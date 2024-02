Carlo III, notte a casa dopo l’inizio delle cure per il cancro. Harry arriva a Londra

Secondo i media britannici la malattia del sovrano apre una speranza di riconciliazione all’interno della Royal Family. Sunak: “Per fortuna tumore preso in tempo”

Notte a casa a Londra per re Carlo III, dopo l’avvio di un trattamento contro il cancro che gli è stato diagnosticato in seguito all’intervento alla prostata della settimana scorsa. Lo ha reso noto la Bbc.

Il comunicato di Buckingham Palace

Ieri l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace in cui si annunciava che “re Carlo III ha il cancro e ha iniziato le cure. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi – ha spiegato la nota della casa reale – per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro”. Il sovrano “resta totalmente positivo sul trattamento e conta di ritornare a svolgere pienamente i suoi impegni pubblici non appena possibile”.

Che cancro ha Carlo?

Nessuna specifica nel comunicato di Buckingham Palace sul tipo di tumore che di cui è affetto il re. Non si tratterebbe di cancro alla prostata: la patologia è stata infatti scoperta durante il recente ricovero del sovrano, sottoposto a un intervento per ipertrofia prostatica, dove si è “evidenziato un altro motivo di preoccupazione”.

Sunak: “Per fortuna tumore preso in tempo”

“Per fortuna è stato preso in tempo” il cancro che è stato diagnosticato a re Carlo. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, che ha ribadito “lo shock e la tristezza” provati nell’apprendere la notizia.

In un’intervista a Bbc Radio 5 Live, il premier ha affermato che i pensieri della Nazione vanno al re e alla Royal Family, auspicando una “completa guarigione” del monarca. “Questo è ciò per cui tutti speriamo e preghiamo, e ovviamente sono in contatto regolare con lui e continuerò a comunicare con lui normalmente”, ha aggiunto, confermando che i consueti incontri settimanali andranno avanti.

Harry torna a Londra ma senza la famiglia

Dopo la notizia del tumore anche ìl principe Harry torna a Londra. Il principe dovrebbe atterrare oggi a mezzogiorno ora locale (le 13 in Italia), scrive il Mirror. Il Duca di Sussex è stato visto arrivare a un terminal privato di Los Angeles dove si è imbarcato su un volo per la Gran Bretagna. Sarà la prima volta che Harry vedrà il padre dalla cerimonia di incoronazione a maggio dell’anno scorso. E secondo la Bbc la visita apre una speranza di riconciliazione all’interno della Royal Family dopo le tensioni tra Harry da una parte e Carlo e William dall’altra.

Harry sarà comunque da solo, la moglie Meghan e i figli, Archie e Lilibet, sono rimasti negli Stati Uniti.

