Campionato San Marino. Due magie di Lisi regalano il 3-2 del Faetano sull’Academy

Cinque reti nel pomeriggio di Montecchio, dove si sono incrociate Faetano e San Marino Academy. La squadra di Ricchiuti approccia alla perfezione, colpendo due volte a stretto giro con Brisigotti e Lisi. La rete del vantaggio del bomber gialloblù arriva al 12’ ed è in condivisione con la geniale imbucata di Palumbo: Brisigotti ha potuto esplodere un diagonale mancino potente e impreciso su cui nulla ha potuto Borasco. Sette minuti più tardi il raddoppio, frutto della cavalcata inarrestabile di Kevin Lisi: il capitano si è sganciato da centrocampo palla al piede, prima di libere un gran radente infilatosi all’angolino. L’Academy è però tutt’altro che doma e replica con Marco Gasperoni, bravo a farsi trovare pronto in area sulla splendida giocata di suola di Santi – che aggira con una ruleta il marcatore prima di regalare un assist d’oro al compagno. Inerzia favorevole ai ragazzi di Cecchetti che pareggiano prima dell’intervallo: stavolta è D’Addario a sfondare sulla destra, sfruttando un difetto di comunicazione del Faetano per armare l’inserimento di Nicolò Sancisi – impeccabile col destro rasoterra. Nella ripresa, è un eurogol di Lisi – il secondo di giornata – a marcare la differenza tra le due squadre: il centrocampista calcia da trenta metri, quasi da fermo, indovinando la traiettoria che fredda Borasco all’incrocio dei pali più lontano e riporta i tre punti alla squadra di Adrian Ricchiuti dopo tre K.O. consecutivi in campionato.

Basta una rete di Pari alla Libertas per superare il Murata, che fallisce l’aggancio in vetta a La Fiorita. Gli uomini di Sergio Grassi – premiato come Miglior allenatore di settembre nel prepartita – si fanno preferire nel corso dell’incontro, ma non riescono a capitalizzare la propria superiorità tecnica. Merito dell’ottima organizzazione difensiva dei Granata, che si sono potuti affidare alla buona vena di Del Prete – decisivo in qualche circostanza. Sul rendimento dei Bianconeri pesa l’espulsione di Petillo dopo il fischio di fine primo tempo, a causa di un intervento a gioco fermo su Fabio Ramòn Tomassini. Anche l’ala sammarinese verrà espulso ad un quarto d’ora dal termine, ma non prima di aver confezionato l’assist per la rete da tre punti di Pari – bravo ad inserirsi centralmente per battere di prima intenzione Benedettini. L’assalto finale del Murata, anche dieci-contro-dieci, non produce l’acuto utile ai Bianconeri per evitare la prima sconfitta in campionato.

Al “Federico Crescentini” di Fiorentino è Michele Nardi a prendersi la copertina. Il portiere del Tre Fiori è il migliore in campo nel successo per 3-0 della squadra di Girolomoni. Decisivo con almeno tre parate nella prima frazione di gara, è protagonista del passaggio vincente per il 2-0 di Bernardi. In precedenza, aveva già colpito Matteo Prandelli: l’attaccante, destinatario del premio MVP del Mese di settembre prima del fischio d’inizio, ha sfruttato un’incerta uscita di Batori per sbloccare il risultato. Il Domagnano può rammaricarsi per non aver sfruttato un calcio di rigore con Ferraro, che si è visto murare da Nardi. Per l’ex portiere di Santarcangelo e Cesena è il secondo penalty consecutivo neutralizzato, stavolta senza la beffa di un tap-in vincente. Nella ripresa il Tre Fiori gestisce senza troppi affanni il risultato, trovando con Rea l’acuto del 3-0 finale. Il difensore ha raccolto un tiro-cross di Pini per controllare e battere Batori dal cuore dell’area di rigore.

Rammentando che tutte le gare sono disponibili on-demand gratuitamente sulla piattaforma Titani.TV, ecco il quadro completo della 5° giornata:

Campionato Sammarinese 2024-25, 5. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Pennarossa La Fiorita Vandi (Morisco, Notarpietro) – Andruccioli 04/10 1-2 Acquaviva San Giovanni Juvenes-Dogana Albani (Macaddino, Tura) – Ricciarini 04/10 3-0 Dogana Fiorentino Folgore Xhafa (Tuttifrutti, Zaghini) – Piccoli 05/10 1-1 Acquaviva Cailungo Tre Penne Righi (Bellavista, Lerza) – Ilie 05/10 2-2 Montecchio Virtus Cosmos W. Villa (Ercolani, Cristiano) – Hafidi 05/10 1-3 Fiorentino Tre Fiori Domagnano Borriello (Battista, Gallo) – Mineo 06/10 3-0 Fiorentino Libertas Murata Ucini (Cordani, Sapigni) – Balzano 06/10 1-0 Domagnano Faetano San Marino Academy N. Villa (M. Savorani, Giannotti) – Delvecchio 06/10 3-2 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa