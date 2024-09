Campionato San Marino. Juvenes Dogana, il primo ko stagionale con i campioni della Virtus

I neroverdi hanno la meglio sui biancorossoblu sfruttando gli sviluppi di un calcio d’angolo allo scadere del primo tempo. Non basta alla squadra di Fabbri l’assalto finale

DOGANA (Serravalle, RSM) – sabato 21 settembre 2024. Cade l’imbattibilità della Juvenes Dogana tra precampionato e impegni ufficiali dopo la sconfitta di ieri, venerdì 20 settembre, contro i campioni sammarinesi della AC Virtus Acquaviva per 1-0. Il match, disputato allo stadio “Ezio Conti” di Dogana per impraticabilità del terreno di gioco di Acquaviva, rappresenta l’anticipo della terza giornata della regular season.

Fischio di inizio e la Virtus mette in mostra le sue forze, già nei primissimi minuti con Rinaldi che sugli sviluppi di un angolo calcia e trova un altro corner. I neroverdi continuano a pressare ma la Juvenes Dogana prova a uscire dalla propria metà campo, riuscendoci più volte. Al 10′ Mazzavillani serve Merli in attacco ma l’azione è fermata per fallo, poi al 13′ sempre Merli, su punizione, la mette di poco larga rispetto al palo sinistro. Al 18′ ancora Juvenes Dogana con Paszynski servito da Pasolini che ci prova, la sfera viene deviata e poi fermata da Passaniti. Un minuto dopo Gentilini para un tiro di Pecci, lanciato in attacco ma non potente nel cercare la conclusione. Buona occasione per la Juvenes Dogana al 22′: Simeoni, servito al centro da Merli, si trova a tu per tu con Passaniti il quale spedisce in angolo.

La Virtus replica al 24′ un tiro debole di Tortori, un minuto dopo Bonocunto la dà a Pecci che in area non ci arriva e blocca Gentilini. Dopo che al 28′ Merli si è reso pericoloso di contropiede non arrivando al tiro, un minuto dopo è Pecci a crossare da destra per Benincasa che non riesce a metterla dentro. Al 31′ Tani va al tiro e Passaniti blocca sicuro, come anche Gentilini fissa la sfera tra i guantoni al 40′ sugli sviluppi di una punizione calciata da Buonocunto. Dopo che Pecci, sempre al 40′, spedisce una palla fuori, al 45′ arriva il gol partita di Piscaglia il quale viene servito da Rinaldi di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa la Juvenes Dogana prova più volte a farsi vedere in area ma non troppo pericolosamente. Al 52′ Rodriguez si fa metà campo da solo ma poi sugli sviluppi dell’azione la palla rotola in area tra le mani di Passaniti. Al 54′ un’altra palla in area neroverde non viene calciata come merita in una golosissima azione, due minuti prima era stato Benincasa della Virtus sul fronte opposto a calciare alto da posizione difficile. Al 66′ gli uomini di Achille Fabbri provano ancora a sfondare con Paszynski che serve Merli, quest’ultimo fermato da Rinaldi al momento del tiro; al 93′ è Sylla a non arrivare per poco su un pallone crossato da lontano. La Virtus nel frattempo cerca il raddoppio: lo fa al 71′ con la traversa di Buonocunto, con fuorigioco fischiato, e la rete all’80 di Piscaglia su assist sempre di Buonocunto di punizione, annullata per off-side. Negli ultimissimi minuti arrembaggio della Juvenes Dogana: ci prova prima in contropiede, poi con un pericoloso tiro di testa di Cevoli deviato in corner da Passaniti e ancora con un tiro da lontano in pieno recupero.

«I ragazzi hanno fatto molto bene – commenta il tecnico della Juvenes Dogana, Achille Fabbri – e non posso dire loro niente, ci è mancato il risultato e questo avrebbe fatto morale per un gruppo di giovani che se lo sarebbero meritato. Abbiamo giocato alla pari contro una delle pretendenti al titolo, facendo molto bene. Siamo stati condannati su un episodio altrimenti ho notato molto equilibrio. Il gol è stato rocambolesco, su palla inattiva, non è lì il problema. Forse dobbiamo fare qualcosa di più in fase realizzativa, pur creando una buona mole di gioco là davanti le cose non riescono come vorremmo».

Il tabellino della partita

AC Virtus – Juvenes Dogana 1-0

AC Virtus: Passaniti, Battistini Manuel (60′ Sabato), Rinaldi (88′ De Lucia), Piscaglia, Gori, Montanari (60′ Ciacci), Vallocchia, Pecci, Buonocunto, Tortori (75′ Lombardi), Benincasa (88′ Angeli). A disposizione De Angelis, Muggeo, Golinucci, Senja. All. Bizzotto

Juvenes Dogana: Gentilini, Rodriguez Maza (77′ Valentini), Cevoli, Mazzavillani, Sylla (84′ Traglia), Tani (84′ Baldazzi), Pasolini (68′ Omgba), Pedini, Simeoni, Merli, Paszynski (68′ Arradi). A disposizione Battistini Matteo, Ronci, Tumidei, Lisi. All. Fabbri

Arbitro: Zani (assistenti Tuttifrutti e Tura, quarto uomo Mineo)

Rete: 45’ Piscaglia