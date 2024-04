Caos finanziario Rtv San Marino. Andrea Zafferani (RF) in Commissione Esteri: ”non c’è mai stato un riferimento ufficiale. Occorre fare chiarezza”

Intervento di ieri in Commissione Esteri di Andrea Zafferani (Rf) sul problema finanziario di Rtv: ”Vorrei porre una sollecitazione sulla situazione della San Marino RTV. Abbiamo letto un po’ di cose sulla stampa e non c’e? mai stato un riferimento ufficiale. Riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza, capire di quanto si parla in termini di perdite. Quali sono state, da parte del Cda, le spiegazioni di questa perdita e cosa e? successo per generare questi dati che sembrano piuttosto preoccupanti. E’ vero che il nuovo direttore generale si e? dimesso perche? non condivideva le linee indicate dal Cda? E’ vero che era stato richiesto un taglio pesante del personale? Abbiamo bisogno di avere delle idee sui temi che hanno portato ad un conflitto nel management e sugli ipotizzati piani di risoluzione. Che ipotesi di lavoro sono state messe in campo da parte del Socio? In termini di eventuali iniezioni di capitali o altre soluzioni anche in dialogo con il Socio RAI? Genesi dei problemi, motivi del conflitto nel management e ipotesi di soluzione: su questo abbiamo bisogno di indicazioni doverose”

fonte Askanews