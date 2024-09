Campionato San Marino. La Libertas “punisce” in rimonta il Tre Fiori, Piscaglia regala i tre punti alla Virtus

Due calci di punizione regalano alla Libertas il primo successo stagionale. Un successo in rimonta, costruito dopo il vantaggio del Tre Fiori che arriva a ripresa inoltrata. Tutto nasce dal lancio di Braschi per lo scatto di Bernardi, che sfugge a Monterosso, rientra sul mancino e batte Del Prete da distanza ravvicinata. La replica dei Granata è immediata e nasce su piazzato: Buzi tocca per Ahib che sorprende Nardi sul primo palo. È 1-1 al 71’. Aguzzi spaventa Del Prete in diagonale, poi il portiere di Sperindio deve impegnarsi per sventare il tiro-cross al veleno di Braschi. Si entra nel recupero e qui viene fischiato un calcio di punizione dai 18 metri in favore della Libertas. Dal punto di battuta si presenta capitan Moretti, che fa girare la sfera giusto all’incrocio dei pali, spezzando l’imbattibilità del Tre Fiori (che era a punteggio pieno) e regalando alla sua squadra la prima vittoria dopo un pari e una sconfitta. Per un Tre Fiori che cade c’è una Virtus che si mantiene imbattuta e che centra la seconda vittoria di fila. I Neroverdi devono sudare per avere ragione della Juvenes-Dogana, vicinissima al vantaggio a metà della prima frazione con Simeoni, che deve arrendersi ad un portentoso intervento di Passaniti . Il gol-partita un attimo prima del thè e nasce su corner: batte Buonocunto per Rinaldi, che fa la torre per Piscaglia, rapidissimo a girare il pallone in fondo al sacco. All’80’ la Virtus trova nuovamente la via del gol con Piscaglia, stavolta sugli sviluppi di una punizione calciata in area da Buonocunto. Qui però l’arbitro annulla tutto per un’irregolarità che non convince appieno la banda Bizzotto, poi salvata nel recupero dal prodigioso colpo di reni di Passaniti su colpo di testa di Cevoli.