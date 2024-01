Capodanno “sold out” a Bellaria Igea Marina

Il Capodanno a Bellaria Igea Marina è stato un successo strepitoso, con una festa diffusa che ha coinvolto sette palchi di musica, intrattenimento e dj set. La notte di San Silvestro è stata davvero eccezionale, con l’isola pedonale completamente affollata, soprattutto nei punti in cui si sono tenuti gli spettacoli.

Durante il meet&greet con i loro giovani fan, la Space Family ha presentato la famiglia ospite a Bellaria Igea Marina per il weekend della Settimana dei bambini che si terrà dal 9 al 16 giugno 2024. La loro presenza ha ottenuto un grande riscontro mediatico sia online che grazie alla diretta radiofonica nazionale di Radio Bruno, che ha trasmesso in contemporanea con l’inizio della serata. La festa è iniziata alle 23.00 con l’accensione dei palchi, che hanno diffuso diversi generi musicali per accontentare tutti i gusti. Dalle sigle dei cartoni animati eseguite dai CDA – Cartoon Rock Boy Band, allo spettacolo di musica e danza dei Moka Club, fino al concerto di Luca Guaraldi – Duo rock n’ roll e al concerto de La Compagnia, che ha eseguito i brani di Battisti e Mogol, la gente ha cantato e ballato fino a tarda notte, riempiendo anche le piste dei dj set Space Invaders e Hit Parade Party con Radio Bruno.

Il successo dell’evento è evidente dalle parole del Direttore artistico Andrea Prada, che descrive il Capodanno diffuso come un format ormai consolidato che ha soddisfatto le famiglie provenienti da tutta Italia, desiderose di far incontrare i loro bambini con la Space Family. Il Sindaco Filippo Giorgetti, estremamente soddisfatto della riuscita del Capodanno, ringrazia il Direttore artistico Andrea Prada e la Fondazione Verdeblu per aver soddisfatto le aspettative dei cittadini di Bellaria Igea Marina, nonostante la pioggia.

Secondo il Primo cittadino, l’obbiettivo era di vivere una grande festa di comunità e l’alto numero di turisti e cittadini, specialmente giovani, che hanno scelto di festeggiare a Bellaria Igea Marina dimostra che l’evento è diventato un appuntamento atteso e di successo.

Anche il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ha espresso la sua soddisfazione per il grande sforzo organizzativo necessario per allestire sette palchi, ma grazie alla collaborazione con il Direttore artistico Andrea Prada e a uno staff di tecnici sempre professionali, l’evento è stato un grande successo e ha ricevuto numerosi complimenti.

Oltre al Capodanno diffuso, gli eventi natalizi che hanno animato il centro di Bellaria Igea Marina hanno mantenuto vivo il target di famiglie attraverso la partecipazione di web stars, content creators e giovani cantanti emergenti molto amati dai giovani. Il primo giorno dell’anno è stato inaugurato con un concerto di Monia Angeli intitolato “Omaggio all’Italia e alla Dolce Vita”, insieme a Stefano Nanni, Dino Grassi Corporation e Claudio Morosi di The Voice Senior. Prossimi appuntamenti sono previsti per il 6 gennaio con l’evento itinerante “I Pasquaroli” lungo il viale pedonale P. Guidi e il 7 gennaio, presso la Chiesa Sacro Cuore di Bellaria centro, con lo spettacolo “La Favola bella – la danza, il canto, la parola” e lo spettacolo di burattini “Fagiolino, Sganapino e i doni della befana” presso Piazzetta Fellini (sotto le Vele).