Campionato San Marino. La Fiorita passa col brivido, tris del San Giovanni

Vince, seppur con qualche brivido, e sale momentaneamente in vetta in solitaria La Fiorita che nell’anticipo di questa sera della 5° giornata di Campionato Sammarinese si impone di misura su un tenace Pennarossa.

Nel più classico dei testa-coda – i Gialloblu di Montegiardino sono imbattuti mentre i Biancorossi di Chiesanuova ancora alla ricerca del primo successo – la sfida nel primo tempo è bloccata, complice anche la pioggia battente che rende difficile il gioco ad Acquaviva per entrambe le squadre. Alla mezz’ora però episodio che potrebbe cambiare il volto dell’incontro: Olcese e Ricci si agganciano a metà campo, ha la peggio il giocatore biancorosso che resta a terra. L’arbitro Vandi si consulta con l’assistente e decide poi di espellere l’attaccante de La Fiorita. Il Pennarossa prova al 42’ a sfruttare subito l’uomo in più con la bella cavalcata di Jabi che però non riesce sul più bello a servire Famiglietti, con Zavoli che esce e chiude tutto. Occasione nel finale di frazione anche per la squadra di Ceci con il gran tiro a giro di Affonso che esce di un nulla. La gara nella ripresa è tutta da seguire, a cominciare dalla rete che spezza l’equilibrio: è Cicarelli che da calcio di punizione dal limite indovina la traiettoria che trafigge Renzetti. Nonostante in dieci uomini, La Fiorita riesce di nuovo a segnare (62’) cercando di chiudere anzitempo la gara. L’azione dei Gialloblu è bellissima: Vitaioli dalla linea mediana serve Zaccaria sulla trequarti che aggancia e serve un perfetto assist per Affonso che questa volta non sbaglia e fa 2-0 con un magnifico nonché preciso destro di prima dal limite. Il gol sembra chiudere i giochi ma passano pochi minuti e il Pennarossa accorcia con il tiro di Martini dal limite sporcato da Brighi che mette fuori causa Zavoli. La squadra di Filippo Dolci va all’arrembaggio con il coltello fra i denti e dopo diversi tentativi va vicinissima al pari: Martini va benissimo sul primo palo dopo corner cercando la doppietta ma Zavoli con un gran riflesso nega tutto. Si entra nel recupero, con Leka che in contropiede la vuole chiudere per La Fiorita ma Renzetti gli chiude la porta con una grande uscita. All’ultimo assalto il Pennarossa si vede anche estrarre un cartellino rosso per Montalti, già ammonito, che al momento del tiro dal limite colpisce anche Lampo. La squadra di Dolci deve così arrendersi alla Fiorita che rimane imbattuta e vola in testa alla classifica a +3 su Virtus e Murata.

Tre gol e secondo successo di fila per il San Giovanni che a Dogana batte 3-0 la Juvenes-Dogana. La sfida dell’Ezio Conti si sblocca al 36’ con il gran gol dei Rossoneri di Tognacci: lancio profondo dalla propria area da parte di Azael Garcia Rufer che pesca sulla trequarti Aprea il quale di prima serve intelligentemente Augusto Garcia Rufer che si infila tra le maglie della Juvenes-Dogana e con un perfetto destro la mette all’angolino. Quarto gol per Garcia Rufer, capocannoniere con Olcese e Buonocunto. Il raddoppio rossonero arriva di lì a poco: Augusto Garcia Rufer non solo segna ma fa anche segnare quando il suo preciso tocco filtrante trova l’inserimento di Nicola Sartini che infila Gentilini da dentro l’area segnando così il suo primo gol stagionale. Piove – è proprio il caso di dirlo visto il temporale di questa sera – sul bagnato per la Juvenes-Dogana quando al 40’ (solo quattro minuti dopo le due reti subite) Cevoli viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Augusto Garcia Rufer. Nella ripresa il tris del San Giovanni arriva al 56’ ancora con la firma di Nicola Sartini che capitalizza al meglio l’assist – il secondo di serata – di un ottimo Aprea e con un diagonale batte nuovamente Gentilini. Unico neo della serata per i Rossoneri è l’espulsione di Mattia Zanni che con due gialli in rapida successione anticipa il rientro negli spogliatoi di qualche minuto. San Giovanni che dunque vince e convince, salendo così a quota 7 punti in classifica. Periodo difficile invece per la Juvenes-Dogana di Achille Fabbri, con un solo punto raccolto in campionato.

Domani, sabato 5 ottobre, altre tre sfide della quinta giornata di Campionato Sammarinese, che si concluderà domenica con altre tre partite (tutte in diretta su Titani.tv).

Ecco di seguito il programma aggiornato:

Campionato Sammarinese 2024-25, 5. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO/ESITO LUOGO Pennarossa La Fiorita Vandi (Morisco, Notarpietro) – Andruccioli 04/10 1-2 Acquaviva San Giovanni Juvenes-Dogana Albani (Macaddino, Tura) – Ricciarini 04/10 3-0 Dogana Fiorentino Folgore Xhafa (Tuttifrutti, Zaghini) – Piccoli 05/10 15:00 Acquaviva Cailungo Tre Penne Righi (Bellavista, Lerza) – Ilie 05/10 15:00 Montecchio Virtus Cosmos W. Villa (Ercolani, Cristiano) – Hafidi 05/10 15:00 Fiorentino Tre Fiori Domagnano Borriello (Battista, Gallo) – Mineo 06/10 15:00 Fiorentino Libertas Murata Ucini (Cordani, Sapigni) – Balzano 06/10 15:00 Domagnano Faetano San Marino Academy N. Villa (M. Savorani, Giannotti) – Delvecchio 06/10 15:00 Montecchio

