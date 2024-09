Campionato San Marino. Sale ancora la Folgore, altro stop per il Tre Penne 

Continua il periodo più che positivo per la Folgore che nella sfida odierna della quarta giornata di Campionato Sammarinese confeziona la terza vittoria consecutiva (la quarta se si considera anche la Coppa Titano) e si avvicina alla vetta. A Fiorentino la squadra di Oscar Lasagni affrontava un Cailungo in crisi, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. La gara si sblocca già al quarto d’ora con la punizione velenosa di Pancotti in area che viene toccata prima da Conti poi da Turrisi che riesce a deviarla quanto basta per infilare Gallinetta. L’estremo difensore del Cailungo è poi fondamentale sul finale di frazione quando dice di no alla bordata di Cateni da dentro l’area. Il duello si ripropone poi nella ripresa (72’) quando Gallinetta è ancora strepitoso sul numero dieci del club di Falciano – in posizione di fuorigioco al momento del tiro in porta. Passa un minuto però e la Folgore raddoppia: Miori va via sulla sinistra e serve vicino Enrico Golinucci che con un preciso sinistro la mette in buca ad angolo e fa 2-0. Sembra finita ma al 77’ il Cailungo potrebbe riaprire il finale di gara. Ambrosetti si guadagna calcio di rigore e si presenta sul dischetto. L’attaccante di Roberto Sarti apre però troppo la conclusione che va a sbattere sulla traversa. Il punto esclamativo sulla sfida lo mette a due minuti dal termine Raul Ura che raccoglie il suggerimento dal limite di Alex Cavalli e batte Gallinetta in diagonale. Nel recupero vuole partecipare alla festa anche Marco Bernardi gonfiando la rete ma in posizione irregolare. Poco male per Lasagni e i suoi ragazzi che vincono e si portano ad una sola lunghezza dal trio in vetta. Cailungo alla quarta sconfitta di fila e fanalino di coda assieme all’Academy.

Secondo pareggio, senza reti, per il Tre Penne che viene fermato dal Domagnano. La gara per i Giallorossi non sembra però cominciare nel migliore dei modi quando il portiere Colonna si fa male nel riscaldamento. Si infila così i guantoni Lorenzo Batori che risulterà decisivo come nelle più classiche delle sliding-doors. Al 13’ infatti la sfida potrebbe già sbloccarsi: il traversone di Dormi in area va a sbattere sul braccio di Cervellini, l’arbitro Piccoli indica il dischetto. Si presenta Righini che però si fa ipnotizzare da Batori e si resta fermi sullo 0-0. Secondo rigore di giornata che viene fallito, il quale si va ad aggiungere ai sette – sbagliati – di ieri per un totale di nove in questo “pazzo” quarto turno di campionato. La squadra di Berardi – reduce dal sonoro 6-0 in coppa rifilato al Cailungo – crea senza però essere incisiva in zona gol. Il Domagnano resiste e al 78’ deve ancora ringraziare il suo portiere Batori se si resta sullo 0-0 quando esce benissimo su Guidi lanciato a rete. I Giallorossi chiudono le avanzate nemiche e al novantesimo provano a pescare il jolly clamoroso con Angelini che tenta il tiro a giro dal limite però senza fortuna. Dopo due minuti di recupero Piccoli dice che può bastare. Secondo pari anche per la squadra di Paolo Rossi che rimane a metà classifica a quota 5 punti, Tre Penne invece a 6 e distante quattro punti dalla vetta.

Primo successo in campionato per il San Giovanni che affonda il Faetano grazie alla doppietta di Augusto Garcia Rufer. Il vantaggio dei Rossoneri arriva al 36’: cross di Azael Garcia Rufer per il poderoso stacco di testa di Nicola Sartini che la mette all’angolino, Forconesi la tocca e la manda sul palo ma sulla ribattuta il più lesto è Augusto Garcia Rufer che gonfia la rete. Il Faetano di Ricchiuti non riesce a rimettere la gara in equilibrio e così al 75’ il San Giovanni la chiude. Azione tutta “in famiglia” Garcia Rufer con Azael che pennella la punizione per il fratello Augusto che incorna il raddoppio all’altezza dell’area piccola.

Campionato Sammarinese 2024-25, 4. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Marino Academy Libertas Albani (Salvatori, Zaghini) – Vandi 27/09 0-1 Montecchio Tre Fiori La Fiorita Beltrano (Cristiano, Ercolani) – Borriello 28/09 1-2 Domagnano Cosmos Pennarossa Ilie (Bellavista, Lerza) – Avoni 28/09 4-0 Acquaviva Juvenes-Dogana Murata Delvecchio (Gallo, Tuttifrutti) – N. Villa 28/09 0-1 Fiorentino Fiorentino Virtus Hafidi (Lunardon, Macaddino) – Ricciarini 28/09 0-4 Montecchio San Giovanni Faetano W. Villa (Morisco, Notarpietro) – Andruccioli 29/09 2-0 Montecchio Folgore Cailungo Balzano (M. Savorani, Sgrignani) – Ucini 29/09 3-0 Fiorentino Domagnano Tre Penne Piccoli (Sapigni, Giannotti) – Zani 29/09 0-0 Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa