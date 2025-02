Campionato San Marino. Nella nebbia di Fiorentino il San Giovanni prevale sulla Juvenes Dogana. Il comunicato della Juvenes

Partita al limite della praticabilità nella 20esima giornata di campionato sammarinese; Paszynski propizia la rete del momentaneo 1-1 del primo tempo, poi Mazzavillani riapre i giochi con il gol del 3-2

SERRAVALLE (RSM) – lunedì 10 febbraio 2025 – Nel nebbione di Fiorentino la Juvenes Dogana non riesce a riscattare la sconfitta dell’andata contro il San Giovanni, che ieri – domenica 9 febbraio – si è imposto sui biancorossoblu di Serravalle per 3-2. La partita è combattuta e per gran tratti equilibrata, dove la scarsa visibilità non ha penalizzato del tutto il bel gioco.

Arradi dopo 20 secondi ci prova subito a sbloccare la partita per la squadra di Achille Fabbri, ma il blitz non riesce. Il San Giovanni al 9’ trova il vantaggio: punizione di Boldrini, mischia in area e Manuel Cocco è il più lesto a girarsi e a depositare il pallone alle spalle di Gentilini. La Juvenes Dogana accusa il colpo e al 16’ rischia ancora: Sartini parte velocissimo al limite dell’area, scambia con Augusto Garcia Rufer, ma l’azione viene fermata per un tocco di mano. Poco dopo, al 30’, Zanni va vicino al raddoppio su un pallone arrivato dalla fascia destra, ma la difesa della Juvenes si salva in angolo. Sul successivo corner, Boldrini mette in mezzo, Gentilini respinge, la palla torna in area e Fabbri colpisce male, mandando sul fondo.

La Juvenes Dogana con il passare dei minuti riesce a trovare consapevolezza che la missione di giornata non è impossibile e al 45’ trova il pareggio grazie a un’autorete di Vandi, che devia nella propria porta un tiro di Paszynski. Subito dopo, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.

Nella ripresa, il San Giovanni torna a spingere e al 60’ trova il nuovo vantaggio: punizione respinta di Cordioli, ripartenza fulminea e Aprea insacca con freddezza il 2-1. Al 64’ la Juvenes Dogana ha l’occasione per pareggiare, ma Starna chiude bene su Colonna. Tre minuti più tardi, il San Giovanni colpisce ancora: Mazzavillani crossa in area, Paszynski manca l’aggancio e riparte il contropiede dei rossoneri. Aprea innesca Augusto Garcia Rufer che batte Gentilini per il 3-1.

La Juvenes non si arrende e al 74’ accorcia le distanze con Mazzavillani, che riapre la partita. Al 77’ un brivido per il San Giovanni: il portiere Starna resta a terra dopo un contrasto, entra la barella, ma l’estremo difensore stringe i denti e prosegue. Il gioco resta fermo per alcuni minuti e l’arbitro Vandi concede alla fine sette minuti di recupero.

Nei minuti finali la Juvenes Dogana si riversa in attacco: al 92’ Gentilini si spinge in avanti per battere una punizione, ma la difesa del San Giovanni riesce a respingere. Al 94’ Garcia Rufer sfiora il poker, ma Gentilini salva. Al 96’ ancora un calcio piazzato per la Juvenes, con Gentilini pronto a spedirla nell’area avversaria, ma il San Giovanni regge l’urto e porta a casa tre punti fondamentali.

Prossima sfida per la Juvenes Dogana in programma sabato 15 febbraio alle ore 15 a Fiorentino contro la Folgore.

Il tabellino dell’incontro

Juvenes Dogana-San Giovanni 2-3

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi (74’ Ferrulli), Mazzavillani (85′ Lisi), Pedini, Bakalyar, Paszynski (85′ Tumidei), Pasolini (62’ Tani), Colonna (74’ Rodriguez), Valentini, Cecchetti, Cordioli. A disposizione Ronci, Battistini Broccoli. All. Fabbri

San Giovanni: Starna, Ghiggini, Vandi, Cocco, Augusto Garcia Rufer, Boldrini, Fabbri (63’ Celli), Sartini (87′ Montebelli), Della Valle, Aprea (83’ Senja), Zanni. A disposizione Di Noto, Azael Garcia Rufer, Corinti, De Nicolò, Sartini S., Bernacchia All. Tognacci

Arbitro: Vandi (assistenti Lerza e Sapigni, quarto uomo Avoni)

Reti: 9′ Boldrini, 45′ Vandi (autorete), 60′ Aprea, 68′ Augusto Garcia Rufer, 74′ Mazzavillani

Ammoniti: Gentilini, Bakalyar, Cordioli (Juvenes Dogana); Zanni, Di Noto (San Giovanni)