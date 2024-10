Carambola tra quattro veicoli, muore un ragazzo di 20 anni alle porte di Ravenna

RAVENNA, 29 OTT – Un giovane di 20 anni, originario di Forlimpopoli, è morto in un incidente stradale che verso le 5 alle porte di Ravenna ha coinvolto quattro mezzi.

Le cause dello scontro sono al vaglio della polizia locale.

Sul posto anche 118, vigili del fuoco e carabinieri. L’incidente è avvenuto all’altezza della frazione di Casemurate, sulla via Dismano, al confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto dopo una collisione multipla con altri mezzi.

All’arrivo il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 20enne. Secondo una prima parziale ricostruzione della dinamica di quanto accaduto, i mezzi coinvolti sono stati quattro: due auto che procedevano nella stessa direzione e due furgoni provenienti in senso opposto. La vettura condotta dalla vittima, una Fiat Punto, sarebbe entrata in collisione con l’altra auto, una Opel Mokka, per poi scontrasi con i due furgoni. Tra le ipotesi, alla base dello scontro potrebbe esserci stato un sorpasso azzardato, in zona vietata, al culmine del dosso di un cavalcavia. Ferite di media gravità anche per il conducente di uno dei due furgoni.

La strada è stata al lungo chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.

