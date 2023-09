Campionato, si riparte con due big match e lo storico esordio della San Marino Academy

L’attesa è finita, finalmente si alza il sipario sulla trentottesima edizione di Campionato Sammarinese BKN301, integralmente e gratuitamente visibile in diretta streaming con telecronaca in italiano su TITANI.TV. A difendere il titolo sarà il Tre Penne del confermato Stefano Ceci, in campo già domani sera in uno dei tre anticipi della prima giornata (Montecchio, ore 21:15). Se per il club di Città non si tratterà di un debutto assoluto, avendo già giocato la Supercoppa Sammarinese due settimane fa, la Juvenes-Dogana è invece pronta a varare la nuova stagione sportiva. Tante conferme per il club del Presidente Zavatta, che potrà contare su dieci calciatori sammarinesi nella rosa allestita di concerto con mister Amati.

Se come lo scorso anno terrà banco il duello punto a punto col Cosmos, si passerà anche da un’iniziale contemporaneità. Gli uomini di Nicola Berardi, che potranno contare anche sull’omonimo Filippo – 26enne attaccante della Nazionale di San Marino con un recente passato tra i professionisti –, vogliono assolutamente mettere le mani su un trofeo dopo essere rimasti a bocca asciutta lo scorso anno. La rosa, di assoluto valore, sarà messa alla prova da un Domagnano in fase di ricostruzione e che domani sera (Domagnano, ore 21:15) tenterà di giocare un tiro mancino ai Gialloverdi. Pronto all’esordio in panchina, nelle competizioni sammarinesi, Paolo Rossi vorrà cercare di partire col piede giusto.

Nelle attese è maggiormente equilibrato il confronto tra Pennarossa e Fiorentino, che si giocherà alle 21:15 ad Acquaviva nella serata di domani. Rinnovati entrambi i progetti tecnici: affidato a Salvatore Nobile quello del club di Chiesanuova, a Michele Camillini quello dei Rossoblù. Sarà un esordio da ex per Simone Benedettini e Stefanelli, passati al Fiorentino dopo un passato in Biancorosso. Restando in tema sammarinesi, c’è tanta attesa anche attorno al rientro in campo in pianta stabile di Davide Simoncini – prelevato dai cugini del Tre Fiori.

I Gialloblù saranno invece in campo sabato pomeriggio (ore 15:00), in una sfida che metterà subito in palio punti pesanti in ottica scudetto. L’avversario ad Acquaviva sarà la Virtus, vincitrice di due degli ultimi tre trofei messi in palio e capace di battere il Tre Penne in Supercoppa Sammarinese (2-0). Rosa molto competitiva, quella neroverde, ulteriormente puntellata in estate. E se in casa Virtus, Luigi Bizzotto ha inaugurato la quinta stagione consecutiva in panchina, su quella del Tre Fiori ci sarà il debutto assoluto di Andrea De Falco (centrocampista e capitano fino a maggio dello scorso anno) il cui tesseramento nella nuova veste professionale è in fase di ultimazione. Il primo big match di Campionato Sammarinese BKN301 sarà trasmesso in diretta anche su San Marino RTV (CH. 831 DTT), oltre che su TITANI.TV. Sulla piattaforma streaming della Federcalcio di San Marino, troveranno spazio tutti gli incontri di Campionato Sammarinese BKN301 e Coppa Titano BKN301, salvo quelli che per necessità saranno disputati all’Ezio Conti di Dogana – la cui struttura è in fase di rinnovamento.

Sabato toccherà anche a Murata e Faetano, che si ritroveranno a Domagnano (ore 15:00). Confermato sulla panchina bianconera Giuseppe Angelini, approdato a San Marino lo scorso gennaio dopo importanti esperienze tra i professionisti. Rinnovata in buona parte la squadra, che ha ottenuto interessanti risultati in preseason. Fronte Faetano, si riparte da un nuovo allenatore: Pellegrino ha raccolto il testimone di Girolomoni, ma il parco giocatori è stato fortemente rivoluzionato. Incontro di difficile lettura, dove le motivazioni di tanti debuttanti renderà sicuramente frizzante e vivace lo sviluppo della partita.

Chiude il programma degli anticipi Cailungo-Folgore. Due formazioni in cerca di rilancio, dopo un’annata in cui gli obiettivi stagionali non possono dirsi centrati. Nuove guide tecniche per entrambe: Denis Iencinella guiderà i Rossoverdi, mentre a Falciano è tornato Oscar Lasagni. Più d’una le novità nelle due rose, con la Folgore che punterà tanto sul sammarinese Samuel Pancotti. Il Cailungo è tornato invece ad abbracciare Mattia Urbinati, attaccante di peso, dopo un anno tra le file proprio della Folgore.

Il programma della prima di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 si chiuderà con due gare in programma domenica alle ore 15:00. C’è ovviamente tanta attesa per il debutto ufficiale della San Marino Academy U22 – che scriverà una nuova pagina nel libro di storia del calcio sammarinese. Mai, infatti, una formazione giovanile ha partecipato a pieno titolo al Campionato Sammarinese di calcio e con la facoltà di mettere le mani sullo scudetto. Nata su impulso di un progetto federale che intende proporre una soluzione allo scarso minutaggio riservato ai calciatori sammarinesi in età per una convocazione nell’Under 21, nonché per ridurre la percentuale di abbandono dell’attività al termine del settore giovanile, la San Marino Academy partirà a fari spenti in questo torneo – consapevole della portata ben più ampia del progetto abbracciato. A guidarla, come già annunciato a più riprese, sarà Matteo Cecchetti – attuale CT dell’Under 21 di San Marino. Come tutte le altre quattordici avversarie, nemmeno il San Giovanni farà sconto alcuno alla San Marino Academy: domenica a Montecchio (ore 15:00), inizierà il terzo atto della gestione tecnica affidata a Marco Tognacci, con l’obiettivo di rientrare nel lotto di squadre che potranno giocarsi le proprie chance oltre la soglia della regular season.

Ultima ma non ultima, un’altra super-sfida in ottica di corsa al titolo. La Fiorita-Libertas promette scintille e qualità nel rettangolo di gioco. Il club di Borgo Maggiore, rivitalizzato dall’arrivo di Sperindio nel corso della passata stagione, vuole tornare a recitare un ruolo di primissimo piano nelle competizioni sammarinesi. In tal senso gli arrivi di Bara, Benedettini e Torsani dimostrano ambizioni e voglia di pianificare dei Granata, che hanno salutato giocatori comunque importanti come Bucci e Olcese, pur trattenendo un elemento di spessore come Sapori. Reduce da una stagione senza titoli come da tempo non avveniva, La Fiorita intende porre rimedio immediato: il tesseramento del 36enne Alex Ambrosini, autore di 16 reti nello scorso campionato di Eccellenza, e di Emiliano Olcese non lasciano spazio ad analisi di diverso tenore. Rientrato alla base Tommaso Guidi dopo l’anno al Cosmos, Manfredini potrà contare su reparto offensivo di primissimo livello, che sarà completato dai sammarinesi Vitaioli, Danilo Rinaldi – una volta smaltito completamente l’infortunio occorso a quest’ultimo sul finire della passata stagione – e Castellazzi. Tornando al tema sammarinese, questa annata sarà anche quella del ritorno in campo di Grandoni.

Questo il quadro completo della prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, visibile gratuitamente su TITANI.TV – in streaming da tutti i campi, con commento in italiano.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 1. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Pennarossa Fiorentino Vandi (Gallo, Notarpietro) – Mineo 15/09 21:15 Acquaviva Cosmos Domagnano Zani (Tuttifrutti, Sgrignani) – Xhafa 15/09 21:15 Domagnano Juvenes-Dogana Tre Penne Ilie (Salvatori, Morisco) – Hafidi 15/09 21:15 Montecchio Tre Fiori Virtus Luci (Lunardon, Battista) – Vandi 16/09 15:00 Acquaviva Murata Faetano Ucini (Giannotti, Tuttifrutti) – Villa 16/09 15:00 Domagnano Cailungo Folgore Andruccioli (Zaghini, Ernesto) – Beltrano 16/09 15:00 Fiorentino San Giovanni San Marino Academy Beltrano (Cordani, Lerza) – S. Savorani 17/09 15:00 Montecchio La Fiorita Libertas Albani (Macaddino, Sapigni) – M. Savorani 17/09 15:00 Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa