Campionato San Marino. Under 22 dominante nell’ultima di campionato, Venturini salva la Folgore dalla sconfitta

Ultima tappa del primo Campionato Sammarinese cui la San Marino Academy U22 abbia mai preso parte. Di fronte la Folgore, già certa del nono posto e dell’impegno nel Turno Preliminare dei playoff, mercoledì con il Fiorentino. Lasagni vara un ampio turnover, mentre Cecchetti intende chiudere nel migliore dei modi una stagione impegnativa, ma che certo sarà ricordata quale quella di una storica svolta nel calcio sammarinese.

C’è soprattutto la San Marino Academy in campo ed i Biancazzurrini impiegano appena otto minuti per sbloccare il risultato. Bortolotto si fionda su una respinta al limite dell’area, mancando il destro volante. La sfera resta comunque nelle disponibilità del capitano, che si sposta la sfera sul piede d’elezione, freddando Venturini con un mancino all’incrocio. Un minuto più tardi il tiro-cross di D’Addario regala un brivido alla Folgore, che si affaccia in avanti con la conclusione alle stelle di Gori. Di contro, l’Academy sfiora il raddoppio con Mattia Sancisi, che lavora la sfera al limite dell’area prima di scoccare una conclusione che chiama in causa Venturini. Il club di Falciano alleggerisce con una punizione deviata di Gori, su cui si fionda senza esito Cerquetti. Prima dell’intervallo la San Marino Academy si vede annullare il gol del raddoppio: Mattia Sancisi crossa sul secondo palo, dove Giambalvo è anticipato dall’uscita coraggiosa di Venturini – impossibilitato ad intervenire sul tap-in vincente di Giacopetti. Tutto vano però, in quanto Giannotti rileva la posizione irregolare del centrale difensivo sammarinese. L’ultima opportunità è ancora per Giacopetti, che salta Ankotovych ma si vede murare la conclusione a botta sicura da un reattivo Venturini.

Nella ripresa Lasagni si gioca subito tre sostituzioni, ma la prima clamorosa opportunità è ancora per la San Marino Academy. Giocondi opera un traversone che, prolungato da Angelini, diventa buono per D’Addario: l’ala, tutto solo sul secondo palo, non inquadra lo specchio da due passi. Così, il successivo episodio porta in dote l’inatteso pareggio della Folgore: Bruno calcia una punizione laterale che, senza deviazioni, filtra in area e taglia fuori Battistini. Gol rocambolesco che ristabilisce l’equilibrio nel punteggio. Replicano immediatamente i ragazzi di Cecchetti, che sfondano a sinistra con D’Addario – steso in area da Tsafack. Calcio di rigore solare, non fosse per il fuorigioco millimetrico ravvisato da Sgrignani, che invalida l’azione e fa ripartire la Folgore con una punizione a favore. La San Marino Academy continua a spingere sull’acceleratore, alla ricerca di una vittoria in chiusura di stagione – peraltro più che meritata. Il giro palla al limite promuove il destro a giro di Nicolò Sancisi, fuori di un soffio. Arriviamo così nei minuti finali, in cui è ancora l’Under 22 ad assaporare la rete del 2-1: De Luca sguscia nello stretto, arrivando a calciare sul primo palo da breve distanza. Venturini – migliore in campo per distacco – compie l’ennesimo miracolo della propria partita, salvando la Folgore dalla capitolazione. In avvio di recupero, infine, il radente di Gatti è leggermente troppo profondo per premiare l’inserimento sul palo più lontano di Alessandro Renzi. Quantomeno l’ultimo impegno di campionato per la San Marino Academy non si è risolto in una beffa: la Folgore lamenta un tocco di mano di Gatti al 92’, non rilevato da Beltrano, mentre Pancotti e Gori – in chiusura dei 6’ di recupero – non inquadrano lo specchio da ottima posizione.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24 – 30. giornata | Folgore-San Marino Academy 1-1

FOLGORE

Venturini, Fall (dal 46’ Golinucci), Angelini, Tasafack (dal 67’ Sartori), Ankotovych, Fasan (dall’87’ Pancotti), Anzaghi, Gori, Cerquetti (dal 46’ Brolli), Bruno, Capparelli (dal 46’ Simeoni)

A disposizione: Cavalli, Cateni, Bernardi, Renna

Allenatore: Oscar Lasagni

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, P. Renzi (dal 63’ A. Renzi), Giambalvo, Bortolotto, M. Sancisi, D’Addario (dal 63’ De Luca), Giacopetti, Zavoli, Giocondi (dal 55’ Gasperoni), N. Sancisi (dall’88’ M. Ciacci), Riccardi (dall’88’ Gatti)

A disposizione: Grana, Sarti, F. Ciacci, Molinari

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Michele Beltrano

Assistenti: Alfonso Giannotti ed Alessandro Sgrignani

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Marcatori: 8’ Bortolotto, 57’ Bruno

Ammoniti: Riccardi

Ufficio Stampa