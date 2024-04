Campionato San Marino. Zampano: “Sarà una bella sfida a distanza con la Virtus. Noi ci crediamo”

Ultimi 90 minuti di regular season e speranze ancora vive per La Fiorita che, a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Virtus, impegnata domani contro il Tre Penne, non ha ancora abbondonato il progetto di conquistare l’Europa dalla porta principale, laureandosi campione di San Marino. Servirà un successo nella sfida di domani, che vedrà i gialloblù affrontare il Cailungo, e servirà anche un risultato favorevole dalla sfida di Acquaviva.

La squadra di Manfredini si presenta all’ultima giornata con la consapevolezza che tutto può ancora succedere.

“Speravamo di arrivare a questo punto forti di un primo posto in classifica – commenta Giuseppe Zampano -, ma faremo comunque di tutto per cercare di fare la nostra parte, sperando in buone notizie dall’altra partita. Sarà una bella sfida, a campi separati, quella con la Virtus, in cui ognuna darà il massimo. Può succedere di tutto. Loro partono favoriti, ma noi ci crediamo e, in ogni caso, siamo pronti per i play off”.

Come vi siete preparati in settimana?

“Ci siamo allenati bene anche, come dicevo, per l’eventualità di affrontare i play off. Stiamo mettendo benzina nelle gambe, non vogliamo mollare. Le motivazioni, di certo, non ci mancano e il mister ci tiene sempre sul pezzo. Siamo una squadra forte e abbiamo un bravo allenatore. Ci sarà un po’ di rammarico se non dovessimo arrivare primi, ma siamo già concentrati sui prossimi obiettivi tra cui, non lo dimentichiamo, la finale di Coppa Titano”.

Sei rientrato da poco più due mesi dopo un lungo infortunio e hai scelto di ripartire dal Campionato Sammarinese. Come reputi questa decisione?

“Sono contentissimo di aver fatto questa nuova esperienza. Sono convinto che sia stata un’ottima scelta per ripartire in vista di luglio. È ovvio che il livello è diverso da una Lega Pro, alla quale ero abituato, ma sono più che contento di questa decisione. Ho gestito bene i miei allenamenti, non solo con la squadra ma anche con il team di Fisio32, ed ho messo minuti sulle gambe. Se solo tre mesi fa avessi pensato di giocare 90 minuti, non ci avrei messo la mano sul fuoco. Per me è stata la ripresa perfetta. So che posso fare di più ma credo che, come programma, siamo nei tempi. All’aspetto fisico si aggiunge quello umano: ho trovato un gruppo spettacolare, che mi ha aiutato a riprendermi anche dal punto di vista mentale, perché venivo da un periodo non facile. Ora sono carico per questo finale di stagione, pensando solo a stare bene fisicamente e a conquistare l’Europa con La Fiorita, che è il nostro obiettivo”.

