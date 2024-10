Campionato San Marino. primo successo del Pennarossa, il Murata aggancia la vetta

Serata di errori a Montecchio, dove ad uscire col bottino pieno è il Murata. La squadra di Grassi, priva dello squalificato Petillo, si fa pericolosa a metà frazione sugli sviluppi di un corner con Peters. Il tentativo successivo, distante meno di un minuto, porta in dote il vantaggio: Lago perde un pallone al limite della propria area di rigore ed il tackle di Del Vecchio mette in moto Milani – a segno da breve distanza. La replica del Cailungo vale la parità due minuti più tardi: l’infortunio di Benedettini, prima tecnico e poi fisico, permette ad Ambrosetti di appoggiare in rete dopo la punizione di Lago. Nella circostanza, l’estremo sammarinese accusa un problema che lo costringe ad alzare bandiera bianca ed a lasciare la responsabilità della porta al connazionale Cervellini. Prima dell’intervallo torna a provarci il Murata, ma senza sortire gli effetti sperati. In avvio di ripresa il Cailungo è pericolosissimo sull’asse Hirsch-Lago, salvo incassare il 2-1 del Murata al 63’. Lucchesi ha l’intuizione giusta per mettere in moto Milani, autore di una doppietta d’autore che porterà in dote tre punti. Il tutto, nonostante un generoso assalto finale del Cailungo, restato in dieci all’80’ per il DOGSO di Meluzzi – che interrompe una chiara opportunità da rete, meritandosi l’espulsione diretta. I Rossoverdi vanno comunque vicini al pareggio con Gori, che impegna Cervellini dopo una bella transizione di Costa. In pieno recupero Braga è superficiale e spreca un pallone d’oro per mettere in ghiaccio il successo, comunque incassato dai Bianconeri che – in attesa di La Fiorita-Virtus di domenica – agganciano i Gialloblù in prima posizione.

Ad Acquaviva il Pennarossa mostra evidenti progressi, centrando una vittoria meritata nei confronti di un Faetano impreciso sotto porta. Il primo tentativo di Famiglietti è una chiara dichiarazione d’intenti dei Biancorossi, che la sbloccano con Martini – in gol sugli sviluppi di un corner. Secondo centro in campionato per il difensore, in quel momento unico marcatore nella competizione per il Pennarossa. Nel mezzo, una traversa colpita da Capriotti con una pregevole torsione. La migliore occasione per il Faetano è però sul mancino di Brisigotti, che fallisce un rigore in movimento al 37’. L’attaccante, autore di una doppietta nel precedente di Coppa Titano, non riesce a farsi perdonare nelle due ravvicinate circostanze di inizio ripresa. Così, il Pennarossa raddoppia con un contropiede perfetto a ridosso dell’ora di gioco. Il velo di Famiglietti manda in tilt Ioli, che viene attaccato alle spalle da Cobo – impeccabile col mancino sul secondo palo. Il Faetano accusa il colpo e non riesce a costruire vere e proprie opportunità per rimettersi in carreggiata. Anzi, è Salah a sfiorare il tris con un destro dalla distanza che sibila vicino all’incrocio dei pali. Matura così il primo successo in stagione per il Pennarossa che sale a quota quattro punti in classifica.

Questo il riscontro degli anticipi della 6° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25. Tutte le sfide sono disponibili gratuitamente in diretta streaming o on-demand, con telecronaca integrale in italiano sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25, 6. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Pennarossa Faetano Zani (Gallo, Tura) – Albani 18/10 2-0 Acquaviva Murata Cailungo Piccoli (Macaddino, Sgrignani) – Borriello 18/10 2-1 Montecchio San Marino Academy San Giovanni Balzano (Gallo, Notarpietro) – W. Villa 19/10 15:00 Acquaviva Tre Penne Libertas Hafidi (Lunardon, Salvatori) – Ilie 19/10 15:00 Fiorentino Tre Fiori Fiorentino Mineo (Giannotti, Morisco) – Ucini 19/10 15:00 Montecchio Cosmos Domagnano Ricciarini (Cordani, Sapigni) – Righi 20/10 15:00 Domagnano La Fiorita Virtus Andruccioli (Macaddino, Bellavista) – Delvecchio 20/10 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana Folgore Beltrano (Cristiano, Zaghini) – Xhafa 20/10 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa