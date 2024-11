Campionato San Marino. Sfida tra la capolista Cosmos e il Tre Penne

Dopo la vittoria contro La Fiorita, il Cosmos, attuale capolista del Campionato Sammarinese, si prepara a un’altra sfida impegnativa contro il Tre Penne nella nona giornata, che si disputerà venerdì sera e sabato pomeriggio. Questa programmazione speciale mira a concedere un adeguato riposo in vista della Regions’ Cup, dove la Nazionale di San Marino sarà impegnata.

I Gialloverdi del Cosmos, squadra con la migliore difesa e attacco del campionato, vogliono consolidare il loro primato. Il Tre Penne, dopo una serie di pareggi, ha finalmente ritrovato la vittoria e arriva alla partita imbattuto insieme a La Fiorita. Un’eventuale vittoria consentirebbe alla squadra di Nicola Berardi, distante sette punti dalla vetta, di rientrare pienamente nella corsa al titolo. La sfida si terrà sabato alle 15:00 sul campo sintetico di Montecchio.

Al secondo posto, la Virtus, reduce da due vittorie consecutive, spera in uno scivolone del Cosmos per avvicinarsi ulteriormente alla vetta, attualmente distante solo due punti. Affronterà l’Academy Under 22, che ha mostrato una crescita nelle ultime partite con quattro punti ottenuti nelle ultime tre gare. La Virtus e l’Academy si scontreranno a Domagnano sabato pomeriggio alle 15:00.

Il Fiorentino di Paolo Tarini, sconfitto dal Tre Penne nell’ultima giornata, vuole tornare a fare punti contro il Cailungo, fanalino di coda con un solo punto conquistato. La partita si terrà ad Acquaviva. Anche la Libertas di Floriano Sperindio, eletta miglior allenatore di ottobre, punta alla vittoria contro il Pennarossa. Con diverse assenze pesanti, tra cui il portiere Del Prete e altri titolari, i Granata cercheranno di superare il momento difficile contro il Pennarossa, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Le partite del venerdì promettono spettacolo, con San Giovanni e La Fiorita che si affronteranno alle 21:15 ad Acquaviva. Il San Giovanni è in un momento positivo con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, mentre La Fiorita, reduce da tre pareggi consecutivi, vuole riprendere la sua corsa verso la vetta, ma dovrà fare a meno di Daniel Cicarelli, squalificato.

Contemporaneamente, la Folgore affronterà il Murata a Dogana. Attualmente al quarto posto, la Folgore cerca di riscattarsi dopo la sconfitta con la Virtus. Il Murata, settimo in classifica, vive un periodo complicato e dovrà fare i conti con l’assenza di Rodrigues.

Il Tre Fiori, a pari punti con il Murata, scenderà in campo a Montecchio contro una Juvenes-Dogana in difficoltà, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il Tre Fiori, forte del recente successo, punta a salire ulteriormente in classifica. Infine, Domagnano e Faetano, entrambe a quota 9 punti, si affronteranno al Fiorentino. I Giallorossi cercano conferme dopo la vittoria contro il Cailungo, mentre il Faetano, unica squadra senza pareggi, mira a proseguire la sua corsa positiva.