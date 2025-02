CARABINIERI NEL RIONE BOLOGNINA: CINQUE ARRESTI, QUATTRO DENUNCIE A PIEDE LIBERO E 200 PERSONE CONTROLLATE. NEL MIRINO ANCHE GLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Bologna: Sono entrati in azione i nuovi Carabinieri giunti al Comando Provinciale di Bologna. Giovani militari poco più che ventenni si sono trovati alle prese con un’altra faccia della città, quella della criminalità e del degrado urbano, durante un servizio ad alto impatto nel Rione Bolognina, coordinato dai Carabinieri della Compagnia Bologna Centro. 200 persone identificate e numerosi esercizi pubblici controllati con l’ausilio dei Carabinieri del 5° Reggimento Emilia Romagna, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna e degli Agenti della Polizia Locale. All’arresto eseguito recentemente dai Carabinieri della Stazione Bologna Navile, mentre stavano controllando l’area antistante a un Istituto comprensivo situato in zona (v. comunicato stampa annesso), se ne aggiungono quattro, in particolare, due in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (per un totale di circa 600 grammi tra marijuana e cocaina, unitamente a quasi 5.000) e gli altri due perché destinatari di un ordine di carcerazione, di cui uno per droga e l’altro per furti in abitazione. Altri due soggetti sono stati denunciati a piede libero, uno in materia di sostanze stupefacenti, l’altro perché trovato in possesso di un coltello detenuto senza giustificato motivo. In materia di esercizi pubblici, invece, sono state elevate delle pene pecuniarie del valore complessivo di 16.000 euro nei confronti di due locali, i cui titolari sono stati anche denunciati a piede libero, nel corso di un’ispezione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna proseguiranno nei prossimi giorni per reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Interinale Compagnia Carabinieri Bologna Centro, Tenente Giuseppe Inzinza.

All. Foto 1, 2 e 3 CC Bologna.

Link video Comandante Interinale Compagnia Carabinieri Bologna Centro, Tenente Giuseppe Inzinza: https://we.tl/t-kTsa6mwn7Z

“AIUTATECI!” LA RICHIESTA DI AIUTO DEI DOCENTI E GENITORI PER SMANTELLARE IL TRAFFICO DI DROGA DAVANTI A UN ISTITUTO COMPRENSIVO. 18ENNE CON 8 PANETTI DI HASHISH ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 18enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un’operazione di sostegno alla pubblica sicurezza, meglio conosciuta come “Operazione Strade sicure”, che i Carabinieri stavano effettuando con i militari dell’Esercito Italiano davanti a un Istituto comprensivo di via Giacomo Matteotti. Il servizio era stato predisposto per verificare una richiesta di aiuto dei docenti e genitori degli studenti iscritti nel complesso scolastico che avevano informato i Carabinieri della presenza di persone sospette, verosimilmente dedite allo spaccio, davanti al complesso scolastico e soprattutto al mattino, in occasione dell’arrivo degli studenti. Durante il servizio, il 18enne che era stato visto aggirarsi nelle vicinanze, è stato trovato in possesso di otto panetti di una sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 811 grammi, 1.125 euro in contanti, una bilancina di precisione e un coltello multiuso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Interinale Compagnia Carabinieri Bologna centro, Tenente Giuseppe Inzinza.

All. Foto CC Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna