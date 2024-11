Campionato San Marino. Nigretti pareggia i conti dopo il gol dell’ex Badalassi

Nona giornata di Campionato Sammarinese 2024/2025

Cosmos 1-1 Tre Penne

Cosmos (4-3-3)

Semprini; D’Addario (30’st Maggioli), Rosini, Fatica, Grandoni; Serafini, Errico (6’st Pierri), Loiodice (42’st Mularoni); Pastorelli, Badalassi (30’st Rinaldi), Ben Kacem

A disposizione: Celato, Giardi, F. Righini, Rossi

Allenatore: Omar Lepri

Tre Penne (4-4-2)

Migani; Nigretti, Barretta, Lombardi, Palazzi; Scarponi, L. Righini, Gaiani (16’st Amati), Ceccaroli (20’pt Cecchetti); Guidi, Dormi (36’st Moscardi)

A disposizione: Manzaroli, Vandi, Zeka, Magrotti, Campitiello, Giovagnoli

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Ucini

Assistenti: Ercolani – Gallo

4° Ufficiale: Xhafa

Ammoniti: 17’st Badalassi (C), 23’st D’Addario (C), 24’st Lombardi (TP), 35’st Scarponi (TP), 39’st Rosini (C), 44’st Palazzi (TP), 49’st Nigretti (TP)

Marcatori: 36’pt Badalassi, 38’pt Nigretti

MONTECCHIO – Succede tutto nel primo tempo nel big match del sabato di campionato tra Tre Penne e Cosmos, la sfida dei grandi ex. Il primo tempo si apre con il tentativo di Serafini di mancino che è impreciso. La risposta del Tre Penne è in uno schema da corner: Guidi si gira e prova a calciare di controbalzo ma non colpisce bene la sfera. Poco dopo il quarto d’ora è Errico a impensierire Migani, tiro che viene deviato in calcio d’angolo. Il Tre Penne è costretto a effettuare il primo cambio al 20’ con Ceccaroli sostituito a causa di un problema muscolare, al suo posto entra Luca Cecchetti. Meglio il Cosmos a inizio gara, Pastorelli si sposta la palla sul sinistro e calcia potente fuori dall’impianto di gioco. Il gol del vantaggio dei gialloverdi arriva al 36’: Lombardi si dimentica del pallone e lo regala a Badalassi, che davanti a Migani non perdona. Il numero 95 segna, ma non esulta per rispetto verso la sua ex squadra. I ragazzi di Nicola Berardi sono però bravi a reagire istantaneamente al gol avversario e a trovare il pari: dopo numerosi tentativi sulla fascia con Nigretti questa volta è tutto buono, lancio lungo dalla difesa che viene messo giù da Nigretti, che lascia partire un destro che si stampa sotto la traversa di Semprini per l’1-1.

Nella ripresa non succede nulla di eclatante, se non un paio di occasioni per il Cosmos tra 14’ e 15’ con i tiri di Pierri e Ben Kacem, che finiscono rispettivamente fuori e respinti da Migani. L’ultimo assalto biancazzurro è durante l’ultimo minuto di recupero con la discesa di Giacomo Nigretti sull’out di destra, cross in mezzo per Moscardi che però è preda di Semprini in due tempi.