CARITAS DIOCESANA. INAUGURAZIONE DEL NUOVO EMPORIO SOLIDALE ALTA VALMARECCHIA

Martedì 19 Novembre 2024 alle ore 17,30 presso la sede del Centro di Ascolto della Caritas di Novafeltria in via Pieve, n. 9 alla presenza di S.E. Domenico Beneventi Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, sarà inaugurato il nuovo “EMPORIO SOLIDALE ALTA VALMARECCHIA”.

Il nuovo servizio, nato in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia che ha anche cofinanziato l’intervento, rappresenta di fatto l’evoluzione dello storico servizio di pacchi alimentari offerti ai cittadini e cittadine con particolari problemi economici.

“Come Caritas di San Marino-Montefeltro – spiega il Direttore Luca Foscoli – abbiano già aperto lo stesso servizio pochi mesi fa nella Repubblica di San Marino ed era necessario attivarlo anche nell’Alta Valmarecchia sia per migliorarlo, sia per soddisfare molti nostri utenti che proprio qualche anno fa, attraverso un’indagine sociale, hanno espresso il desiderio di implementare tale servizio assieme quello della ricerca di lavoro e della casa”.

L’Emporio Solidale “chiarisce il Responsabile del Centro di Ascolto di Novafeltria Prof. Riccardo Allegretti”, è un piccolo supermercato dove le persone in difficoltà possono accedere (secondo regole ben precise) alla distribuzione di alimenti e altri beni primari; si può fare la spesa muniti di Tessera personale con punti mensili a scalare e tutta la gestione è affidata ai nostri volontari.

Ci piace sottolineare il fatto che tutte le attività di preparazione,

pulizia, allestimento,ecc. dell’Emporio, pur impegnando moltissimo i nostri volontari, hanno rafforzato i loro legami e aumentato lo spirito di gruppo”.

Naturalmente il nuovo servizio andrà ad operare in un’ottica di rete in primis con i Servizi Sociali Comunali, ma anche con tutte le altre realtà associative e del volontariato del territorio.

E’ importante sottolineare inoltre che la nascita dell’Emporio dell’Alta Valmarecchia si inserisce in un percorso di rinnovamento della Caritas Diocesana iniziato con un Corso di Formazione in cinque appuntamenti per tutti gli operatori dei Centri di Ascolto che si è svolto nel mese di Ottobre nei locali della Curia di Pennabilli e che ha visto la presenza di più di 60 persone.

In questa ottica la Caritas Diocesana sta progettando nuove forme di aiuto alle persone in difficoltà oltre che nuove forme di finanziamento per sostenere e ampliare le proprie attività.

Novafeltria, lì 18 Novembre 2024

Il Direttore Caritas Diocesana – Diocesi San Marino – Montefeltro Luca Foscoli