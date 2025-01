Campionato San Marino. Juvenes Dogana, la capolista Virtus la sblocca solo al 70’. Debutta Meddi Cordioli

Debutta Meddi Cordioli. Nuovo acquisto per la società di Serravalle, che ingaggia il centrocampista ex Clivense, nell’orbita della nazionale di calcio delle Filippine. Ciacci e Pecci segnano le due reti che danno i tre punti alla capolista

SERRAVALLE (RSM) – domenica 26 gennaio 2025 – La Juvenes Dogana resiste 70 minuti a Montecchio contro la Virtus, capolista del campionato sammarinese, per poi prendere due gol e uscire dal campo comunque con onore. Nella sfida della 18esima giornata della regular season, di scena sabato 25 gennaio, la formazione di Serravalle si schiera con un volto nuovo: è quello di Mario Meddi Cordioli, calciatore classe 2002 nato nelle Filippine con doppio passaporto italiano, cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, con esperienze in serie D ed Eccellenza veneta con Villafranca, Montorio e Clivense. Il centrocampista, che ha scelto la maglia numero 85, lo scorso luglio ha preso parte anche a uno stage con la nazionale maggiore delle Filippine.

Tornando alla cronaca del match, si assiste a un inizio equilibrato, con Cordioli protagonista per la Juvenes Dogana al 4′, con il suo tiro che termina fuori. Al 7′ una punizione di Cordioli viene neutralizzata da De Angelis senza difficoltà.

Al 16′, Rinaldi sfiora il gol per la Virtus con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma la palla finisce alta. Poco dopo, al 17′, una punizione insidiosa di Buonocunto attraversa tutta l’area, ma l’azione si conclude con un fuorigioco.

La Virtus è costretta a un cambio già al 20′: esce Rizzo, entra Gori, che si rende subito pericoloso deviando un angolo, ma senza precisione. Golinucci ci prova al 23′, ma il suo tiro viene murato dalla difesa avversaria.

Al 26′, Paszynski della Juvenes Dogana tenta un tiro da fuori area, ma la conclusione debole viene parata facilmente da De Angelis. Al 28′, Lombardi crea scompiglio in area avversaria e conquista un angolo. L’azione successiva vede la Virtus rendersi pericolosa un colpo di testa, ma c’è un giocatore della Juvenes Dogana che cade in area.

Benincasa prova ad accendere la Virtus: un suo affondo al 33’ e un successivo tentativo al 36’ portano pericoli, ma la difesa della Juvenes regge. L’ultima occasione del primo tempo arriva al 48′, con Lombardi che sfiora il palo con un tiro insidioso.

La ripresa si apre con la Virtus ancora in attacco. Al 49′, Pecci si rende pericoloso con un tiro deviato in angolo da Gentilini. Al 52′, Ciacci mette un pallone insidioso in mezzo, ma la difesa della Juvenes riesce a sventare.

La Virtus insiste: al 57′ Gentilini respinge con i pugni un pallone messo nel mezzo da Buonocunto, al 61′ Lombardi viene murato dalla difesa Juvenes Dogana, al 64′ Montanari piazza una palla in area fermata sempre da Gentilini, un minuto dopo occasionissima sprecata da Lombardi su assist di Gori

La squadra di Acquaviva trova la svolta al 70′: Ciacci serve un perfetto assist per Pecci, che insacca portando in vantaggio la capolista del campionato sammarinese. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio: su una punizione battuta da Buonocunto, Ciacci semina scompiglio in area per poi siglare lo 0-2.

La Juvenes Dogana prova a reagire, ma senza successo. Lombardi ci prova al 74′ e al 78′, con tiri che terminano fuori di poco. Al 85′, ancora Lombardi tenta una conclusione pericolosa, ma la palla sfiora l’incrocio dei pali. L’ultima occasione della partita capita sui piedi di Merli al 90′, ma il suo tiro finisce altissimo. Dieci minuti prima, all’80’ la Juvenes Dogana si era resa pericolosa con Paszynski che dalla sinistra aveva crossato per Tumidei, senza che l’attaccante sammarinese potesse arrivarci.

Il tabellino dell’incontro

Juvenes Dogana-Virtus 0-2

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi, Mazzavillani (53′ Colonna), Cevoli, Pedini, Bakalyar, Lisi, Paszynski, Pasolini, Rodriguez (62′ Merli), Meddi Cordioli (73′ Tumidei). A disposizione Ronci, Battistini Matteo, Ferrulli. All. Fabbri

Virtus: De Angelis, Piscaglia, Montanari, Rinaldi (86′ De Lucia), Battistini Manuel, Buonocunto, Lombardi, Golinucci (46′ Ciacci), Pecci (80′ Muggeo), Benincasa, Rizzo (20′ Gori). A disposizione De Bartolo, Passaniti, Senja. All. Bizzotto

Arbitro: Villa (assistenti Savorani ed Ercolani, quarto uomo Zani)

Reti: 70′ Pecci, 72′ Ciacci

Ammoniti: Rodriguez, Meddi Cordioli (Juvenes Dogana); Lombardi (Virtus)