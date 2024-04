Caos finanziario San Marino Rtv. Replica del Sds Beccari al consigliere Andrea Zafferani in Commissione Esteri del 10 aprile 2023

Replica del Sds Beccari sulla questione di San Marino Rtv posta dal consigliere Andrea Zafferani (RF): ”Quanto a San Marino RTV, “quest’anno c’e? una perdita significativa che non compromette il funzionamento di RTV ma che richiede una grande attenzione. Abbiamo dato mandato al Cda di predisporre un piano industriale pluriennale per un riposizionamento della RTV sotto il profilo gestionale del prodotto, confermando la disponibilita? dello Stato, espressa anche dal socio Rai, di accompagnare questo periodo con degli interventi che permettano all’emittente di superare il periodo di squilibrio. Occorre una razionalizzazione dei costi che pero? non diventi un taglio di personale. Devono essere fatti prima degli interventi sulla gestione, riconsiderate alcune strategie aziendali. La parte RAI potrebbe ad esempio offrire delle condizioni migliori di vendita dei prodotti. Il contributo Stato e? sempre stato uguale. C’e? una necessita? di un intervento di investimenti a livello tecnologico. Abbiamo preso contatti immediati con RAI, siamo in attesa di un incontro con l’amministratore delegato”.

Fonte Askanews