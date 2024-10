Campionato San Marino. Il Tre Penne bloccato ancora sull’1-1 dal Tre Fiori: quinto pareggio di fila per la squadra di Berardi

Non sembra avere fine la serie di pareggi del Tre Penne, che incassa il quinto “X” consecutivo in campionato, concludendo sull’1-1 una sfida tesa e combattuta contro il Tre Fiori. La squadra allenata da Stefano Berardi perde così l’occasione di scavalcare in classifica i rivali, che trovano il pareggio all’87° minuto grazie all’inserimento vincente del giovane Geremi Djadji, entrato in campo appena pochi minuti prima.

La partita inizia con il Tre Penne in attacco: al 15°, Scarponi manca di poco l’appuntamento con il gol, non riuscendo a trasformare il preciso cross di Palazzi. La risposta del Tre Fiori non si fa attendere: prima Prandelli prova da punizione, poi Tomassini calcia alto sulla respinta della barriera. Entrambe le squadre dimostrano una buona organizzazione offensiva, ma nessuna riesce a sbloccare il risultato.

Nella ripresa, è ancora Prandelli a farsi pericoloso per il Tre Fiori con un colpo di testa su corner, ma la conclusione sorvola la traversa. Pochi minuti dopo, un intervento miracoloso di Migani salva il Tre Penne: il portiere vola su una girata ravvicinata di Censoni, che sembrava destinata all’incrocio.

La pressione alta del Tre Penne dà finalmente i suoi frutti: al 56°, un errore in fase di disimpegno di Tomassini permette a Ceccaroli di arrivare al tiro. Il pallone colpisce il palo e finisce sul fondo, ma è il preludio al gol. Dopo vari tentativi, la squadra di Berardi trova il vantaggio all’11° della ripresa con Ceccaroli, che finalizza un assist preciso di Guidi.

Tuttavia, l’incubo pareggio si concretizza ancora una volta per il Tre Penne. All’87°, un ispirato Bernardi si libera sulla destra e serve un pallone invitante per Djadji. Il giovane classe 2006, entrato da pochi minuti, non sbaglia e sancisce il definitivo 1-1, permettendo al Tre Fiori di mantenere il punto di vantaggio in classifica.

Una sfida combattuta e ricca di emozioni che lascia il Tre Penne con l’amaro in bocca, costretto a rinviare nuovamente l’appuntamento con una vittoria in campionato.