Campionato San Marino: Folgore terza d’autorità, la Virtus vince nel recupero

Nei posticipi della 22° giornata di Campionato Sammarinese cade a sorpresa il Fiorentino, superato di misura dal Pennarossa allo stadio Federico Crescentini. Primo tempo estremamente povero di contenuti, cui fa da contraltare una ripresa più vivace – complice l’ingresso di Pintore tra i biancorossi. L’attaccante impiega tre minuti per incidere: Diagne perde un pallone sanguinoso sulla trequarti difensiva, permettendo a Zahir di imbucare per Pintore che, davanti a Benedettini, non sbaglia. Lo stesso attaccante invoca un’espulsione per l’intervento in extremis di Boubacar Diop – giudicato regolare dall’arbitro. Pintore è indiavolato e al 54’ manda in porta Zenoni col tacco, ma il compagno d’attacco non riesce a superare Benedettini in pallonetto. Due minuti dopo c’è lavoro per Del Prete, straordinario sull’incursione di Boubacar Diop e ben posizionato sulla sventola di Dolcini. Il Pennarossa torna a provarci con Zenoni, le cui innate doti su palla inattiva chiamano in causa un grande Benedettini, che non deve nemmeno intervenire sul tentativo di testa della stessa punta al 58’. Il Fiorentino ha la palla per rientrare in partita poco dopo l’ora di gioco, quando Gakou pesca Chiaruzzi in area, ma il trequartista centra la traversa da breve distanza. Sul proseguo dell’azione Del Prete è nuovamente determinante sulla sforbiciata di Dolcini – l’ultima occasione per evitare la sconfitta per quelli di Tarini, avvicinati da San Giovanni e Cosmos e scavalcati dai cugini del Tre Fiori.

Gli uomini di Girolomoni hanno invece ribaltato l’iniziale vantaggio del Tre Penne, maturato dal dischetto per effetto del contatto tra Censoni e Guidi. Rigore concesso senza esitazioni da Perez Gonzales – ufficiale gibilterriano designato nell’ambito del progetto Referee Exchange – che Amati calcia impeccabilmente all’incrocio dei pali. Reazione immediata sull’asse Bernardi-Benedettini, con quest’ultimo a trafiggere Migani, non esente da responsabilità. La sfida è vivace, come testimoniano le conclusioni da fuori area di Pini e Ceccaroli. Il Tre Fiori completa la rimonta al 38’, una manciata dopo il clamoroso palo colpito da Censoni – al tiro dai 20 metri –; sul proseguo dell’azione, ecco il sinistro al volo di Bernardi che si infila all’angolino. In avvio di ripresa, grave ingenuità di Palazzi – borseggiato da Manfroni che ne subisce poi il DAGSO, con conseguente espulsione del difensore sammarinese al 51’. Sugli sviluppi della punizione dal limite di Bernardi, bella parata di Migani – monumentale sul successivo tap-in di Censoni, comunque invalidato per fuorigioco. Col passare dei minuti, alza il suo baricentro – nonostante l’inferiorità numerica – il Tre Penne, vicino al gol col piazzato di Dormi e soprattutto con la conclusione di Amati che chiama Nardi agli straordinari. Di lì a poco il Tre Fiori chiude i conti grazie al subentrato Nicko Sensoli, al suo secondo gol consecutivo: inserimento a fari spenti sul secondo palo per raccogliere il cross di Manfroni e incornare il tris. Da una sua iniziativa anche l’acuto di Prandelli, annullato per l’offside del bomber. Prima del triplice fischio si segnalano il palo colpito da Magrotti e la traversa scheggiata da Ceccaroli con Nardi abbondantemente fuori causa.

Sfida a senso unico a Domagnano, dove la Folgore batte meritatamente la San Marino Academy con il punteggio di 3-1. Il club di Falciano impiega appena cinque minuti a sbloccare l’incontro, grazie alla volata di Ura che permette a Golinucci di segnare da distanza irrisoria. I Biancazzurrini replicano con il destro alto di Renzi. Di lì a poco c’è lavoro per Borasco, agilissimo nell’allungarsi all’angolino per negare il raddoppio a Pancotti. La Folgore è però in controllo e sigla il 2-0 al 26’ con Sartori, che raccoglie l’assist di Miori per incrociare col destro. Gli esterni di Lasagni sono vere spine nel fianco, tanto che Borasco è costretto nuovamente agli straordinari in altre due circostanze prima della mezz’ora. L’Academy invoca un rigore su un possibile contatto ai danni di Giacopetti alla 35’, ma Ucini lascia proseguire. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per Bernardi, che sfrutta il perfetto assist di Pancotti per griffare il terzo acuto dei Giallorossoneri. I ritmi calano in una ripresa in cui la Folgore sbatte in due occasioni sulla traversa, con Sartori e Pancotti. Poco dopo Bitti non fa pagare dazio alla difesa dell’Academy, che va a dama sull’asse Mattia Ciacci-Molinari: il centrocampista è bravo ad inserirsi centralmente e a difendere il possesso del pallone prima di freddare Guddo. L’omologo Borasco è superlativo, poi, nel disinnescare la fucilata di Bitti al 68’. È l’ultima cosa da vedere in un incontro che conferma i rapporti di forza, nonché il terzo posto solitario della Folgore.

Completa il programma domenicale la capolista Virtus, che trova nel Murata un osso particolarmente duro. Gli uomini di Bizzotto partono comunque piuttosto bene, con il contro balzo di Tortori che sfiora li montante dopo appena cinque minuti. I Bianconeri non stanno a guardare ed al 18’ sfiorano il vantaggio con Salemme, indeciso a tu per tu con un coraggioso Passaniti. Sul corner successivo Tomassoni prende il tempo a tutti, ma spedisce di poco a lato la sua incornata. La partita è accesissima e la qualità non manca: vedere per credere il corridoio illuminato da Buonocunto per l’inserimento di Pecci, abile ad anticipare di punta – senza riuscire però a sorprendere un reattivo Martinez. Non da meno l’intervento sul destro schiacciato di Luigi Rizzo al 25’. Ben più complicato sarebbe stato per Passaniti arrivare sulla parabola da piazzato di Echel, che a ridosso dell’intervallo sfiora l’incrocio dei pali col mancino a giro. Il primo tempo va in archivio su una situazione di equilibrio, che fotografa al meglio una frazione in cui Murata e Virtus si sono affrontate ad armi pari. La ripresa è addirittura migliore, per merito soprattutto della squadra di Camillini. La prima iniziativa dei campioni in carica si risolve in un tiro senza pretese di Pecci, poi sale di tono il Murata: dopo un mancino dal limite di Echel, Passaniti deve destreggiarsi sulla punizione dai venti metri di Ricci – ben direzionata ma non sufficientemente potente. Sul proseguo dell’azione Salemme va al centro da Piscopo che infila la porta neroverde in spaccata, ma Tuttifrutti ne segnala la posizione irregolare. È la prima di tre clamorose occasioni in serie per quelli di Camillini, che devono inchinarsi alla chiusura disperata di Golinucci al 64’, prima di maledire la sorte sulla bordata di Petillo che incoccia sulla faccia inferiore della traversa per rimbalzare a ridosso della linea di porta. Una serata stregata per il Murata, che nel recupero si completa della beffa finale: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Lombardi arriva a calciare al volo di sinistro pizzicando un goffo intervento di Martinez, che non riesce ad evitare il gol che conferma la Virtus in cima alla graduatoria con cinque punti di vantaggio.

Questo il quadro della 22° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 22. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO La Fiorita Libertas 22/02 Albani (M. Savorani, Morisco) – Ricciarini 6-0 Fiorentino Cailungo San Giovanni 22/02 Borriello (Tuttifrutti, Zaghini) – Balzano 0-3 Montecchio Cosmos Faetano 22/02 Delgado (Azopardi – Cabrera Noguera) – Perez Gonzalez 2-0 Domagnano Juvenes/Dogana Domagnano 22/02 Righi (Cristiano, Giannotti) – N. Villa 0-0 Montecchio Tre Penne Tre Fiori 23/02 Perez Gonzalez (Cabrera Noguera, Azopardi) – Delgado 1-3 Montecchio Pennarossa Fiorentino 23/02 Vandi (Sapigni, Sgrignani) – Beltrano 1-0 Fiorentino SM Academy Folgore 23/02 Ucini (Bellavista, Gallo) – Hafidi 1-3 Domagnano Murata Virtus 23/02 W. Villa (Cordani, Salvatori) – Zani 0-1 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa