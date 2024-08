Campionato San Marino. Si parte con il Tre Penne. La vigilia del tecnico Stefano Ceci

Archiviata la Supercoppa, che ha visto i gialloblù sconfitti per una rete a zero, è già tempo di tuffarsi nel campionato. Domani alle 15:00, a Montecchio, La Fiorita affronterà il Tre Penne nella sfida che aprirà la nuova stagione.

Una partita particolare per il nuovo tecnico Stefano Ceci, che alla guida della squadra di Città ha trascorso oltre 10 anni.

La sua Fiorita arriva all’appuntamento con qualche indicazione in più ricevuta nell’incontro di Supercoppa contro la Virtus.

“Ero molto curioso di vedere i ragazzi all’opera dopo il seppur breve periodo di lavoro insieme – spiega il tecnico – e, al di là della sconfitta di cui sono ovviamente dispiaciuto, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Nel complesso la partita è stata equilibrata, la Virtus ha avuto un po’ più di controllo in certi momenti, ma sono indubbiamente più avanti di noi dal punto di vista dell’amalgama. Per molti aspetti, come la quadratura e il mantenimento dell’equilibrio, sono soddisfatto. Dovremo migliorare certe cose, come il coraggio in certe occasioni, ma vedo delle prospettive di un certo tipo”.

Quella di domani non sarà una partita come le altre per il neo tecnico gialloblù.

“Sarà sicuramente una partita particolare – conferma Ceci -. Mi sento a tutti gli effetti dentro a questa nuova avventura, che mi sta regalando nuovi stimoli, ma dieci anni e mezzo non si dimenticano, soprattutto dal punto di vista emotivo. Col Tre Penne ho vissuto grandissime emozioni, anche qualche delusione. Non può essere una partita come le altre, ma preferisco sia arrivata subito che nel finale di un campionato”.

Rispetto a mercoledì sera, Ceci recupera Ambrosini e Semprini, mentre Affonso resta ancora fermo ai box.

“Forse non sarà disponibile Zafferani, mentre conto di recuperare fino all’ultimo Vitaioli, uscito acciaccato dalla sfida di Supercoppa – aggiunge il tecnico -. Ho comunque a disposizioni giocatori che mi danno ampie garanzie di poter fare una bella partita. Sono certo che metteremo qualcosa in più rispetto a mercoledì sera. Il nostro sarà sicuramente un atteggiamento propositivo. Mi aspetto di vedere una bella partita, condizionata probabilmente dal caldo. Ciò non toglie, però, che potrà divertire quelli che la verranno a vedere e, soprattutto, noi stessi. Il nostro presupposto, infatti, è quello di scendere in campo sempre per divertirci, attraverso il gioco”.

In allegato la foto di Stefano Ceci, della quale vi preghiamo di riconoscere il copyright ©FSGC

Ufficio Stampa