l’incornata vincente – dopo assist di Ben Kacem – anticipando Del Prete e regalando tre punti preziosi per i Gialloverdi.

Se il Cosmos non vinceva dal 15 dicembre, la Libertas interrompe un digiuno di vittorie che durava quasi da quattro mesi (6 ottobre, 1-0 al Murata). I Granata infatti battono 3-1 la San Marino Academy grazie ad una gara di estrema concretezza. Pronti-via e la squadra di Buda si porta avanti: Tomassini in fascia la mette in mezzo per Michelotti con il mancino batte Borasco. L’Academy però fa la partita e tenta di riaprirla. Una ghiotta occasione arriva poco prima della mezz’ora con il buon mancino di Giacopetti ma Guglielmi salva praticamente sulla linea. A rientro dal riposo, la Libertas colpisce nuovamente: cross di Buturca preciso per la testa di Buzi che fa 2-0. Il copione della gara è uguale anche nel secondo tempo: l’Academy fa la partita, la Libertas aspetta e fa male. Come accade al 64’ quando Tomassini – al secondo assist di giornata – scarica al limite per Moretti che lascia partire un gran destro letale per Borasco. Nel finale l’espulsione per doppio giallo di Grieco è l’unica nota negativa per la Libertas che di lì a poco subisce anche la rete – indolore – di Simone Santi su rigore (concesso per un fallo di mano in area). A Montecchio dunque finisce 3-1 per i Granata che trovano tre punti utilissimi per la zona che vale la post-season. Giornata storta per i Titani di Cecchetti, alla terza sconfitta consecutiva.

Gara ricca di gol e molto divertente quella tra San Giovanni e Faetano: un punto a testa per Rossoneri e Gialloblu dopo il 3-3 di Domagnano. Il primo tempo è a favore della squadra di Lisi (in panchina al posto dello squalificato Tognacci) che dopo la traversa di Zanni in avvio riesce a sbloccarla alla mezz’ora. Fabbri crossa benissimo dalla fascia, in mezzo si allunga Augusto Garcia Rufer che di esterno destro la mette all’angolino. Passano pochi istanti e il Faetano rimette tutto in parità: cross di Festa Gallo in area, la spizza di testa Brisigotti che serve così Tolomeo che brucia con il destro l’altro numero 22 – Fabbri – e fa 1-1.

La gara come detto è divertente e prima del riposo il San Giovanni si riporta avanti. Acquarelli ferma al limite De Nicolò, per l’arbitro Borriello è calcio di rigore. Sul dischetto va Zanni che non sbaglia. Sotto di un gol, il Faetano deve far fronte anche all’infortunio di Forconesi, così tra i pali ecco Casalboni (54’). Il neo estremo difensore però si fa trovare subito pronto al 76’ quando salva su Augusto Garcia Rufer. Passa però un minuto e il San Giovanni prova a chiuderla. De Nicolò raccoglie un pallone vagante al limite dell’area poi con un destro chirurgico sigla il 3-1 per i suoi. Sembra la fine per il Faetano che però – dopo solo due minuti – la riapre con Festa Gallo, bravo ad usare il fisico in area e poi a scaricare un potente e vincente destro. La squadra di Ricchiuti allora ci crede e il pari arriva al novantesimo. Brisigotti appoggia per Acquarelli, il difensore ci prova dalla distanza con un tiro che non sembra impeccabile per Starna che però si fa sorprendere. È la rete del definitivo 3-3, che fa respirare il Faetano dopo quattro sconfitte consecutive.

Vince – seppur in rimonta – il Tre Penne contro il Domagnano. A Montecchio la gara delle 18:00 comincia sotto una fitta nebbia e a sbloccarla è la squadra di Paolo Rossi con Babboni che insacca dopo l’imbucata di Gregori. Il Tre Penne però risponde e prima del riposo ecco la firma di Nigretti che corregge in rete il tentativo iniziale del neo acquisto Fabio Cuomo. Si passa così alla ripresa, con la nebbia sempre presente allo stadio a fianco della Casa del Calcio. All’ora di gioco la squadra di Nicola Berardi mette la freccia con Tommaso Guidi che sfrutta un’indecisione in area di Mattia Amati e batte Colonna per il vantaggio dei Biancoazzurri. Il punto esclamativo della squadra di Città arriva al novantesimo quando Gaiani dal limite serve elegantemente Dormi che batte Colonna in uscita con un tocco morbido. A Montecchio dunque finisce 3-1 per il Tre Penne, che allunga la sua striscia positiva e sale al settimo posto – scavalcando il San Giovanni.

Domani in campo tutte le prime quattro in classifica: la capolista Virtus se la vedrà con il Fiorentino, attualmente terzo, mentre l’inseguitrice Fiorita c’è un Tre Fiori (quarto) in grande forma. Tutte le gare saranno come sempre trasmesse in diretta streaming su Titani.tv.

Ecco il quadro parziale della 19° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO/ESITO LUOGO Faetano San Giovanni 01/02 Borriello (Tuttifrutti, S. Savorani) – W. Villa 3-3 Domagnano Pennarossa Cosmos 01/02 Mineo (Lunardon, Giannotti) – N. Villa 2-3 Fiorentino Libertas San Marino Academy 01/02 Luci (Cordani, Salvatori) – Hafidi 3-1 Montecchio Tre Penne Domagnano 01/02 Balzano (Cristiano, Zaghini) – Ricciarini 3-1 Montecchio Murata Juvenes-Dogana 02/02 Zani (Morisco, Gallo) – Ucini 15:00 Domagnano La Fiorita Tre Fiori 02/02 Andruccioli (Ercolani, Macaddino) – Albani 15:00 Dogana Virtus Fiorentino 02/02 Avoni (Bellavista, Savorani) – Vandi 15:00 Fiorentino Cailungo Folgore 02/02 Righi (Sapigni, Lerza) – Xhafa 18:00 Montecchio

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa