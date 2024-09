Campionato San Marino. Secondo pari a reti bianche consecutivo per il Tre Penne

4’ giornata di Campionato Sammarinese 2024/2025

Domagnano 0-0 Tre Penne

Domagnano (5-3-2)

Batori; Perazzini, Celli (23’st Parma), Cervellini (32’pt Nanni), Merendino, Mattia Amati; Gozzi (37’st Angelini), Rushani, Gregori (23’st Babboni); Mazzavillani, Ferraro

A disposizione: Donati, Baffoni, Buda, Cian, Zafferani

Allenatore: Paolo Rossi

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti, Barretta, Lombardi, Vandi; Righini, Armando Amati, Scarponi; Dormi, Moscardi (27’st Guidi), Ceccaroli (40’st Cecchetti)

A disposizione: Manzaroli, Palazzi, Grieco, Giovagnoli, Gaiani, Magrotti, Campitiello

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Piccoli

Assistenti: Sapigni – Giannotti

4° Ufficiale: Zani

Ammoniti: 27’pt Ceccaroli (TP), 19’st Gozzi (D)

DOMAGNANO – Il Tre Penne non riesce a dare continuità ai suoi risultati e fatica a ingranare in Campionato, dove arriva il secondo 0-0 consecutivo, questa volta contro il Domagnano. La formazione del tecnico Rossi schiera dal primo minuto tra i pali Lorenzo Batori, che ha preso il posto di Colonna che ha dovuto rinunciare all’ultimo per un problema muscolare. Dopo una prima fase di studio, il Tre Penne cerca di affondare il colpo all’11’ con l’imbucata di Dormi per Amati, che viene strattonato in area ma, nonostante le veementi polemiche dei biancazzurri, per il direttore di gara si prosegue. Il calcio di rigore viene assegnati due minuti più tardi: cross di Dormi, che trova il tocco di mano di un giocatore avversario. Dagli undici metri Righini si fa ipnotizzare da Batori che gli intercetta il tiro. I biancazzurri ci provano anche da corner, e non sarà l’unica volta, con Barretta che però è sbilanciato e colpisce male. Ci prova Dormi a rompere gli equilibri, la sua conclusione dà solo l’illusione del gol. L’unica occasione del Domagnano della partita arriva al 41’: recupero sulla trequarti del Tre Penne, Ferraro allarga troppo il piattone. Prima dello scadere dei due di recupero il Tre Penne si rende pericoloso con la punizione di Righini che arriva sulla testa di Vandi, il numero 20 manda sopra la traversa.

Dal ritorno dagli spogliatoi per vedere la prima occasione bisogna aspettare il quarto d’ora, con Dormi che ci prova con il destro senza creare troppi problemi. Barretta ha una nuova occasione su calcio d’angolo come nel primo tempo, ma il risultato è il medesimo. Entra anche Tommaso Guidi, ancora non al meglio, ma è abile a sfilare da un possibile fuorigioco e a ritrovarsi davanti a Batori, che gli chiude lo specchio della porta. Passano solo 60’’ e Barretta mette in mezzo un pallone rasoterra da dentro l’area sul quale arriva Ceccaroli e spara alto. Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Tre Penne non va oltre al pari, pur creando tante occasioni.