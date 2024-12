Campionato San Marino: derby al Cosmos, che tiene il ritmo-scudetto imposto da La Fiorita

Serravalle si tinge di gialloverde: il Cosmos rimonta e batte la Folgore, nel big match degli anticipi – programmato a Montecchio nel primo pomeriggio. È però la squadra di Falciano a scattare meglio dai blocchi, trovando la via dell’1-0 con Alessandro Bitti dopo meno 300”, lesto ad approfittare dell’erroraccio di Loiodice. La replica dei ragazzi di Lepri, ex della partita come l’omologo Lasagni, è immediata: prima del 20’ Ben Kacem sfrutta l’ampio spazio concessogli per bruciare la concorrenza, calciare a giro col mancino e impattare nel punteggio. All’intervallo è 1-1, anche per effetto di un grande intervento di Guddo, che fa il paio con quello piazzato in avvio di ripresa da Celato – estremo dell’altra porta, subentrato in chiusura di primo tempo a Semprini, partito titolare quest’oggi. All’ora di gioco Pierri conquista un calcio di rigore per l’intervento falloso di Touré, permettendo a Danilo Rinaldi di griffare il ribaltone dagli undici metri. Di lì a poco, la meraviglia di Pastorelli per mettere in ghiaccio un successo importantissimo. Il terzo gol segnato dal terzo diverso mancino a disposizione di Lepri è per certo il più bello: traiettoria all’incrocio dei pali più lontano e aggancio alla vetta, in attesa degli impegni di Virtus e La Fiorita. In pieno recupero c’è tempo anche per la doppietta di Ben Kacem, velocissimo nel fiondarsi sul lancio di Loiodice e beffare Guddo con un preciso lob.

A Fiorentino la Juvenes-Dogana rompe il tabù vittoria, aggravando ulteriormente la crisi di risultati del Cailungo. La squadra di Fabbri la sblocca nel primo tempo con Davide Merli, per raddoppiare al 57’ con Paszynski, che nel corso della prima frazione si era visto annullare la rete del 2-0 per fuorigioco. Il club di Serravalle domina e ottiene meritatamente il primo successo in campionato, che permette ai Biancorossazzurri di recuperare due punti al Domagnano. Tuttavia, al momento sono Libertas e Faetano – in campo domani – ad occupare l’ultimo posto utile a disputare i play-off. Merli e compagni confermano i progressi mostrati nelle ultime settimane, abbinando alla prestazione anche il risultato che ha tardato ad arrivare.

Destinazione dalla quale al momento sarebbe escluso il Domagnano, incappato in un pareggio sull’omonimo impianto di gioco, dove ha affrontato il Pennarossa. Succede tutto in avvio, quando Amati porta avanti i Giallorossi dopo meno di due minuti e Jabi – approfittando di un sanguinoso retropassaggio di Parma – pareggia i conti al 4’. Entrambe la vogliono vincere, condizione che mette in copertina Davide Colonna, decisivo in più di una circostanza. È il Pennarossa a fare qualcosa di più per cercare i tre punti, ma l’estremo del Domagnano è in giornata di grazia e nega la doppietta a Jabi con prodigiosi interventi. Sul lato opposto Barbieri deve volare per respingere il destro deviato di Mazzavillani. Gli ultimi venti minuti, al netto di recupero, si giocano dieci-contro-dieci per effetto dell’espulsione contemporanea di Arlotti e Perazzini – destinatari dell’estremo provvedimento disciplinare di Nicola Villa, dopo una zuffa che ha coinvolto i componenti di entrambe le squadre.

Non esce dal tunnel dei pareggi il Tre Penne, che perde ulteriore terreno rispetto alle squadre di vertice. Gli uomini di Berardi, benché imbattuti sinora, hanno vinto solo due degli undici incontri disputati. Una situazione paradossale per la squadra di Città che domani, in caso di contemporanei successi di Faetano e Tre Fiori, si ritroverebbe al dodicesimo posto – l’ultimo a disposizione per disputare la post season. Eppure, i Biancocelesti erano riusciti a sbloccare la complicata partita col San Giovanni in avvio, sull’asse Righini-Guidi a nobilitare gli schemi da corner affinati in settimana. La squadra di Tognacci si è confermata quadrata e combattiva, dimostrando di aver archiviato l’ampia sconfitta in Coppa Titano alla voce “incidenti di percorso”. Al 28’ Zanni ristabilisce la parità da dischetto, mentre nella ripresa sono difese e portieri – con interventi determinanti – a blindare il punteggio di 1-1, confermato al triplice fischio. Dove non arrivano Migani e Starna, quest’ultimo strepitoso nel riflesso di piede al 90’, ci pensano i legni: i montanti negano gli acuti del sorpasso a Righini prima, e a Bastianelli poi.

Nell’unico appuntamento delle 18:00, La Fiorita si impone con una partenza fulminante e torna a guardare tutti dall’alto in basso – in attesa dell’eventuale risposta a distanza della Virtus. Gli uomini di Ceci bucano la porta della San Marino Academy al 4’, con una bella trama verticale impreziosita dal colpo di tacco di Olcese che innesca Affonso. Scatto bruciante e pallonetto sull’uscita di Alessandro Casadei. Il raddoppio matura all’11’, con Zazas Sanchez ad inzuccare il corner di Vitaioli. Che raddoppierà il bottino di assist, regalando ad Olcese un semplice appoggio a porta vuota che permette al bomber gialloblù di salire a quota 9 reti in 10 partite. L’Academy si aggrappa alle iniziative di Santi e D’Addario, ma Zavoli non cade. Al 51’ Cervellini reclama un calcio di rigore, lamentando un intervento in ritardo di Zafferani – secondo il direttore di gara si può giocare. La Fiorita rischia qualcosa sullo scarico sul portiere, che colpisce in pieno Nicolò Sancisi – a centimetri dal gollonzo. Sul fronte opposto Sottile va vicino al quarto gol di serata per La Fiorita, mentre per l’Academy stasera non c’è la rete della bandiera. Ci va vicino Federico Ciacci su azione d’angolo, ma il pallone sfiora solo il bersaglio grosso. Le iniziative di D’Addario e Vitaioli chiudono l’incontro, che sancisce il primato del club di Montegiardino dopo gli anticipi dell’11° giornata.

Questo il quadro parziale dell’11° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, con tutti gli incontri disponibili in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Pennarossa Domagnano 30/11 N. Villa (Morisco, Tura) – Ucini 1-1 Domagnano San Giovanni Tre Penne 30/11 Ricciarini (Lunardon, Bellavista) – Balzano 1-1 Acquaviva Folgore Cosmos 30/11 Beltrano (Cristiano, Tuttifrutti) – Vandi 1-4 Montecchio Juvenes-Dogana Cailungo 30/11 Righi (S. Savorani, M. Savorani) – Delvecchio 2-0 Fiorentino San Marino Academy La Fiorita 30/11 Ilie (Ercolani, Zaghini) – Borriello 0-3 Montecchio Fiorentino Murata 01/12 Hafidi (Tuttifrutti, Sgrignani) – Avoni 15:00 Domagnano Virtus Libertas 01/12 Xhafa (Macaddino, Sapigni) – Mineo 15:00 Montecchio Tre Fiori Faetano 01/12 Andruccioli (Giannotti, Gallo) – Zani 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa