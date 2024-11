Campionato San Marino. Una prodezza di Braschi e il Tre Fiori supera la Juvenes Dogana

Il gol partita arriva allo scadere del primo tempo. Non bastano le occasioni e l’impegno dei biancorossoblu per portare a casa un punto nella nona giornata

SERRAVALLE (RSM) – sabato 9 novembre 2024 – È il Tre Fiori a portare a casa i tre punti nella partita della nona giornata del campionato sammarinese disputata a Montecchio ieri, venerdì 8 novembre, contro la Juvenes Dogana. I biancorossoblu di Serravalle hanno dovuto fare a meno all’ultimo del proprio capitano Michele Cevoli, che pur avendo recuperato dall’infortunio è stato fermato dall’influenza; con lui indisponibili anche Arradi e Colonna oltre allo squalificato Tani.

La Juvenes Dogana inizia la partita cercando già dopo trenta secondi di gioco di orchestrare un’azione offensiva, senza trovare la porta mentre al 3′ l’esperto Omgba, promosso titolare in questa occasione in attacco, prova a deviare in porta il calcio d’angolo servito da Merli, senza riuscirci. Prima occasione del Tre Fiori al 4′ con Manfroni, in arrivo dalla corsia di destra e pronto al tiro che non va a segno. Le occasioni in questa prima parte di gara si notano ambo le parti: al 7′ Simeoni serve Valentini che la calcia alta, poi è Prandelli del Tre Fiori che la mette dentro al 10′ ma viene fischiato fuorigioco. La squadra di Fiorentino ha un’altra occasione al 12′, un minuto dopo invece è Merli della Juvenes Dogana a tentare il colpo da fuori area che non riesce, infine Sylla al 14′ non sfrutta un buon pallone nell’area avversaria. Gentilini al 20′ viene impegnato in una parata in due tempi su cross di Manfroni, che un minuto dopo offre un pallone d’oro per Prandelli sul quale è provvidenziale l’intervento difensivo di Mazzavillani. Ancora la Juvenes Dogana ci prova al 26′ con azione innescata da Omgba a centrocampo a servire Merli e da qui a Simeoni per il suo tiro parato basso da Nardi. Da qui alla fine del primo tempo il Tre Fiori guadagna una serie di calci d’angolo e costruisce varie opportunità: al 33′ Bernardi ha un’opportunità importante ma la difesa avversaria riesce a spazzare la palla in tempo, al 39′ sempre Bernardi tenta un pericoloso affondo. Prandelli confeziona e spara due bolidi al volo al 35′ e al 40′ facendo impensierire Gentilini che si vede sfilare a lato i palloni. Da segnalare al 38′ le proteste di Merli atterrato mentre tenta un contropiede in area avversaria, situazione che porterà l’arbitro a estrarre il primo cartellino giallo nei confronti di Censoni. Sempre Merli, al 44′ prova un bel tiro che Nardi in tuffo deve deviare in calcio d’angolo. Allo scadere del primo tempo arriva il gol partita del Tre Fiori: lo firma Lorenzo Braschi con un pregevole tiro a volo. L’azione decisiva viene propiziata da un cross dalla sinistra di Pini e da una respinta della difesa della Juvenes Dogana con la palla subito intercettata dal numero 13 gialloblu. Il tempo di esultare e al kick-off fine subito fischiata la fine del primo tempo.

Nella ripresa Prandelli prova a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori già al 47′ con un colpo di testa lontano dai pali. Le azioni di rilievo sono più diradate nel corso del secondo tempo: si segnala al 59′ un’ottima sponda di testa in attacco di Valentini che però mette in fuorigioco il compagno di squadra. Si passa al 70′ con una conclusione di Merli che porta Nardi a distendersi per la parata e al 76′ un’altra pericolosa azione d’attacco della Juvenes Dogana in cui però viene fischiato fuorigioco dopo il calcio di punizione di Merli. La squadra di Achille Fabbri prova a trovare il pareggio rendendosi pericolosa anche nei minuti seguenti. È però Gentilini a essere chiamato in causa all’82’ su tiro al volo di Rea sul secondo palo e all’87’ uscendo su Censoni. Nel recupero la Juvenes Dogana tenta di tutto per trovare il pareggio: al 91′ Merli spara la palla fuori sugli sviluppi di un calcio d’angolo e al 92′ Valentini prova a lanciare il neoentrato Baldazzi senza riuscirci. Infine Tomassini negli ultimissimi secondi è provvidenziale a togliere la palla in area ai giocatori della Juvenes Dogana prima del fischio finale.

Adesso per il campionato sammarinese c’è lo stop per le partite della Nations League: tra i 26 preconvocati della Nazionale figurano anche i difensori della Juvenes Dogana Michele Cevoli e Giacomo Valentini. Due convocazioni anche per la NAT sammarinese impegnate nella UEFA Region’s Cup: si tratta di Fabio Gentilini e Davide Merli. Il campionato della Juvenes Dogana riprenderà sabato 23 novembre alle ore 18 a Montecchio con la sfida contro il Faetano, che anticiperà l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano contro La Fiorita, fissati per mercoledì 27 novembre alle 20:45 a Domagnano.

Il tabellino dell’incontro

Tre Fiori-Juvenes Dogana 1-0

Tre Fiori: Nardi, Tomassini, Censoni, Prandelli (88’ Djadji) Bernardi, Pini, Braschi, Tomassoni, Manfroni (77’ Aguzzi), Erichiello (52’ Sami), Rea. A disposizione Castagnoli, Boldini, Ciccione, Ruocco. Pesaresi, Guerra. All. Stradaioli

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Pedini (78’ Pasolini), Sylla (90’ Baldazzi), Omgba, Ferrulli (67’ Traglia), Lisi (90’ Gatti), Valentini, Simeoni (67’ Paszynski), Merli, Rodriguez. A disposizione Ronci, Battistini, Broccoli. All. Fabbri

Arbitro: Hafidi (assistenti Cristiano e Tura, quarto uomo Ilie)

Rete: 45’ Braschi

Ammoniti: Censoni (Tre Fiori); Omgba, Ferrulli, Paszynski (Juvenes Dogana)